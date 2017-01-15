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World diplomats tell Trump, Israel: Mideast needs peace

By Angela Charlton  and Matthew Lee
Associated Press

Published: January 15, 2017 - 08:31 PM | Updated: January 15, 2017 - 11:52 PM

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