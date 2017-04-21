World news briefs — compiled April 21

PHA+QVVTVFJBTElBPC9wPjxwPlZpY2UgUHJlc2lkZW50IFBlbmNlIHZpc2l0czwvcD48cD5WaWNl
IFByZXNpZGVudCBNaWtlIFBlbmNlIHNvdWdodCB0byByZWFzc3VyZSBBdXN0cmFsaWEgb24gU2F0
dXJkYXkgdGhhdCB0aGUgVS5TLiByZW1haW5zIGNvbW1pdHRlZCB0byB0aGUgY291bnRyaWVzJiM4
MjE3OyBsb25ndGltZSBhbGxpYW5jZSwgYXMgaGUgdHJpZWQgdG8gcGF0Y2ggdXAgcmVsYXRpb25z
IHRoYXQgd2VyZSBsZWZ0IGZyYXllZCB3aGVuIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgZ290IGlu
dG8gYSBzcGF0IHdpdGggQXVzdHJhbGlhJiM4MjE3O3MgbGVhZGVyIG92ZXIgYSByZWZ1Z2VlIHJl
c2V0dGxlbWVudCBkZWFsLiBQZW5jZSBtZXQgd2l0aCBBdXN0cmFsaWFuIFByaW1lIE1pbmlzdGVy
IE1hbGNvbG0gVHVybmJ1bGwgYW5kIG90aGVyIEF1c3RyYWxpYW4gbGVhZGVycyBpbiBTeWRuZXkg
YXMgcGFydCBvZiBoaXMgMTAtZGF5LCBmb3VyLWNvdW50cnkgdHJpcCB0byB0aGUgUGFjaWZpYyBS
aW0uIEVhcmxpZXIgU2F0dXJkYXksIFBlbmNlIG1ldCB3aXRoIEdvdmVybm9yLUdlbmVyYWwgUGV0
ZXIgQ29zZ3JvdmUsIHdobyBzYWlkIHRoZSByZWxhdGlvbnNoaXAgYmV0d2VlbiB0aGUgY291bnRy
aWVzIGlzIGFzIHN0cm9uZyBhcyBpdCB3YXMgc2luY2UgdGhlIGNvdW50cmllcyBiZWdhbiB0aGVp
ciBhbGxpYW5jZSBkdXJpbmcgV29ybGQgV2FyIEkuPC9wPjxwPkluZGlhPC9wPjxwPlRydWNrIGNy
YXNoZXMgaW50byBwcm90ZXN0ZXJzPC9wPjxwPkF0IGxlYXN0IDIwIHBlb3BsZSBoYXZlIGJlZW4g
a2lsbGVkIGFuZCBzZXZlcmFsIG90aGVycyBzZXJpb3VzbHkgaW5qdXJlZCBhZnRlciBhIHRydWNr
IGRyaXZlciBsb3N0IGNvbnRyb2wgYW5kIHBsb3dlZCBpbnRvIGEgZ3JvdXAgb2YgcHJvdGVzdGlu
ZyBmYXJtZXJzIGluIHNvdXRoZXJuIEluZGlhIEZyaWRheSwgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQuIEF0IGxl
YXN0IDE0IG9mIHRob3NlIGtpbGxlZCB3ZXJlIGVsZWN0cm9jdXRlZCBiZWNhdXNlIHRoZSBidXMg
Zmlyc3QgaGl0IGFuIGVsZWN0cmljaXR5IHBvbGUgYW5kIGNhdXNlZCBoaWdoLXRlbnNpb24gd2ly
ZXMgdG8gZmFsbCBvbnRvIHRoZSBjcm93ZCwgcG9saWNlIG9mZmljaWFsIEpheWEgTGFrc2htaSBz
YWlkLiBUaGUgbG9jYWwgZ292ZXJubWVudCBoYXMgb3JkZXJlZCBhbiBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLiBU
