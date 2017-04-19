World news briefs — compiled April 18

PHA+SmFwYW48L3A+PHA+TW9yZSB3YXJuaW5ncyBhYm91dCBOLiBLb3JlYTwvcD48cD5Gcm9tIHR3
byBjb250aW5lbnRzLCB0b3AgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gb2ZmaWNpYWxzIHdhcm5lZCBU
dWVzZGF5IHRoYXQgTm9ydGggS29yZWEmIzgyMTc7cyBsYXRlc3QgZmFpbGVkIG1pc3NpbGUgbGF1
bmNoIHdhcyBhIHJlY2tsZXNzIGFjdCBvZiBwcm92b2NhdGlvbiBhbmQgYXNzdXJlZCBhbGxpZXMg
aW4gQXNpYSB0aGF0IHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIHdhcyByZWFkeSB0byB3b3JrIHRvIGFjaGll
dmUgYSBwZWFjZWZ1bCBkZW51Y2xlYXJpemF0aW9uIG9mIHRoZSBLb3JlYW4gUGVuaW5zdWxhLiBX
aGlsZSBEZWZlbnNlIFNlY3JldGFyeSBKaW0gTWF0dGlzIGRlbm91bmNlZCBOb3J0aCBLb3JlYSYj
ODIxNztzIHdlYXBvbnMgdGVzdCBhcyBoZSBiZWdhbiBhIE1pZGVhc3QgdG91ciwgVmljZSBQcmVz
aWRlbnQgTWlrZSBQZW5jZSBvZmZlcmVkIHN1cHBvcnQgdG8gSmFwYW5lc2UgUHJpbWUgTWluaXN0
ZXIgU2hpbnpvIEFiZSBpbiBUb2t5byBhbWlkIGEgdHJpcCBkb21pbmF0ZWQgYnkgY29uY2VybnMg
YWJvdXQgdGhlIHJvZ3VlIHN0YXRlJiM4MjE3O3MgbnVjbGVhciBpbnRlbnRpb25zLiAmIzgyMjA7
V2UgYXBwcmVjaWF0ZSB0aGUgY2hhbGxlbmdpbmcgdGltZXMgaW4gd2hpY2ggdGhlIHBlb3BsZSBv
ZiBKYXBhbiBsaXZlIHdpdGggaW5jcmVhc2luZyBwcm92b2NhdGlvbnMgZnJvbSBhY3Jvc3MgdGhl
IFNlYSBvZiBKYXBhbiwmIzgyMjE7IFBlbmNlIHNhaWQgYWZ0ZXIgYXJyaXZpbmcgZnJvbSBTZW91
bCBmb3IgdGFsa3Mgd2l0aCBBYmUuICYjODIyMDtXZSBhcmUgd2l0aCB5b3UgMTAwIHBlcmNlbnQu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5Vbml0ZWQgS2luZ2RvbTwvcD48cD5MZWFkZXIgY2FsbHMgZm9yIGVhcmx5
IHZvdGUgPC9wPjxwPkRlbGl2ZXJpbmcgdGhlIGxhdGVzdCBqb2x0IGluIEJyaXRhaW4mIzgyMTc7
cyB5ZWFyIG9mIHBvbGl0aWNhbCBzaG9ja3MsIFByaW1lIE1pbmlzdGVyIFRoZXJlc2EgTWF5IGNh
bGxlZCBUdWVzZGF5IGZvciBhIHNuYXAgSnVuZSA4IGdlbmVyYWwgZWxlY3Rpb24sIHNlZWtpbmcg
dG8gc3RyZW5ndGhlbiBoZXIgaGFuZCBpbiBFdXJvcGVhbiBVbmlvbiBleGl0IHRhbGtzIGFuZCB0
aWdodGVuIGhlciBncmlwIG9uIGEgZnJhY3Rpb3VzIENvbnNlcnZhdGl2ZSBQYXJ0eS4gV2l0aCB0
aGUgTGFib3VyIG9wcG9zaXRpb24gd2Vha2VuZWQsIE1heSYjODIxNztzIGdhbWJsZSB3aWxsIHBy
b2JhYmx5IHBheSBvZmYgd2l0aCBhbiBlbmhhbmNlZCBDb25zZXJ2YXRpdmUgbWFqb3JpdHkgaW4g
UGFybGlhbWVudCAmIzgyMTI7IGJ1dCBpdCYjODIxNztzIHVubGlrZWx5IHRvIHVuaXRlIGEgY291
bnRyeSBkZWVwbHkgc3BsaXQgb3ZlciB0aGUgZGVjaXNpb24gdG8gcXVpdCB0aGUgRVUuICYjODIy
MDtXZSBuZWVkIGEgZ2VuZXJhbCBlbGVjdGlvbiBhbmQgd2UgbmVlZCBvbmUgbm93LCYjODIyMTsg
TWF5IHNhaWQuPC9wPjxwPlR1cmtleSA8L3A+PHA+UmVmZXJlbmR1bSBjaGFsbGVuZ2VkICA8L3A+
PHA+VHVya2V5JiM4MjE3O3MgcHJpbWUgbWluaXN0ZXIgb24gVHVlc2RheSBjYWxsZWQgb24gdGhl
IG9wcG9zaXRpb24gdG8gcmVzcGVjdCB0aGUgcmVzdWx0IG9mIGEgcmVmZXJlbmR1bSB0aGF0IHdp
bGwgZ2l2ZSBzd2VlcGluZyBuZXcgcG93ZXJzIHRvIHRoZSBvZmZpY2Ugb2YgdGhlIHByZXNpZGVu
