World diplomats tell Trump, Israel: Mideast needs peace

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEFSSVM6IFNlbmRpbmcgYSBmb3JjZWZ1bCBtZXNzYWdlIHRvIElzcmFlbCYjODIxNztzIHBy
aW1lIG1pbmlzdGVyIGFuZCB0aGUgaW5jb21pbmcgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24sIGRvemVu
cyBvZiBjb3VudHJpZXMgY2FsbGVkIFN1bmRheSBvbiBJc3JhZWwgYW5kIHRoZSBQYWxlc3Rpbmlh
bnMgdG8gcmV2aXZlIHdvcmsgdG93YXJkIGxvbmctZWx1c2l2ZSBwZWFjZSAmIzgyMTI7IGluY2x1
ZGluZyBhbiBpbmRlcGVuZGVudCBQYWxlc3RpbmlhbiBzdGF0ZS48L3A+PHA+VGhlIGNsb3Npbmcg
ZGVjbGFyYXRpb24gYXQgYSBNaWRlYXN0IHBlYWNlIGNvbmZlcmVuY2UgaW4gUGFyaXMgdXJnZWQg
Ym90aCBzaWRlcyB0byAmIzgyMjA7b2ZmaWNpYWxseSByZXN0YXRlIHRoZWlyIGNvbW1pdG1lbnQg
dG8gdGhlIHR3by1zdGF0ZSBzb2x1dGlvbiYjODIyMTsgYW5kIGRpc2Fzc29jaWF0ZSBmcm9tIHZv
aWNlcyB0aGF0IHJlamVjdCB0aGlzLiBJdCBhbHNvIHdhcm5lZCB0aGVtIGFnYWluc3QgdGFraW5n
IG9uZS1zaWRlZCBhY3Rpb25zIHRoYXQgY291bGQgaHVydCB0YWxrcywgYW4gYXBwYXJlbnQgcmVm
ZXJlbmNlIHRvIElzcmFlbGkgc2V0dGxlbWVudCBidWlsZGluZy48L3A+PHA+V2hpbGUgdGhlIFBh
bGVzdGluaWFucyB3ZWxjb21lZCBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyBkZWNsYXJhdGlvbiwgSXNyYWVsaSBQ
cmltZSBNaW5pc3RlciBCZW5qYW1pbiBOZXRhbnlhaHUgY2FsbGVkIHRoZSBjb25mZXJlbmNlICYj
ODIyMDtyaWdnZWQmIzgyMjE7IGFuZCBjb29rZWQgdXAgYmVoaW5kIElzcmFlbCYjODIxNztzIGJh
Y2sgdG8gZm9yY2UgaXQgdG8gYWNjZXB0IGNvbmRpdGlvbnMgYWdhaW5zdCBpdHMgaW50ZXJlc3Rz
LjwvcD48cD5UaGUgRnJlbmNoIG9yZ2FuaXplcnMgYXJndWVkIHRoZSBjb25mZXJlbmNlIHdhcyBu
ZWNlc3NhcnkgdG8ga2VlcCBob3BlcyBhbGl2ZSBmb3IgYSB0d28tc3RhdGUgc29sdXRpb24gYmV0
d2VlbiBJc3JhZWwgYW5kIHRoZSBQYWxlc3RpbmlhbnMgJiM4MjEyOyB0aGUgc29sdXRpb24gZmF2
b3JlZCBieSB0aGUgaW50ZXJuYXRpb25hbCBjb21tdW5pdHkgZm9yIHRoZSBwYXN0IHR3byBkZWNh
ZGVzLjwvcD48cD5NYW55IG1lbWJlcnMgb2YgTmV0YW55YWh1JiM4MjE3O3MgY29hbGl0aW9uIHdh
bnQgdG8gYWJhbmRvbiB0aGUgdHdvLXN0YXRlIHNvbHV0aW9uIGFuZCBleHBhbmQgc2V0dGxlbWVu
dHMsIGFuZCBzb21lIGhhdmUgZXZlbiBjYWxsZWQgZm9yIGFubmV4aW5nIHBhcnRzIG9mIHRoZSBX
ZXN0IEJhbmsuIFRydW1wJiM4MjE3O3MgY2FtcGFpZ24gcGxhdGZvcm0gbWFkZSBubyBtZW50aW9u