aGUgZmFybWVycyB3ZXJlIGdhdGhlcmVkIG91dHNpZGUgdGhlIG1haW4gcG9saWNlIHN0YXRpb24g
aW4gdGhlIHRvd24gb2YgWWVycGVkdSBwcm90ZXN0aW5nIGFnYWluc3QgaWxsZWdhbCBzYW5kIG1p
bmluZy48L3A+PHA+QWZnaGFuaXN0YW48L3A+PHA+QXQgbGVhc3QgZWlnaHQgc29sZGllcnMga2ls
bGVkPC9wPjxwPkd1bm1lbiB3ZWFyaW5nIGFybXkgdW5pZm9ybXMgc3Rvcm1lZCBhIG1pbGl0YXJ5
IGNvbXBvdW5kIGluIHRoZSBCYWxraCBwcm92aW5jZSwga2lsbGluZyBhdCBsZWFzdCBlaWdodCBz
b2xkaWVycyBhbmQgd291bmRpbmcgMTEgb3RoZXJzLCBhbiBBZmdoYW4gZ292ZXJubWVudCBvZmZp
Y2lhbCBzYWlkIEZyaWRheS4gQSBzcG9rZXNtYW4gZm9yIFUuUy4gQ2VudHJhbCBDb21tYW5kIGxh
dGVyIHRvbGQgcmVwb3J0ZXJzIGluIFdhc2hpbmd0b24gdGhhdCB0aGUgYXR0YWNrIG5lYXIgTWF6
YXItaS1TaGFyaWYgbGVmdCBkb3plbnMgb2YgJiM4MjIwO2ZyaWVuZGx5JiM4MjIxOyBBZmdoYW4g
Y2FzdWFsdGllcy4gRGF1bGF0IFdhemlyaSwgc3Bva2VzbWFuIGZvciB0aGUgQWZnaGFuaXN0YW4g
TWluaXN0cnkgb2YgRGVmZW5zZSwgc2FpZCBndW5tZW4gYmVnYW4gc2hvb3RpbmcgYXQgc29sZGll
cnMgYXMgdGhleSBwcmF5ZWQgaW4gYSBtb3NxdWUgaW4gdGhlIGNvbXBvdW5kLjwvcD48cD5CUklU
QUlOPC9wPjxwPlF1ZWVuIGVuam95cyA5MXN0IGJpcnRoZGF5PC9wPjxwPkJyaXRhaW4gbWFya2Vk
IFF1ZWVuIEVsaXphYmV0aCBJSSYjODIxNztzIDkxc3QgYmlydGhkYXkgb24gRnJpZGF5IHdpdGgg
Z3VuIHNhbHV0ZXMsIGFzIHRoZSBtb25hcmNoIGhlcnNlbGYgZW5qb3llZCBhIGZhbWlseSBkYXkg
YW5kIGEgdHJpcCB0byB0aGUgcmFjZXMuIFRoZSBxdWVlbiwgd2hvIG93bnMgYW5kIGJyZWVkcyBy
YWNlaG9yc2VzLCB3YXMgc3BvdHRlZCBzbWlsaW5nIGFuZCBjaGF0dGluZyBGcmlkYXkgd2l0aCBq
b2NrZXlzIGFuZCBzdGFmZiBhdCBOZXdidXJ5IFJhY2Vjb3Vyc2UsIG5vdCBmYXIgZnJvbSBoZXIg
V2luZHNvciBDYXN0bGUgaG9tZS4gU2hlIHZpc2l0ZWQgd2l0aCBkYXVnaHRlciBQcmluY2VzcyBB
bm5lIGFuZCBzYXQgaW4gdGhlIHJveWFsIGJveCB0byB3YXRjaCBoZXIgdGhvcm91Z2hicmVkIE1h
dGhzIFByaXplIHJ1bjsgaXQgZmluaXNoZWQgZmlmdGguIE91dHNpZGUgQnVja2luZ2hhbSBQYWxh
Y2UgaW4gTG9uZG9uLCBhIGJhbmQgb2YgZ3VhcmRzbWVuIHBsYXllZCA8ZW0+SGFwcHkgQmlydGhk
YXk8L2VtPiBkdXJpbmcgdGhlIENoYW5naW5nIG9mIHRoZSBHdWFyZCBjZXJlbW9ueS48L3A+PHA+
Q29tcGlsZWQgZnJvbSB3aXJlIHJlcG9ydHM8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.