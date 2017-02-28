World news briefs — compiled Feb. 28

PHA+QnJpdGlzaCBDb2x1bWJpYSA8L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBzb25zIG9wZW4gdG93ZXIg
PC9wPjxwPklnbm9yaW5nIHByb3Rlc3RzLCBjbGFpbXMgdGhlaXIgbmV3ZXN0IHJlYWwgZXN0YXRl
IHZlbnR1cmUgY2xhc2hlcyB3aXRoIENhbmFkaWFuIHZhbHVlcyBhbmQgYSBuby1zaG93IG1heW9y
IHdobyB0cmllZCB0byBjaGFuZ2UgdGhlIHRvd2VyJiM4MjE3O3MgbmFtZSwgVS5TLiBQcmVzaWRl
bnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgc29ucyBzYWlkIFR1ZXNkYXkgdGhhdCBpdCB3YXMgJiM4
MjIwO3NvIGZpdHRpbmcmIzgyMjE7IHRvIHNlZSB0aGUgVHJ1bXAgYnJhbmQgaW4gVmFuY291dmVy
LCBhIGNpdHkga25vd24gZm9yIGl0cyBkaXZlcnNpdHkgYW5kIHByb2dyZXNzaXZlIHBvbGl0aWNz
LiBQcm90ZXN0ZXJzLCBzb21lIGNhcnJ5aW5nIHBvc3RlcnMgcHJvY2xhaW1pbmcsICYjODIyMDtM
b3ZlIFRydW1wcyBIYXRlLCYjODIyMTsgc3Vycm91bmRlZCB0aGUgZW50cmFuY2UgdG8gdGhlIFRy
dW1wIGhvdGVsIGFuZCBjb25kb21pbml1bSB0b3dlciB3aGlsZSBwb2xpY2UgYW5kIHNlY3VyaXR5
IG9mZmljZXJzIGluIGJsYWNrIHN1aXRzIGdhdGhlcmVkIG9uIHNpZGV3YWxrcyBhdCB0aGUgc29h
cmluZyBlZGlmaWNlLjwvcD48cD48L3A+PHA+VU5JVEVEIE5BVElPTlMgPC9wPjxwPlN5cmlhbiBz
YW5jdGlvbnMgdmV0b2VkIDwvcD48cD5SdXNzaWEgYW5kIENoaW5hIHZldG9lZCBuZXcgVS5OLiBz
YW5jdGlvbnMgb24gU3lyaWEgVHVlc2RheSBhbmQgdGhlIFUuUy4gYW1iYXNzYWRvciBhY2N1c2Vk
IGJvdGggY291bnRyaWVzIG9mIHJlZnVzaW5nIHRvIGhvbGQgUHJlc2lkZW50IEJhc2hhciBBc3Nh
ZCYjODIxNztzIHJlZ2ltZSBhY2NvdW50YWJsZSBmb3IgdGhlIHVzZSBvZiBjaGVtaWNhbCB3ZWFw
b25zLiAmIzgyMjA7VGhleSBwdXQgdGhlaXIgZnJpZW5kcyBpbiB0aGUgQXNzYWQgcmVnaW1lIGFo
ZWFkIG9mIG91ciBnbG9iYWwgc2VjdXJpdHksJiM4MjIxOyBuZXcgQW1lcmljYW4gZW52b3kgTmlr
a2kgSGFsZXkgdG9sZCB0aGUgVS5OLiBTZWN1cml0eSBDb3VuY2lsIGFmdGVyIHRoZSB2b3RlLiBU
aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gcmVjZW50bHkgam9pbmVkIEZyYW5jZSBhbmQgQnJpdGFp
biBpbiBzcG9uc29yaW5nIHRoZSByZXNvbHV0aW9uLCBhbmQgSGFsZXkgbWluY2VkIG5vIHdvcmRz
IGluIGRlbm91bmNpbmcgdGhlICYjODIyMDtvdXRyYWdlb3VzIGFuZCBpbmRlZmVuc2libGUgY2hv
