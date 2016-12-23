World news briefs — compiled Dec. 23

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QmVsZ2l1bTwvcD48cD5QYWNrYWdlICYjODIxNjtuZXV0cmFsaXplZCYjODIxNzs8L3A+PHA+
QmVsZ2lhbiBhdXRob3JpdGllcyBzdW1tb25lZCBzb2xkaWVycyB0byBleGFtaW5lIHRoZSBjb250
ZW50cyBvZiBhIHBhY2thZ2UgbGVmdCBvdXRzaWRlIHRoZSBvZmZpY2VzIG9mIHRoZSBUdXJraXNo
IEZlZGVyYXRpb24gaW4gQnJ1c3NlbHMsIGFtaWQgZmVhcnMgaXQgbWlnaHQgaGF2ZSBiZWVuIGEg
Ym9tYi4gQnJ1c3NlbHMgcHJvc2VjdXRvciYjODIxNztzIG9mZmljZSBzcG9rZXN3b21hbiBJbmUg
VmFuIFd5bWVyc2NoIHNhaWQgYW4gYXJteSB0ZWFtIHdhcyBjYWxsZWQgaW4gRnJpZGF5IGFuZCAm
IzgyMjA7dGhleSBuZXV0cmFsaXplZCYjODIyMTsgdGhlIHBhY2thZ2UuIFBvbGljZSBhcmUgbm93
IHRlc3Rpbmcgc2FtcGxlcyB0YWtlbiBmcm9tIGJhZyBmb3IgZXhwbG9zaXZlIG1hdGVyaWFsLCBi
dXQgVmFuIFd5bWVyc2NoIHNhaWQgaXQgd2FzIHByb2JhYmx5IG1lYW50ICYjODIyMDt0byBzY2Fy
ZSBwZW9wbGUgcmF0aGVyIHRoYW4gc29tZW9uZSB3aG8gaGFzIGFjdHVhbGx5IG1hZGUgYSBib21i
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UGhpbGlwcGluZXM8L3A+PHA+TGFyZ2UgaGF1bCBvZiBtZXRoIHNlaXpl
ZDwvcD48cD5QaGlsaXBwaW5lIGF1dGhvcml0aWVzIHNlaXplZCBtb3JlIHRoYW4gaGFsZiBhIG1l
dHJpYyB0b24gb2Ygc3VzcGVjdGVkIG1ldGhhbXBoZXRhbWluZSBGcmlkYXkgaW4gc3VidXJiYW4g
TWFuaWxhIGFuZCBhcnJlc3RlZCBzaXggcGVvcGxlIGluIHdoYXQgY291bGQgYmUgb25lIG9mIHRo
ZSBsYXJnZXN0IGRydWcgc2VpenVyZXMgdW5kZXIgUHJlc2lkZW50IFJvZHJpZ28gRHV0ZXJ0ZS4g
TmF0aW9uYWwgQnVyZWF1IG9mIEludmVzdGlnYXRpb24gYWdlbnRzIGluaXRpYWxseSBzZWl6ZWQg
YWJvdXQgMjIwIHBvdW5kcyBvZiB0aGUgc3Vic3RhbmNlLCBsb2NhbGx5IGtub3duIGFzIHNoYWJ1
LCBpbiBzaXggYmFncyBhbmQgYXJyZXN0ZWQgZm91ciBGaWxpcGlub3MgaW4gYSBjYXIgaW4gdGhl
IHVwc2NhbGUgR3JlZW5oaWxscyByZXNpZGVudGlhbCBkaXN0cmljdCwgbWV0cm9wb2xpdGFuIE1h
bmlsYSBwb2xpY2Ugc3Bva2Vzd29tYW4gS2ltYmVybHkgTW9saXRhcyBzYWlkLiBBbG1vc3Qgc2lt
