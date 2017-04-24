World news briefs — compiled April 24

PHA+RnJhbmNlPC9wPjxwPkhhY2tlcnMgdGFyZ2V0IGVsZWN0aW9uIDwvcD48cD5SZXNlYXJjaGVy
cyB3aXRoIHRoZSBKYXBhbmVzZSBhbnRpLXZpcnVzIGZpcm0gVHJlbmQgTWljcm8gc2F5IHRoZSBj
YW1wYWlnbiBvZiBGcmVuY2ggcHJlc2lkZW50aWFsIGZyb250LXJ1bm5lciBFbW1hbnVlbCBNYWNy
b24gaGFzIGJlZW4gdGFyZ2V0ZWQgYnkgUnVzc2lhLWxpbmtlZCBoYWNrZXJzLCBhZGRpbmcgYSBs
aXR0bGUgbW9yZSBkZXRhaWwgdG8gcHJldmlvdXMgc3VnZ2VzdGlvbnMgdGhhdCB0aGUgY2VudHJp
c3QgcG9saXRpY2lhbiB3YXMgYmVpbmcgc2luZ2xlZCBvdXQgZm9yIGVsZWN0cm9uaWMgZWF2ZXNk
cm9wcGluZyBieSB0aGUgS3JlbWxpbi4gVGhlIGNhbXBhaWduJiM4MjE3O3MgZGlnaXRhbCBjaGll
ZiwgTW91bmlyIE1haGpvdWJpLCBjb25maXJtZWQgdGhlIGF0dGVtcHRlZCBpbnRydXNpb25zIGlu
IGEgdGVsZXBob25lIGludGVydmlldyBsYXRlIE1vbmRheSBidXQgc2FpZCB0aGV5IGhhZCBhbGwg
YmVlbiB0aHdhcnRlZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgc2VyaW91cywgYnV0IG5vdGhpbmcgd2Fz
IGNvbXByb21pc2VkLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+PC9wPjxwPkFmZ2hhbmlzdGFuIDwv
cD48cD5SdXNzaWEgcHJvdmlkZXMgd2VhcG9ucyA8L3A+PHA+VGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgbXVz
dCBjb25mcm9udCBSdXNzaWEgZm9yIHByb3ZpZGluZyB3ZWFwb25zIHRvIHRoZSBUYWxpYmFuIGZv
ciB1c2UgYWdhaW5zdCBBbWVyaWNhbi1iYWNrZWQgZm9yY2VzIGluIEFmZ2hhbmlzdGFuLCB0b3Ag
VS5TLiBtaWxpdGFyeSBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCBNb25kYXkuIEF0IGEgbmV3cyBjb25mZXJlbmNl
IHdpdGggRGVmZW5zZSBTZWNyZXRhcnkgSmltIE1hdHRpcyBhdCBoaXMgc2lkZSwgR2VuLiBKb2hu
IE5pY2hvbHNvbiwgdGhlIEFtZXJpY2FuIGNvbW1hbmRlciBpbiBBZmdoYW5pc3Rhbiwgd291bGRu
JiM4MjE3O3QgcHJvdmlkZSBzcGVjaWZpY3MgYWJvdXQgUnVzc2lhJiM4MjE3O3Mgcm9sZSBpbiBB
ZmdoYW5pc3Rhbi4gQnV0IGhlIHNhaWQgaGUgd291bGQgJiM4MjIwO25vdCByZWZ1dGUmIzgyMjE7
IHRoYXQgTW9zY293JiM4MjE3O3MgaW52b2x2ZW1lbnQgaW5jbHVkZXMgZ2l2aW5nIHdlYXBvbnMg
dG8gdGhlIFRhbGliYW4uIEVhcmxpZXIgTW9uZGF5LCBhIHNlbmlvciBVLlMuIG1pbGl0YXJ5IG9m
