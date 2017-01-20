World news briefs — compiled Jan. 20

PHA+QXVzdHJpYTwvcD48cD5BdHRhY2sgcGxvdCBzdXNwZWN0IGFycmVzdGVkPC9wPjxwPkF1c3Ry
aWFuIGF1dGhvcml0aWVzIHNheSB0aGV5IGhhdmUgJiM4MjMyO2FycmVzdGVkIGEgbWFuIG9uIHN1
c3BpY2lvbiBoZSB3YXMgJiM4MjMyO3BsYW5uaW5nIGFuIGF0dGFjayBpbiBWaWVubmEuIFBvbGlj
ZSBzcG9rZXNtYW4gVGhvbWFzIEtlaWJsaW5nZXIgdG9sZCB0aGUgQXVzdHJpYSBQcmVzcyBBZ2Vu
Y3kgdGhlIG1hbiBoYWQgYmVlbiB1bmRlciBvYnNlcnZhdGlvbiBhZnRlciBhdXRob3JpdGllcyAm
IzgyMzI7cmVjZWl2ZWQgYSB0aXAgZnJvbSBhICYjODIyMDtmb3JlaWduIGludGVsbGlnZW5jZSBz
ZXJ2aWNlLCYjODIyMTsgYW5kIHdhcyBhcnJlc3RlZCBGcmlkYXkgYWZ0ZXJub29uIGluIGEgVmll
bm5hIGFwYXJ0bWVudCBieSBhIFNXQVQgdGVhbS4gQXVzdHJpYSYjODIxNztzIEtyb25lbiBaZWl0
dW5nIHJlcG9ydGVkIHRoZSBtYW4gd2FzIGFuIEFsYmFuaWFuIG5hdGlvbmFsIHdobyBlbnRlcmVk
IHRoZSBjb3VudHJ5IG9uIEZyaWRheS4gSXQgc2FpZCB0aGUgdGlwIHJlY2VpdmVkIGhhZCBiZWVu
IHRoYXQgJiM4MjIwO2EgZ3JvdXAgb2YgQWxiYW5pYW4gSXNsYW1pYyBleHRyZW1pc3RzJiM4MjIx
OyB3ZXJlIHBsYW5uaW5nIGFuIGF0dGFjayBpbiBWaWVubmEgYmV0d2VlbiBKYW4uIDE1IGFuZCBK
YW4uIDMwLjwvcD48cD5FbmdsQW5kPC9wPjxwPldvcmxkIFdhciBJSSBib21iIHJlbW92ZWQ8L3A+
PHA+QnJpdGFpbiYjODIxNztzIFJveWFsIE5hdnkgb24gRnJpZGF5IHJlbW92ZWQgYW5kIGRldG9u
YXRlZCBhIHN0aWxsLWRhbmdlcm91cyBXb3JsZCBXYXIgSUkgYm9tYiB3aG9zZSBkaXNjb3Zlcnkg
aW4gdGhlIFJpdmVyIFRoYW1lcyBzaHV0IGRvd24gYSBjaHVuayBvZiBjZW50cmFsIExvbmRvbi4g
VGhlIE1ldHJvcG9saXRhbiBQb2xpY2UgZm9yY2Ugc2FpZCBvZmZpY2VycyB3ZXJlIGNhbGxlZCBU
aHVyc2RheSBhZnRlcm5vb24gJiM4MjIwO3RvIHJlcG9ydHMgb2Ygc3VzcGVjdGVkIFdvcmxkIFdh
ciBJSSBvcmRuYW5jZSBpbiB0aGUgcml2ZXImIzgyMjE7IGZvdW5kIGJ5IGEgZHJlZGdlciBuZWFy
IHRoZSBIb3VzZXMgb2YgUGFybGlhbWVudC4gUG9saWNlIGNvcmRvbmVkIG9mZiByb2FkcyBpbiB0
aGUgYXJlYSBhbmQgY2xvc2VkIHR3byBicmlkZ2VzIG92ZXIgdGhlIHJpdmVyLiBOYXZ5IGRpc3Bv
c2FsIHRlYW1zIHRvd2VkIHRoZSAyLWZvb3QgYnkgMS1mb290IGRldmljZSBkb3ducml2ZXIgdG8g