dWx0YW5lb3VzbHksIG90aGVyIGFnZW50cyByYWlkZWQgYSBuZWFyYnkgaG91c2UgYW5kIGZvdW5k
IGFib3V0IDEsMTAwIHBvdW5kcyBvZiBtZXRoIGFuZCBhcnJlc3RlZCB0d28gc3VzcGVjdHMgYmVs
aWV2ZWQgdG8gYmUgQ2hpbmVzZS4gQW4gaW5pdGlhbCBlc3RpbWF0ZSBwbGFjZWQgdGhlIHN0cmVl
dCB2YWx1ZSBvZiB0aGUgc3VzcGVjdGVkIG1ldGggYXQgbW9yZSB0aGFuICQ2MCBtaWxsaW9uLiAg
PC9wPjxwPkF1c3RyaWE8L3A+PHA+RG9jdW1lbnRzIG1hZGUgcHVibGljPC9wPjxwPkluIGFuIHVu
dXN1YWwgbW92ZSwgSXJhbiBhbmQgc2l4IHdvcmxkIHBvd2VycyBoYXZlIG1hZGUgcHVibGljIHBy
ZXZpb3VzbHkgcmVzdHJpY3RlZCBkb2N1bWVudHMgYWJvdXQgdGhlaXIgbnVjbGVhciBkZWFsIHRv
IGRlZmVuZCB0aGVpciBjb250ZW50aW9uIFRlaHJhbiBpcyBub3QgY2lyY3VtdmVudGluZyBsaW1p
dHMgb24gZW5yaWNoZWQgdXJhbml1bSwgd2hpY2ggY291bGQgYmUgdXNlZCB0byBtYWtlIG51Y2xl
YXIgd2VhcG9ucy4gVGhlIGFncmVlbWVudCBzdGlwdWxhdGVzIHRoYXQgSXJhbiBjYW4gcG9zc2Vz
cyBvbmx5IGxvdy1lbnJpY2hlZCB1cmFuaXVtLCB3aGljaCBpcyBub3Qgc3VpdGFibGUgZm9yIHdl
YXBvbnMuIElyYW4gaXMgYWxzbyBsaW1pdGVkIHRvIHBvc3Nlc3NpbmcgYSBtYXhpbXVtIG9mIDY2
MCBwb3VuZHMgYXQgYW55IHRpbWUuICA8L3A+PHA+QXVzdHJhbGlhPC9wPjxwPlBvc3NpYmxlIGJv
bWIgcGxvdCBmb2lsZWQ8L3A+PHA+UG9saWNlIGluIEF1c3RyYWxpYSBkZXRhaW5lZCBmaXZlIG1l
biBzdXNwZWN0ZWQgb2YgcGxhbm5pbmcgYSBzZXJpZXMgb2YgQ2hyaXN0bWFzIERheSBhdHRhY2tz
IHVzaW5nICBleHBsb3NpdmVzLCBrbml2ZXMgYW5kIGEgZ3VuIGluIHRoZSBjb3VudHJ5JiM4MjE3
O3Mgc2Vjb25kLWxhcmdlc3QgY2l0eSwgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQuIFRoZSBzdXNwZWN0cyB3ZXJl
IGluc3BpcmVkIGJ5IHRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGdyb3VwIGFuZCBwbGFubmVkIGF0dGFja3Mg
b24gTWVsYm91cm5lJiM4MjE3O3MgRmxpbmRlcnMgU3RyZWV0IHRyYWluIHN0YXRpb24sIEZlZGVy
YXRpb24gU3F1YXJlLCBhIGJhciBhbmQgcmVzdGF1cmFudCBwcmVjaW5jdCwgYW5kIFN0LiBQYXVs
JiM4MjE3O3MgQ2F0aGVkcmFsLCBWaWN0b3JpYSBzdGF0ZSBDaGllZiBDb21taXNzaW9uZXIgR3Jh
aGFtIEFzaHRvbiBzYWlkLjwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD48cD48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.