ZmljaWFsIHRvbGQgcmVwb3J0ZXJzIGluIEthYnVsIHRoYXQgUnVzc2lhIHdhcyBnaXZpbmcgbWFj
aGluZSBndW5zIGFuZCBvdGhlciBtZWRpdW0td2VpZ2h0IHdlYXBvbnMuIDwvcD48cD5DaGluYTwv
cD48cD5QcmVzaWRlbnQgdXJnZXMgcmVzdHJhaW50IDwvcD48cD5BcyB0aGUgd29ybGQgYnJhY2Vz
IGZvciBhIHBvc3NpYmxlIE5vcnRoIEtvcmVhbiBudWNsZWFyIHRlc3QsIENoaW5lc2UgUHJlc2lk
ZW50IFhpIEppbnBpbmcgb24gTW9uZGF5IHVyZ2VkIHJlc3RyYWludCBpbiBhIGNhbGwgdG8gUHJl
c2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcC4gQW1lcmljYSYjODIxNztzIFUuTi4gZW52b3kgd2FybmVkIG9m
IGEgc3RyaWtlIGlmIFB5b25neWFuZyBhdHRhY2tzIGEgVS5TLiBtaWxpdGFyeSBiYXNlIG9yIHRl
c3RzIGFuIGludGVyY29udGluZW50YWwgYmFsbGlzdGljIG1pc3NpbGUuIFhpJiM4MjE3O3MgcGhv
bmUgY2FsbCB3aXRoIFRydW1wIGNhbWUgYW1pZCBzaWducyBQeW9uZ3lhbmcgY291bGQgc29vbiBj
b25kdWN0IGl0cyBzaXh0aCBudWNsZWFyIHRlc3QgZXhwbG9zaW9uIHNpbmNlIDIwMDYsIG9yIHRo
ZSBsYXRlc3QgaW4gYSByYXBpZCBzZXJpZXMgb2YgbWlzc2lsZSB0ZXN0cywgZnVydGhlciBhZHZh
bmNpbmcgaXRzIGFtYml0aW9ucyBvZiBkZXZlbG9waW5nIGEgbnVjbGVhci10aXBwZWQgbWlzc2ls
ZSB0aGF0IGNvdWxkIHJlYWNoIHRoZSBVLlMuIG1haW5sYW5kLjwvcD48cD5WZW5lenVlbGEgPC9w
PjxwPlByb3Rlc3RlcnMgZGlzcnVwdCB0cmFmZmljIDwvcD48cD5Qcm90ZXN0ZXJzIHNwcmF3bGVk
IGluIGxhd24gY2hhaXJzLCB3b3JrZWQgb24gbWF0aCBob21ld29yayBhbmQgcGxheWVkIGNhcmRz
IG9uIG1haW4gcm9hZHMgYXJvdW5kIFZlbmV6dWVsYSYjODIxNztzIGNpdGllcyBNb25kYXksIGpv
aW5pbmcgaW4gc2l0LWlucyB0byBkaXNydXB0IHRyYWZmaWMgYXMgdGhlIGxhdGVzdCBzbGFwIGF0
IHRoZSBzb2NpYWxpc3QgZ292ZXJubWVudC4gVGhvdXNhbmRzIHNodXQgZG93biB0aGUgbWFpbiBo
aWdod2F5IGluIENhcmFjYXMgdG8gZXhwcmVzcyB0aGVpciBhbmdlciB3aXRoIHRoZSBpbmNyZWFz
aW5nbHkgZW1iYXR0bGVkIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIG9mIFByZXNpZGVudCBOaWNvbGFzIE1hZHVy
by4gVGhleSB0dXJuZWQgdGhlIHJvYWQgaW50byBhIGtpbmQgb2YgcHVibGljIHBsYXphLCB3aXRo
IHByb3Rlc3RlcnMgc2V0dGxpbmcgaW4gZm9yIHBpY25pY3MsIHJlYWRpbmcgYm9va3MgYW5kIHJl
Y2xpbmluZyB1bmRlciB1bWJyZWxsYXMgdGhleSBicm91Z2h0IHRvIHByb3RlY3QgYWdhaW5zdCB0
aGUgYmxhemluZyBzdW4uPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.