VGlsYnVyeSwgaW4gdGhlIFRoYW1lcyBlc3R1YXJ5LCB3aGVyZSBpdCB3YXMgZGV0b25hdGVkLiA8
L3A+PHA+TWV4aWNvPC9wPjxwPjkxIEN1YmFuIG1pZ3JhbnRzIHJldHVybmVkPC9wPjxwPk1leGlj
byBoYXMgcmV0dXJuZWQgdG8gQ3ViYSB0aGUgZmlyc3QgY29udGluZ2VudCBvZiBDdWJhbiBtaWdy
YW50cyBzaW5jZSBmb3JtZXIgVS5TLiBwcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hIGRlY2lkZWQgVGh1
cnNkYXkgdG8gZW5kIGEgVS5TLiBwb2xpY3kgb2YgZ3JhbnRpbmcgcmVzaWRlbmN5IHRvIEN1YmFu
cyB3aG8gYXJyaXZlIG9uIFUuUy4gc29pbC4gTWV4aWNvJiM4MjE3O3MgTmF0aW9uYWwgSW1taWdy
YXRpb24gSW5zdGl0dXRlIHNhaWQgRnJpZGF5IGl0IHB1dCA5MSBDdWJhbnMgb24gYSBmZWRlcmFs
IHBvbGljZSBhaXJwbGFuZSBhbmQgZmxldyB0aGVtIGJhY2sgdG8gdGhlIGlzbGFuZCBhZnRlciB0
aGUgQ3ViYW4gZ292ZXJubWVudCBhY2NlcHRlZCB0aGVpciByZXR1cm4uIE1leGljbyBoYWQgbG9u
ZyB0ZWNobmljYWxseSBiZWVuIGFibGUgdG8gZGVwb3J0IEN1YmFucywgYnV0IHRoZSBDdWJhbiBn
b3Zlcm5tZW50IHVzdWFsbHkgcmVmdXNlZCB0byBhY2NlcHQgdGhlbS4gPC9wPjxwPkJyYXppbDwv
cD48cD5Jbm1hdGVzIGhvbGQgZ3JvdW5kIGF0IHByaXNvbjwvcD48cD5Jbm1hdGVzIHdpZWxkaW5n
IGtuaXZlcywgbWFjaGV0ZXMgYW5kIGNlbGxwaG9uZXMgaGVsZCB0aGVpciBncm91bmQgRnJpZGF5
IGF0IGEgcHJpc29uIGluIG5vcnRoZWFzdCBCcmF6aWwgd2hlcmUgMjYgd2VyZSByZWNlbnRseSBr
aWxsZWQuIFRlbnNpb25zIGF0IHRoZSBBbGNhY3V6IHByaXNvbiBvdXRzaWRlIHRoZSBjaXR5IG9m
IE5hdGFsIHJlbWFpbmVkIGhpZ2ggYSBkYXkgYWZ0ZXIgaW5tYXRlcyBmcm9tIHJpdmFsIGdhbmdz
IGZvdWdodCBpbiB0aGUgeWFyZCBhbmQgc2V0IHVwIGRvb3JzIGFuZCBtYXR0cmVzc2VzIGFzIGJh
cnJpZXJzLiBTZXZlcmFsIGlubWF0ZXMgd2VyZSBpbmp1cmVkLCBidXQgYXV0aG9yaXRpZXMgaGFk
IG5vdCByZWdhaW5lZCBjb250cm9sIG9mIHRoZSBwcmlzb24gYW5kIHRodXMgY291bGRuJiM4MjE3
O3QgcHJvdmlkZSBzcGVjaWZpY3MuIExhdGluIEFtZXJpY2EmIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IG5hdGlv
biBoYXMgZXhwZXJpZW5jZWQgYSB3YXZlIG9mIHByaXNvbiBraWxsaW5ncyBpbiByZWNlbnQgd2Vl
a3MsIHdpdGggYXQgbGVhc3QgMTI2IGRlYWQgc2luY2UgdGhlIGJlZ2lubmluZyBvZiB0aGUgeWVh
ci48L3A+PHA+Q29tcGlsZWQgZnJvbSB3aXJlIHJlcG9ydHM8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.