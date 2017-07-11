World news briefs — compiled July 11

PHA+UGVydSA8L3A+PHA+Rm9ybWVyIHByZXNpZGVudCB0YXJnZXRlZCA8L3A+PHA+UHJvc2VjdXRv
cnMgaW4gUGVydSBvbiBUdWVzZGF5IHJlcXVlc3RlZCB0aGUgYXJyZXN0IG9mIGZvcm1lciBQcmVz
aWRlbnQgT2xsYW50YSBIdW1hbGEgYW5kIGhpcyB3aWZlIG9uIG1vbmV5IGxhdW5kZXJpbmcgYW5k
IGNvbnNwaXJhY3kgY2hhcmdlcyB0aWVkIHRvIGEgY29ycnVwdGlvbiBzY2FuZGFsIGludm9sdmlu
ZyBCcmF6aWxpYW4gY29uc3RydWN0aW9uIGdpYW50IE9kZWJyZWNodC4gUHJvc2VjdXRvciBHZXJt
YW4gSnVhcmV6IHRvbGQgdGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgdGhhdCBoZSBhc2tlZCBhIGp1ZGdl
IHRvIGphaWwgSHVtYWxhIGFuZCBmb3JtZXIgZmlyc3QgbGFkeSBOYWRpbmUgSGVyZWRpYSBmb3Ig
MTggbW9udGhzLiAgSGUgc2FpZCB0aGUgcmVxdWVzdCBpcyBiYXNlZCBvbiB0ZXN0aW1vbnkgcHJv
dmlkZWQgaW4gQnJhemlsIGJ5IHRoZSBmb3JtZXIgaGVhZCBvZiBPZGVicmVjaHQsIHdobyBzYWlk
IGhlIGlsbGVnYWxseSBjb250cmlidXRlZCAkMyBtaWxsaW9uIHRvIEh1bWFsYSYjODIxNztzIDIw
MTEgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbXBhaWduLjwvcD48cD48L3A+PHA+VkFUSUNBTiBDSVRZIDwvcD48
cD5OZXcgcGF0aCB0byBzYWludGhvb2QgPC9wPjxwPlBvcGUgRnJhbmNpcyBoYXMgYWRkZWQgYSBm
b3VydGggcGF0aHdheSB0byBwb3NzaWJsZSBzYWludGhvb2QgJiM4MjEyOyBwZW9wbGUgd2hvIGxp
dmVkIGEgZ29vZCBDYXRob2xpYyBsaWZlIGFuZCB3aG8gZnJlZWx5IGFjY2VwdGVkIGEgY2VydGFp
biBhbmQgcHJlbWF0dXJlIGRlYXRoIGZvciB0aGUgZ29vZCBvZiBvdGhlcnMuIFVudGlsIG5vdywg
Z2FpbmluZyBjb25zaWRlcmF0aW9uIGZvciBzYWludGhvb2QgaW4gdGhlIENhdGhvbGljIENodXJj
aCByZXF1aXJlZCBtYXJ0eXJkb20sIGxpdmluZyBhIGxpZmUgb2YgaGVyb2ljIHZhbHVlcyBvciAm
IzgyMTI7IGxlc3MgZnJlcXVlbnRseSBpbnZva2VkICYjODIxMjsgaGF2aW5nIGEgY2xlYXIgc2Fp
bnRseSByZXB1dGF0aW9uLiBUaGUgVmF0aWNhbiBhbm5vdW5jZWQgVHVlc2RheSB0aGF0IHRoZSBw
b3BlIGhhcyBpc3N1ZWQgYSBsYXcgb24gaGlzIG93biBpbml0aWF0aXZlICYjODIxMjsga25vd24g