aWNlJiM4MjIxOyB0aGF0IFJ1c3NpYSBhbmQgQ2hpbmEgbWFkZSBvbiBUdWVzZGF5LiA8L3A+PHA+
VW5pdGVkIEtpbmdkb208L3A+PHA+QXR0ZW1wdCB0byBlYXNlIEJyZXhpdCBmZWFycyA8L3A+PHA+
VGhlIEJyaXRpc2ggZ292ZXJubWVudCBwcm9taXNlZCBUdWVzZGF5IHRoYXQgaXQgd29uJiM4MjE3
O3Qgc3RyaXAgRXVyb3BlYW4gVW5pb24gbmF0aW9uYWxzIG9mIGFueSByaWdodHMgd2l0aG91dCBs
YXdtYWtlcnMmIzgyMTc7IGFwcHJvdmFsLCBhcyBpdCB0cmllcyB0byBwZXJzdWFkZSBQYXJsaWFt
ZW50IHRvIGF1dGhvcml6ZSB0aGUgc3RhcnQgb2YgZGl2b3JjZSB0YWxrcyB3aXRoIHRoZSBibG9j
LiBCeSBsZWF2aW5nIHRoZSBFVSwgQnJpdGFpbiB3aWxsIGJlIHdpdGhkcmF3aW5nIGZyb20gdGhl
IGJsb2MmIzgyMTc7cyBwb2xpY3kgb2YgZnJlZSBtb3ZlbWVudCBvZiBjaXRpemVucyBhbW9uZyBt
ZW1iZXIgc3RhdGVzLiBUaGF0IGxlYXZlcyAzIG1pbGxpb24gRVUgbmF0aW9uYWxzIGluIEJyaXRh
aW4sIGFuZCAxIG1pbGxpb24gQnJpdG9ucyBsaXZpbmcgaW4gb3RoZXIgbWVtYmVyIGNvdW50cmll
cywgaW4gbGltYm8uIFBhcmxpYW1lbnQmIzgyMTc7cyB1cHBlciBjaGFtYmVyLCB0aGUgSG91c2Ug
b2YgTG9yZHMsIHBsYW5zIHRvIHRyeSBXZWRuZXNkYXkgdG8gcGFzcyBhIGd1YXJhbnRlZSB0aGF0
IEVVIGNpdGl6ZW5zIHdvdWxkIGJlIGFibGUgdG8gc3RheSBpbiBCcml0YWluIGFmdGVyIEJyZXhp
dC48L3A+PHA+RnJhbmNlIDwvcD48cD5PZmZpY2VyIGZpcmVzIGd1biBhY2NpZGVudGFsbHkgPC9w
PjxwPkEgcG9saWNlIHNoYXJwc2hvb3RlciBhY2NpZGVudGFsbHkgZmlyZWQgaGlzIHdlYXBvbiBk
dXJpbmcgYSBzcGVlY2ggYnkgRnJlbmNoIFByZXNpZGVudCBGcmFuY29pcyBIb2xsYW5kZSBhbmQg
dHdvIHBlb3BsZSB3ZXJlIHNsaWdodGx5IGluanVyZWQsIHRoZSB0b3Agb2ZmaWNpYWwgb2YgRnJh
bmNlJiM4MjE3O3MgQ2hhcmVudGUgcmVnaW9uIHNhaWQgVHVlc2RheS4gUGllcnJlIE4mIzgyMTc7
R2FoYW5lIHNhaWQgdGhlIGluY2lkZW50IG9jY3VycmVkIHdoaWxlIEhvbGxhbmRlIHdhcyBpbmF1
Z3VyYXRpbmcgYSBuZXcgZmFzdCB0cmFpbiBsaW5lIGluIHRoZSB3ZXN0ZXJuIHRvd24gb2YgVmls
bG9nbm9uLiBUaGUgcmVnaW9uYWwgcHJlZmVjdCBzYWlkIHRoZSBnZW5kYXJtZSwgb3IgbWlsaXRh
cnkgcG9saWNlIG9mZmljZXIsIHdhcyBsb2NhdGVkIG9uIGEgaGlnaCBzcG90LCAmIzgyMjA7aGlz
IHJlZ3VsYXIgcG9zaXRpb24sJiM4MjIxOyB3aGVuIGhpcyB3ZWFwb24gd2FzIGZpcmVkLjwvcD48
cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0cyA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.