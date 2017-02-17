World news briefs — compiled Feb. 17

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TWFsYXlzaWE8L3A+PHA+Ti4gS29yZWEgdG8gcmVqZWN0IGF1dG9wc3k8L3A+PHA+Tm9ydGgg
S29yZWEgc2FpZCBpdCB3aWxsIHJlamVjdCB0aGUgcmVzdWx0cyBvZiBhbiBhdXRvcHN5IG9uIGl0
cyBsZWFkZXImIzgyMTc7cyBlc3RyYW5nZWQgaGFsZiBicm90aGVyLCB0aGUgdmljdGltIG9mIGFu
IGFwcGFyZW50IGFzc2Fzc2luYXRpb24gdGhpcyB3ZWVrIGF0IGFuIGFpcnBvcnQgaW4gTWFsYXlz
aWEuIFB5b25neWFuZyYjODIxNztzIGFtYmFzc2Fkb3Igc2FpZCBNYWxheXNpYW4gb2ZmaWNpYWxz
IG1heSBiZSAmIzgyMjA7dHJ5aW5nIHRvIGNvbmNlYWwgc29tZXRoaW5nJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4
MjIwO2NvbGx1ZGluZyB3aXRoIGhvc3RpbGUgZm9yY2VzLiYjODIyMTsgS2ltIEpvbmcgTmFtLCB3
aG8gd2FzIDQ1IG9yIDQ2IGFuZCBoYWQgbGl2ZWQgaW4gZXhpbGUgZm9yIHllYXJzLCBzdWRkZW5s
eSBmZWxsIGlsbCBhdCB0aGUgS3VhbGEgTHVtcHVyIGFpcnBvcnQgb24gTW9uZGF5IGFzIGhlIHdh
aXRlZCBmb3IgYSBmbGlnaHQgaG9tZSB0byBNYWNhdS4gRGl6enkgYW5kIGluIHBhaW4sIGhlIHRv
bGQgbWVkaWNhbCB3b3JrZXJzIGF0IHRoZSBhaXJwb3J0IGhlIGhhZCBiZWVuIHNwcmF5ZWQgd2l0
aCBhIGNoZW1pY2FsLjwvcD48cD5NZXhpY288L3A+PHA+UHJvdGVzdGVycyBmb3JtICYjODIxNjto
dW1hbiB3YWxsJiM4MjE3OzwvcD48cD5IdW5kcmVkcyBvZiBwZW9wbGUgaW4gdGhlIE1leGljYW4g
Ym9yZGVyIGNpdHkgb2YgQ2l1ZGFkIEp1YXJleiBnYXRoZXJlZCBvbiB0aGUgZWRnZSBvZiB0aGUg
UmlvIEdyYW5kZSByaXZlciBvbiBGcmlkYXkgdG8gZm9ybSBhICYjODIyMDtodW1hbiB3YWxsJiM4
MjIxOyB0byBwcm90ZXN0IFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwbGFucyBmb3Ig
YSB3YWxsIGJldHdlZW4gdGhlIGNvdW50cmllcy4gVGhlIGRlbW9uc3RyYXRvcnMgd2F2ZWQgdG8g
dGhlIHJlc2lkZW50cyBvZiB0aGUgbmVpZ2hib3JpbmcgY2l0eSBvZiBFbCBQYXNvLCBUZXhhcy4g
T3JnYW5pemVycyBzYWlkIGEgZnJpZW5kbHksIGh1bWFuIHdhbGwgbWVhbnQgdG8gam9pbiB0aGUg
dHdvIGNpdGllcyB3YXMgYmV0dGVyIHRoYW4gYSB3YWxsIG9mIHN0ZWVsIG9yIGNvbmNyZXRlIHRv
IGRpdmlkZSB0aGVtLjwvcD48cD5QYWtpc3RhbjwvcD48cD5BdHRhY2sgbGVhZHMgdG8gY3JhY2tk
b3duIDwvcD48cD5BIGJydXRhbCBhdHRhY2sgb24gYSBiZWxvdmVkIFN1Zmkgc2hyaW5lIHRoYXQg
a2lsbGVkIDg4IHBlb3BsZSBhbmQgaW5qdXJlZCAzNDMgcmFpc2VkIGZlYXJzIHRoYXQgdGhlIElz
bGFtaWMgU3RhdGUgZ3JvdXAgaGFzIGJlY29tZSBlbWJvbGRlbmVkIGluIFBha2lzdGFuLCBhaWRl
ZCBieSBhbiBhcm15IG9mIGhvbWVncm93biBtaWxpdGFudHMgYmVuZWZpdGluZyBmcm9tIGhpZGVv
dXRzIGluIG5laWdoYm9yaW5nIEFmZ2hhbmlzdGFuLCBhbmFseXN0cyBhbmQgb2ZmaWNpYWxzIHNh
aWQgRnJpZGF5LiBQYWtpc3Rhbmkgc2VjdXJpdHkgZm9yY2VzIGhhdmUgY2FycmllZCBvdXQgc3dl
ZXBpbmcgY291bnRyeXdpZGUgcmFpZHMgZm9sbG93aW5nIFRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgYm9tYmlu
ZyBpbiBzb3V0aGVybiBTaW5kaCBwcm92aW5jZS48L3A+PHA+dHVya2V5PC9wPjxwPkNhciBib21i
IGtpbGxzIGNoaWxkLCBodXJ0cyAxNTwvcD48cD5BIGNhciBib21iIGF0dGFjayB0YXJnZXRlZCBn
b3Zlcm5tZW50IGxvZGdpbmdzIGluIFR1cmtleSBvbiBGcmlkYXksIGtpbGxpbmcgYSBjaGlsZCwg
MywgYW5kIHdvdW5kaW5nIDE1IG90aGVyIHBlb3BsZSwgYW4gb2ZmaWNpYWwgc2FpZC4gVGhlcmUg
d2FzIG5vIGltbWVkaWF0ZSBjbGFpbSBvZiByZXNwb25zaWJpbGl0eSBmb3IgdGhlIGF0dGFjayBp
biB0aGUgbWFpbmx5IEt1cmRpc2ggdG93biBvZiBWaXJhbnNlaGlyLCBpbiBTYW5saXVyZmEgcHJv
dmluY2UsIHdoaWNoIGJvcmRlcnMgU3lyaWEuPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBv
cnRzPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.