YXMgYSBtdXR1IHByb3ByaW8gJiM4MjEyOyBhZGRpbmcgdGhlIGZvdXJ0aCByb3V0ZS48L3A+PHA+
U2F1ZGkgQXJhYmlhIDwvcD48cD5HaXJscyB0byBnZXQgZ3ltIGNsYXNzZXMgPC9wPjxwPlNhdWRp
IEFyYWJpYSBzYWlkIFR1ZXNkYXkgdGhhdCBpdCB3aWxsIGdyYW50IGdpcmxzIGluIHB1YmxpYyBz
Y2hvb2xzIGFjY2VzcyB0byBwaHlzaWNhbCBlZHVjYXRpb24sIGEgZGVjaXNpb24gdGhhdCBjb21l
cyBhZnRlciB5ZWFycyBvZiBjYWxscyBieSB3b21lbiBhY3Jvc3MgdGhlIGtpbmdkb20gZGVtYW5k
aW5nIGdyZWF0ZXIgcmlnaHRzIGFuZCBhY2Nlc3MgdG8gc3BvcnRzLiBUaGUgRWR1Y2F0aW9uIE1p
bmlzdHJ5IHNhaWQgaXQgd2lsbCBpbnRyb2R1Y2UgdGhlIHBoeXNpY2FsIGVkdWNhdGlvbiBjbGFz
c2VzICYjODIyMDtncmFkdWFsbHkmIzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7aW4gYWNjb3JkYW5jZSB3aXRo
IFtJc2xhbWljXSBTaGFyaWFoIHJlZ3VsYXRpb25zLiYjODIyMTsgQXQgbGVhc3Qgb25lIFNhdWRp
IGFjdGl2aXN0IHRvb2sgdG8gVHdpdHRlciBxdWVzdGlvbmluZyB3aGV0aGVyIHRoaXMgaW1wbGll
ZCB0aGF0IGdpcmxzIHdpbGwgYmUgcmVxdWlyZWQgdG8gc2VlayB0aGUgcGVybWlzc2lvbiBvZiB0
aGVpciBtYWxlIGd1YXJkaWFucyBiZWZvcmUgdGhleSBjYW4gcGxheSBzcG9ydHMuIDwvcD48cD5S
b21hbmlhIDwvcD48cD5Gb3JtZXIgbGVhZGVyJiM4MjE3O3MgZ3VuIHNlbGxzIDwvcD48cD5Sb21h
bmlhbiBDb21tdW5pc3QgbGVhZGVyIE5pY29sYWUgQ2VhdXNlc2N1JiM4MjE3O3MgbW9zdCB0cmVh
c3VyZWQgZmlyZWFybSwgYSBIb2xsYW5kICZhbXA7IEhvbGxhbmQgaHVudGluZyByaWZsZSwgd2Fz
IHNvbGQgYXQgYXVjdGlvbiBvbiBUdWVzZGF5LiBUaGUgZ29sZC1lbWJlbGxpc2hlZCBndW4sIGNv
bW1pc3Npb25lZCBmb3IgS2luZyBDYXJvbCBJSSBpbiAxOTMzLCB3YXMgc29sZCBmb3IgJDM3LDAw
MCB0byBhIGJ1eWVyIG9ubGluZSwgZXhjZWVkaW5nIHRoZSBzdGFydGluZyBwcmljZSBvZiAkMTMs
NzAwLiBUaGUgc2FsZSBnZW5lcmF0ZWQgYXBwbGF1c2UgYXQgdGhlIGF1Y3Rpb24gaGVsZCBpbiB0
aGUgb3JuYXRlIENlc2lhbnUtUmFjb3ZpdGEgUGFsYWNlIGluIEJ1Y2hhcmVzdC4gQ2VhdXNlc2N1
IHdlbnQgaHVudGluZyB0d28gd2Vla3MgYmVmb3JlIGhlIGFuZCBoaXMgd2lmZSB3ZXJlIGV4ZWN1
dGVkIGFmdGVyIGEgc3VtbWFyeSB0cmlhbCBpbiAxOTg5LiA8L3A+PHA+Q29tcGlsZWQgZnJvbSB3
aXJlIHJlcG9ydHMgPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.