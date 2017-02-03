World news briefs — compiled Feb. 3

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUFMVEE8L3A+PHA+RVUgd29ycmllZCBieSBUcnVtcDwvcD48cD5FdXJvcGVhbiBVbmlvbiBs
ZWFkZXJzIG9uIEZyaWRheSB2b3dlZCB0byByZW1haW4gdW5pdGVkIGFuZCBkZWZpYW50IGluIHRo
ZSBmYWNlIG9mIGFuIG9uc2xhdWdodCBvZiBjcml0aWNpc20gZnJvbSB0aGUgbmV3IEFtZXJpY2Fu
IHByZXNpZGVudCB0aGF0IGhhcyBzdGFydGVkIHRvIHVuZGVybWluZSB0aGUgb25jZS11bnNoYWtl
YWJsZSB0cmFucy1BdGxhbnRpYyByZWxhdGlvbnNoaXAuIEFuZCB0aGV5IGhpdCBiYWNrIGluIGFu
IGluY3JlYXNpbmcgYmF0dGxlIG9mIHdvcmRzLCB1bmRlcnNjb3JpbmcgaG93IHRoZXkgZmVhciB0
aGF0IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGNhbXBhaWduIHJoZXRvcmljIHdpbGwgYmUgdHVybmVk
IGludG8gcG9saWN5IGFuZCBmdXJ0aGVyIHRlYXIgYXBhcnQgdGhlaXIgdHJvdWJsZWQgYmxvYy4g
RVUgY2hpZWYgRG9uYWxkIFR1c2sgZWFybGllciB0aGlzIHdlZWsgbW92ZWQgdGhlIFUuUy4gaW50
byBhICYjODIyMDt0aHJlYXQmIzgyMjE7IGNhdGVnb3J5IGZvciB0aGUgRVUsIGZvbGxvd2luZyBz
ZXZlcmFsIG5lZ2F0aXZlIGNvbW1lbnRzIGFib3V0IHRoZSAyOC1uYXRpb24gYmxvYy48L3A+PHA+
Q29sb21iaWE8L3A+PHA+VGVlbiBhcnJlc3RlZCBpbiBtdXJkZXJzPC9wPjxwPlBvbGljZSBpbiBD
b2xvbWJpYSBoYXZlIGFycmVzdGVkIGEgMTcteWVhci1vbGQgYWNjdXNlZCBvZiBjYXJyeWluZyBv
dXQgbW9yZSB0aGFuIDMwIG11cmRlcnMuIEdpdmVuIHN0cmljdCBwcml2YWN5IHByb3RlY3Rpb25z
IGZvciBtaW5vcnMgaW4gQ29sb21iaWEgYXV0aG9yaXRpZXMgYXJlIGlkZW50aWZ5aW5nIHRoZSB0
ZWVuYWdlIGtpbGxlciBvbmx5IGJ5IGhpcyBuaWNrbmFtZSBvZiAmIzgyMjA7RnJpam9saXRvLiYj
ODIyMTsgUG9saWNlIGluIENhbGkgb24gRnJpZGF5IHNhaWQgdGhlIGhpZ2hseSBkYW5nZXJvdXMg
Y3JpbWluYWwgd2FzIHBpY2tlZCB1cCB0aGlzIHdlZWsgYWZ0ZXIgYSBmb3VyLW1vbnRoIG1hbmh1
bnQuIFRoZSB5b3VuZyBtYW4gYWxsZWdlZGx5IGJlZ2FuIGtpbGxpbmcgcGVvcGxlIGFyb3VuZCB0
aGUgYWdlIG9mIDEyIGFuZCBkZXZlbG9wZWQgYSByZXB1dGF0aW9uIGZvciBydXRobGVzc25lc3Mg
YXMgaGVhZCBvZiBhIGdhbmcgb2YgZHJ1ZyB0cmFmZmlja2VycyBhbmQgYXNzYXNzaW5zIHRoYXQg
dGVycm9yaXplZCB0aGUgc291dGhlcm4gY2l0eS4gSGlzIGxhdGVzdCBjcmltaW5hbCBhY3Qgd2Fz
IGEgZG91YmxlIGhvbWljaWRlIGF0IGEgc2hvcHBpbmcgY2VudGVyIGluIENhbGkuPC9wPjxwPkFu