dCwgYnV0IHRoZSBtYWluIG9wcG9zaXRpb24gcGFydHkgZm9ybWFsbHkgcmVxdWVzdGVkIHRvIGhh
dmUgdGhlIHZvdGUgdm9pZGVkLiBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyB2b3RlIGdhdmUgUHJlc2lkZW50IFJl
Y2VwIFRheXlpcCBFcmRvZ2FuJiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO3llcyYjODIyMTsgY2FtcCBhIG5hcnJv
dyB3aW4gZm9yIGNvbnN0aXR1dGlvbmFsIGNoYW5nZXMgdGhhdCB3aWxsIGFib2xpc2ggdGhlIG9m
ZmljZSBvZiB0aGUgcHJpbWUgbWluaXN0ZXIgYW5kIGNvbnZlcnQgVHVya2V5JiM4MjE3O3Mgc3lz
dGVtIG9mIGdvdmVybm1lbnQgZnJvbSBhIHBhcmxpYW1lbnRhcnkgdG8gYSBwcmVzaWRlbnRpYWwg
b25lLjwvcD48cD5GcmFuY2U8L3A+PHA+VGh3YXJ0ZWQgYXR0YWNrIGpvbHRzIGVsZWN0aW9uPC9w
PjxwPkV4dHJlbWlzbSBjb25jZXJucyBzaG9vayBGcmFuY2UmIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbnRpYWwg
Y2FtcGFpZ24gVHVlc2RheSBhcyBhdXRob3JpdGllcyBhbm5vdW5jZWQgYXJyZXN0cyBpbiB3aGF0
IHRoZXkgc2FpZCB3YXMgYSB0aHdhcnRlZCBhdHRhY2sgYW5kIGNhbmRpZGF0ZXMgdXJnZWQgdG91
Z2hlciBjb3VudGVydGVycm9yaXNtIGVmZm9ydHMgZm9yIGEgY291bnRyeSBhbHJlYWR5IHVuZGVy
IGEgc3RhdGUgb2YgZW1lcmdlbmN5LiBXaGlsZSBuYXRpb25hbCBzZWN1cml0eSBwcmV2aW91c2x5
IGhhcyBiZWVuIGEgc3Ryb25nIHRoZW1lIGluIHRoZSBjYW1wYWlnbiwgZmFyLXJpZ2h0IGNhbmRp
ZGF0ZSBNYXJpbmUgTGUgUGVuIGhhcmRlbmVkIGhlciB0b25lIG9uIGZvcmVpZ24gZXh0cmVtaXN0
cyBhbmQgYm9yZGVyIGNvbnRyb2xzIGluIHRoZSB3YWtlIG9mIHRoZSBhcnJlc3RzIHRoYXQgY2Ft
ZSBkYXlzIGJlZm9yZSB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQgb2Ygdm90aW5nLiBDZW50cmlzdCBFbW1hbnVl
bCBNYWNyb24gY2FsbGVkIGZvciBuYXRpb25hbCB1bml0eSBhbmQgc3Ryb25nZXIgaW50ZWxsaWdl
bmNlLiA8L3A+PHA+Q2FuYWRhPC9wPjxwPlBvbHlnYW15IHRyaWFsIGJlZ2lucyA8L3A+PHA+VGhl
IHRyaWFsIG9mIHR3byBDYW5hZGlhbiBtZW4gZnJvbSBhIGZ1bmRhbWVudGFsaXN0IHNlY3QgdGhh
dCBhbGxvd3MgbWVuIHRvIGhhdmUgbXVsdGlwbGUgd2l2ZXMgb3BlbmVkIFR1ZXNkYXkgd2l0aCBu
b3QgZ3VpbHR5IHBsZWFzIGJlaW5nIGVudGVyZWQgb24gY2hhcmdlcyBvZiBwcmFjdGljaW5nIHBv
bHlnYW15LiBXaW5zdG9uIEJsYWNrbW9yZSBhbmQgSmFtZXMgT2xlciBlYWNoIGZhY2Ugb25lIGNv
dW50IG9mIHBvbHlnYW15LiBCb3RoIG1lbiBoYXZlIHNlcnZlZCBhcyBiaXNob3BzIGZvciB0aGUg
cmVsaWdpb3VzIHNldHRsZW1lbnQgb2YgQm91bnRpZnVsLCBCcml0aXNoIENvbHVtYmlhLCB3aGlj
aCBmb2xsb3dzIHRoZSB0ZWFjaGluZ3Mgb2YgdGhlIEZ1bmRhbWVudGFsaXN0IENodXJjaCBvZiBK
ZXN1cyBDaHJpc3QgYW5kIExhdHRlci1EYXkgU2FpbnRzLCBvZnRlbiByZWZlcnJlZCB0byBhcyB0
aGUgRkxEUy4gT2xlciBpcyBhY2N1c2VkIG9mIGhhdmluZyBmb3VyIHdpdmVzLiBIZSBwbGVhZGVk
IG5vdCBndWlsdHkuIEJsYWNrbW9yZSByZW1haW5lZCBtdXRlIGFuZCBKdXN0aWNlIFNoZXJpIEFu
biBEb25lZ2FuIHNhaWQgYSBub3QgZ3VpbHR5IHBsZWEgd291bGQgYmUgZW50ZXJlZCBvbiBoaXMg
YmVoYWxmLiBCbGFja21vcmUgaXMgYWNjdXNlZCBvZiBtYXJyeWluZyAyNCB3b21lbiBvdmVyIDI1
IHllYXJzLjwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0cyA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.