IG9mIFBhbGVzdGluaWFuIGluZGVwZW5kZW5jZS48L3A+PHA+SW4gYSBub2QgdG8gSXNyYWVsLCB0
aGUgZmluYWwgZGVjbGFyYXRpb24gb2YgU3VuZGF5JiM4MjE3O3MgY29uZmVyZW5jZSBpbmNsdWRl
ZCBjcml0aWNpc20gb2YgaW5jaXRlbWVudCBhbmQgJiM4MjIwO3RlcnJvciwmIzgyMjE7IGEgcmVm
ZXJlbmNlIHRvIFBhbGVzdGluaWFuIGF0dGFja3MuIEFuZCBzb21lIG9mIHRoZSBwcm8tUGFsZXN0
aW5pYW4gbGFuZ3VhZ2UgaW4gYW4gZWFybGllciBkcmFmdCB3YXMgcmVtb3ZlZCBhZnRlciBkaXBs
b21hdHMgaHVkZGxlZCBpbiBQYXJpcy48L3A+PHA+U2VjcmV0YXJ5IG9mIFN0YXRlIEpvaG4gS2Vy
cnksIHdobyBoYXMgYmVlbiBpbmNyZWFzaW5nbHkgY3JpdGljYWwgb2YgTmV0YW55YWh1LCByZXBy
ZXNlbnRlZCB0aGUgVS5TLiBhdCB0aGUgdGFsa3MgYW5kIGRlZmVuZGVkIHRoZSBlZmZvcnQuPC9w
PjxwPkhlIHJlamVjdGVkIElzcmFlbGkgY3JpdGljaXNtIG9mIHRoZSBjb25mZXJlbmNlLCBzYXlp
bmcgdGhlIGNvbmNlcHQgb2YgYSB0d28tc3RhdGUgc29sdXRpb24gdG8gdGhlIGNvbmZsaWN0IGlz
ICYjODIyMDt0aHJlYXRlbmVkJiM4MjIxOyBhbmQgbXVzdCBiZSByZWluZm9yY2VkIGlmIGl0IGlz
IGV2ZXIgdG8gaGFwcGVuLiBUaGUgY29tbXVuaXF1ZSwgaGUgc2FpZCwgZW5kb3JzZXMgdGhhdCB3
aXRob3V0IGltcG9zaW5nIGEgcmVzb2x1dGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0dpdmVuIHdoZXJlIHRo
aW5ncyBhcmUgZ29pbmcgYW5kIHdoYXQgaXMgaGFwcGVuaW5nLCB0aGF0IGlzIHBhcnRpY3VsYXJs
eSBpbXBvcnRhbnQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5IZSBhbHNvIHdhcm5lZCB0aGF0IGl0
JiM4MjE3O3MgdG9vIGVhcmx5IHRvIG1vdmUgdGhlIFUuUy4gRW1iYXNzeSBpbiBJc3JhZWwgZnJv
bSBUZWwgQXZpdiB0byBjb250ZXN0ZWQgSmVydXNhbGVtLCBhcyBwcm9wb3NlZCBieSBVLlMuIFBy
ZXNpZGVudC1lbGVjdCBEb25hbGQgVHJ1bXAuICYjODIyMDtUaGlzIGlzIG5vdCB0aGUgcmlnaHQg
dGltZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIGlsbC1hZHZp
c2VkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBkaWQgbm90IHRh
a2UgcGFydCBpbiB0aGUgbWVldGluZyBhbmQgZGlkbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IGNvbW1l
bnQgb24gaXRzIGZpbmFsIHN0YXRlbWVudC48L3A+PHA+SXNyYWVsaSBGb3JlaWduIE1pbmlzdHJ5
IHNwb2tlc21hbiBFbW1hbnVlbCBOYWhzaG9uIGRpc21pc3NlZCBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyBjb25m
ZXJlbmNlLCB0d2VldGluZyB0aGF0IGl0IHdhcyAmIzgyMjA7ZmxhdCBhcyBhIGZhaWxlZCBzb3Vm
ZmwmIzIzMzsuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.