Z29sYTwvcD48cD5QcmVzaWRlbnQgd29uJiM4MjE3O3QgcnVuIGFnYWluPC9wPjxwPkFuZ29sYW4g
UHJlc2lkZW50IEpvc2UgRWR1YXJkbyBkb3MgU2FudG9zLCBvbmUgb2YgQWZyaWNhJiM4MjE3O3Mg
bG9uZ2VzdC1zZXJ2aW5nIGxlYWRlcnMsIGlzIGFubm91bmNpbmcgYW4gZW5kIHRvIGhpcyAzOCB5
ZWFycyBpbiBwb3dlciwgc2F5aW5nIEZyaWRheSBoZSB3aWxsIG5vdCBydW4gYWdhaW4gaW4gdGhp
cyB5ZWFyJiM4MjE3O3MgZWxlY3Rpb24uIFRoZSBQb3J0dWd1ZXNlIG5ld3MgYWdlbmN5IEx1c2Eg
cmVwb3J0ZWQgZG9zIFNhbnRvcyYjODIxNzsgY29tbWVudHMgZHVyaW5nIGFuIGFkZHJlc3MgdG8g
aGlzIHJ1bGluZyBQb3B1bGFyIE1vdmVtZW50IGZvciB0aGUgTGliZXJhdGlvbiBvZiBBbmdvbGEg
cGFydHksIG9yIE1QTEEuIERlZmVuc2UgbWluaXN0ZXIgSm9hbyBMb3VyZW5jbyB3aWxsIGJlIHRo
ZSBwYXJ0eSYjODIxNztzIGNhbmRpZGF0ZSBmb3IgcHJlc2lkZW50IGluIHRoZSBlbGVjdGlvbiBz
ZXQgZm9yIEF1Z3VzdCwgd2hpbGUgZG9zIFNhbnRvcyByZW1haW5zIHRoZSBwYXJ0eSBsZWFkZXIu
IERvcyBTYW50b3MsIDc0LCBoYXMgbGVkIEFuZ29sYSwgb25lIG9mIEFmcmljYSYjODIxNztzIGxh
cmdlc3Qgb2lsIHByb2R1Y2Vycywgc2luY2UgMTk3OS48L3A+PHA+Qm9zbmlhLUhlcnplZ292aW5h
PC9wPjxwPlJlZnVnZWVzIG9mZmVyZWQgb3Bwb3J0dW5pdHk8L3A+PHA+QW4gaW50ZXJuYXRpb25h
bCBzY2hvb2wgaW4gQm9zbmlhIGhhcyBhbm5vdW5jZWQgaXQgd2lsbCBleHRlbmQgc2Nob2xhcnNo
aXBzIHRvIHJlZnVnZWVzIGFuZCBvdGhlciBzdHVkZW50cyBhZmZlY3RlZCBieSBQcmVzaWRlbnQg
RG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgdHJhdmVsIGJhbiBvbiBjaXRpemVucyBmcm9tIHNldmVuIE11
c2xpbS1tYWpvcml0eSBjb3VudHJpZXMuIFRoZSBVbml0ZWQgV29ybGQgQ29sbGVnZSYjODIxNztz
IGJyYW5jaCBpbiB0aGUgc291dGhlcm4gY2l0eSBvZiBNb3N0YXIgYW5ub3VuY2VkIEZyaWRheSB0
aGF0IGl0IHdvdWxkIGludml0ZSBzdHVkZW50cyBhZmZlY3RlZCBieSB0aGUgYmFuICYjODIyMDt0
byBzdHVkeSBhbG9uZ3NpZGUgZmVsbG93IHN0dWRlbnRzIGZyb20gdGhlIFUuUy4gYW5kIG92ZXIg
NTAgb3RoZXIgY291bnRyaWVzIHRvIGZvc3RlciBpbnRlcm5hdGlvbmFsIHVuZGVyc3RhbmRpbmcu
JiM4MjIxOyBUaGUgc2Nob29sIGV4cGxhaW5lZCB0aGUgZGVjaXNpb24gd2FzIG1vdGl2YXRlZCBi
eSBpdHMgYmVsaWVmIGluIGVxdWFsIG9wcG9ydHVuaXRpZXMgYW5kIHRoZSB2YWx1ZSBvZiBkaXZl
cnNpdHkuIFVuaXRlZCBDb2xsZWdlcyBoYXMgMTcgc2Nob29scyBhY3Jvc3MgdGhlIGdsb2JlLjwv
cD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.