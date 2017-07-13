World news briefs — compiled July 13

PHA+Q2hpbmEgPC9wPjxwPk5vYmVsIHdpbm5lciBkaWVzIGluIHByaXNvbjwvcD48cD5Ob2JlbCBQ
ZWFjZSBQcml6ZSBsYXVyZWF0ZSBMaXUgWGlhb2JvLCBDaGluYSYjODIxNztzIG1vc3QgcHJvbWlu
ZW50IHBvbGl0aWNhbCBwcmlzb25lciwgZGllZCBUaHVyc2RheSBhdCBhIGhvc3BpdGFsIGluIHRo
ZSBjb3VudHJ5JiM4MjE3O3Mgbm9ydGhlYXN0LCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC4gSGUgd2FzIDYxLiBM
aXUgaGFkIGJlZW4gdHJhbnNmZXJyZWQgdG8gdGhlIGhvc3BpdGFsIGFmdGVyIGJlaW5nIGRpYWdu
b3NlZCB3aXRoIGFkdmFuY2VkIGxpdmVyIGNhbmNlciBpbiBwcmlzb24gaW4gTWF5IGJ1dCByZW1h
aW5lZCB1bmRlciBwb2xpY2UgY3VzdG9keS4gSW4gYW4gb25saW5lIGFubm91bmNlbWVudCwgdGhl
IGp1ZGljaWFsIGJ1cmVhdSBvZiB0aGUgY2l0eSBvZiBTaGVueWFuZyBzYWlkIGhlIGRpZWQgb2Yg
bXVsdGlwbGUgb3JnYW4gZmFpbHVyZS4gTGl1IHdhcyBvbmx5IHRoZSBzZWNvbmQgTm9iZWwgUGVh
Y2UgUHJpemUgd2lubmVyIHRvIGRpZSBpbiBwcmlzb24uIFRoZSBmaXJzdCwgQ2FybCB2b24gT3Nz
aWV0emt5LCB3YXMgYW4gb3Bwb25lbnQgb2YgQWRvbGYgSGl0bGVyLjwvcD48cD5JcmFxIDwvcD48
cD5WaW9sZW50IHZpZGVvcyBjb25kZW1uZWQ8L3A+PHA+SHVtYW4gUmlnaHRzIFdhdGNoIG9uIFRo
dXJzZGF5IGNvbmRlbW5lZCB2aWRlb3MgY2lyY3VsYXRpbmcgb24gc29jaWFsIG1lZGlhIHB1cnBv
cnRlZGx5IHNob3dpbmcgSXJhcWkgZm9yY2VzIGtpbGxpbmcgYW5kIGJlYXRpbmcgc3VzcGVjdGVk
IElzbGFtaWMgU3RhdGUgZmlnaHRlcnMgaW4gTW9zdWwuIFR3byB2aWRlb3Mgd2VyZSBwb3N0ZWQg
dG8gRmFjZWJvb2sgZWFybGllciB0aGlzIHdlZWssIGEgZGF5IGFmdGVyIElyYXFpIFByaW1lIE1p
bmlzdGVyIEhhaWRlciBhbC1BYmFkaSBkZWNsYXJlZCAmIzgyMjA7dG90YWwgdmljdG9yeSYjODIy
MTsgaW4gTW9zdWwuIEEgc3Bva2VzbWFuIGZvciBJcmFxJiM4MjE3O3MgRGVmZW5zZSBNaW5pc3Ry
eSBzYWlkIGhlIGhhZCBub3Qgc2VlbiB0aGUgdmlkZW9zIGJ1dCB0aGF0IHN1Y2ggaW5jaWRlbnRz
IHdpbGwgbm90IGJlIHRvbGVyYXRlZC48L3A+PHA+VkFUSUNBTiBDSVRZIDwvcD48cD5Ib3NwaXRh
bCBleC1vZmZpY2lhbHMgaW5kaWN0ZWQgIDwvcD48cD5WYXRpY2FuIHByb3NlY3V0b3JzIGhhdmUg
aW5kaWN0ZWQgdGhlIGZvcm1lciBwcmVzaWRlbnQgYW5kIHRoZSBleC10cmVhc3VyZXIgb2YgdGhl
IFZhdGljYW4mIzgyMTc7cyBjaGlsZHJlbiYjODIxNztzIGhvc3BpdGFsIGZvciBhbGxlZ2VkbHkg
ZGl2ZXJ0aW5nIG1vbmV5IGZyb20gdGhlIGhvc3BpdGFsJiM4MjE3O3MgZnVuZHJhaXNpbmcgZm91
bmRhdGlvbiB0byBwYXkgZm9yIGFuIGV4dGVuc2l2ZSByZW5vdmF0aW9uIHRvIGEgdG9wIGNhcmRp
bmFsJiM4MjE3O3MgYXBhcnRtZW50LiBUaGUgaW5kaWN0bWVudCByZWxlYXNlZCBUaHVyc2RheSBv
cmRlcnMgR2l1c2VwcGUgUHJvZml0aSBhbmQgTWFzc2ltbyBTcGluYSB0byBzdGFuZCB0cmlhbCBp
biB0aGUgVmF0aWNhbiB0cmlidW5hbCBzdGFydGluZyBUdWVzZGF5LiBUaGUgaW5kaWN0bWVudCBh
Y2N1c2VzIHRoZSB0d28gb2YgdXNpbmcgJDQ4MSwwMDAgZnJvbSB0aGUgaG9zcGl0YWwmIzgyMTc7
cyBmdW5kcmFpc2luZyBmb3VuZGF0aW9uLjwvcD48cD5DYW5hZGE8L3A+PHA+Q2xvc2UgY2FsbCBv
biBydW53YXkgZGV0YWlsZWQgPC9wPjxwPkFuIEFpciBDYW5hZGEgcGxhbmUgd2l0aCAxNDAgcGVv
cGxlIG9uIGJvYXJkIGNhbWUgd2l0aGluIDEwMCBmZWV0IG9mIGNyYXNoaW5nIG9udG8gdHdvIG9m
IGZvdXIgcGxhbmVzIGxpbmVkIHVwIHRvIHRha2Ugb2ZmIGF0IFNhbiBGcmFuY2lzY28gSW50ZXJu
YXRpb25hbCBBaXJwb3J0IGxhc3Qgd2VlaywgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgcHJlbGltaW5hcnkgcmVw
b3J0IENhbmFkaWFuIGFpciBzYWZldHkgcmVndWxhdG9ycyByZWxlYXNlZCBUaHVyc2RheS4gVGhl
IGZpbmRpbmcgcHJvdmlkZWQgdGhlIGZpcnN0IG9mZmljaWFsIGFjY291bnRpbmcgb2YgaG93IGNs
b3NlIHRoZSBBaXIgQ2FuYWRhIHBsYW5lIGNhbWUgdG8gY2F1c2luZyB3aGF0IGNvdWxkIGhhdmUg
YmVlbiBvbmUgb2YgdGhlIHdvcnN0IGRpc2FzdGVycyBpbiBjb21tZXJjaWFsIGF2aWF0aW9uIGhp
c3RvcnkuPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.