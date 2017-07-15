World news briefs — compiled July 15

PHA+VFVSS0VZPC9wPjxwPlByZXNpZGVudCBtYXJrcyBmYWlsZWQgY291cDwvcD48cD5QcmVzaWRl
bnQgUmVjZXAgVGF5eWlwIEVyZG9nYW4gdm93ZWQgdG8gJiM4MjIwO3JpcCB0aGUgaGVhZHMgb2Zm
JiM4MjIxOyBvZiB0ZXJyb3IgZ3JvdXBzIGFuZCBjb3VwLXBsb3R0ZXJzIHdobyB0cmllZCB0byBl
bmQgaGlzIG1vcmUgdGhhbiBkZWNhZGVsb25nIHJ1bGUgb24gU2F0dXJkYXksIGFzIFR1cmtleSBt
YXJrZWQgdGhlIGFubml2ZXJzYXJ5IG9mIHRoZSBjb3VudHJ5JiM4MjE3O3MgY3J1c2hlZCBtaWxp
dGFyeSBjb3VwIHdpdGggYSBzZXJpZXMgb2YgcmFsbGllcyBhbmQgb3RoZXIgY29tbWVtb3JhdGl2
ZSBldmVudHMuIEFjY29tcGFuaWVkIGJ5IGhpcyBmYW1pbHkgYW5kIHRoZSBmYW1pbGllcyBvZiB0
aGUgdmljdGltcyBvZiB0aGUgY291cCwgRXJkb2dhbiBqb2luZWQgYSBtYXNzaXZlLCBmbGFnLXdh
dmluZyBjcm93ZCBuZWFyIHRoZSBpY29uaWMgSnVseSAxNSBNYXJ0eXJzJiM4MjE3OyBCcmlkZ2Ug
aW4gSXN0YW5idWwgdG8gcmVtZW1iZXIgMjUwIHBlb3BsZSB3aG8gZGllZCBvbiBKdWx5IDE1LCAy
MDE2LCByZXNpc3RpbmcgdGhlIGNvdXAuIEluIHRoZSBhZnRlcm1hdGggb2YgdGhlIGNvdXAgYXR0
ZW1wdCwgVHVya2V5IGRlY2xhcmVkIGEgc3RhdGUgb2YgZW1lcmdlbmN5IHRoYXQgaGFzIGJlZW4g
aW4gcGxhY2UgZXZlciBzaW5jZS48L3A+PHA+SVRBTFk8L3A+PHA+TWF5b3IgcHJvdGVzdHMgbWln
cmFudHM8L3A+PHA+SXRhbHkmIzgyMTc7cyBtaWdyYW50IGNyaXNpcyBpcyBzcGF3bmluZyBuZXcg
cHJvdGVzdHMsIHdpdGggYSBsb2NhbCBtYXlvciBpbiBTaWNpbHkgbGVhZGluZyBhIHBvcHVsYXIg
cmV2b2x0IHRvIHByZXZlbnQgYSBmZXcgZG96ZW4gbmV3IGFycml2YWxzIGZyb20gdGFraW5nIHVw
IHJlc2lkZW5jZSBpbiBhbiBhYmFuZG9uZWQgaG90ZWwuIFZpbmNlbnpvIExpb25ldHRvLCBtYXlv
ciBvZiBDYXN0ZWwmIzgyMTc7VW1iZXJ0byBpbiBNZXNzaW5hLCB3cm90ZSBhbiAmIzgyMjA7dXJn
ZW50IGFuZCBpbXBvcnRhbnQmIzgyMjE7IEZhY2Vib29rIHBvc3QgYWR2aXNpbmcgcmVzaWRlbnRz
IHRoYXQgdGhlIGxvY2FsIHByZWZlY3QgaGFkIGp1c3QgaW5mb3JtZWQgaGltIHRoYXQgdGhlIDMw
IG9yIHNvIG1pZ3JhbnRzIHdvdWxkIGJlIHRyYW5zZmVycmVkIHRvIHRoZSBDYW5ndXJvIGhvdGVs
LiBIZSBsZWQgYSBkb3plbiBvciBzbyByZXNpZGVudHMgaW4gc3Vycm91bmRpbmcgdGhlIGhvdGVs
IHdpdGggdGhlaXIgY2FycyBTYXR1cmRheSwgdGhvdWdoIHRoZSBtaWdyYW50cyBhcHBhcmVudGx5
IHdlcmUgYWxyZWFkeSBpbnNpZGUuPC9wPjxwPlJVU1NJQTwvcD48cD5PZmZpY2lhbCBkZW5pZXMg
cGVyc2VjdXRpb248L3A+PHA+Q2hlY2hueWEmIzgyMTc7cyBzdHJvbmdtYW4gbGVhZGVyIGhhcyBo
YXJzaGx5IGRlbm91bmNlZCBjbGFpbXMgdGhhdCB0aGUgUnVzc2lhbiByZXB1YmxpYyBoYXMgdG9y
dHVyZWQgYW5kIGtpbGxlZCBnYXkgbWVuLCBkZW55aW5nIHRoYXQgdGhlcmUgYXJlIGV2ZW4gYW55
IGhvbW9zZXh1YWwgbWVuIGluIGhpcyByZWdpb24uIEtyZW1saW4tYmFja2VkIENoZWNoZW4gUHJl
c2lkZW50IFJhbXphbiBLYWR5cm92IGhhcyBmYWNlZCB3aWRlIGludGVybmF0aW9uYWwgY3JpdGlj
aXNtIHNpbmNlIGEgUnVzc2lhbiBuZXdzcGFwZXIgcmVwb3J0ZWQgdGhpcyBzcHJpbmcgdGhhdCBo
aXMgc2VjdXJpdHkgZm9yY2VzIGhhZCBkZXRhaW5lZCwgdG9ydHVyZWQgYW5kIHNvbWV0aW1lcyBr
aWxsZWQgZ2F5IG1lbi4gJiM4MjIwO1RoaXMgaXMgbm9uc2Vuc2UuIFdlIGRvbiYjODIxNzt0IGhh
dmUgdGhvc2Uga2luZHMgb2YgcGVvcGxlIGhlcmUuIFdlIGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYW55IGdh
eXMuIElmIHRoZXJlIGFyZSBhbnksIHRha2UgdGhlbSB0byBDYW5hZGEsJiM4MjIxOyBLYWR5cm92
IHNheXMgaW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IHdpdGggPGVtPkhCTyBSZWFsIFNwb3J0cyA8L2VtPmNhYmxl
IHRlbGV2aXNpb24gc2hvdy4gSEJPIHJlbGVhc2VkIGV4Y2VycHRzIG9mIHRoZSBpbnRlcnZpZXcg
b24gRnJpZGF5LjwvcD48cD5GUkFOQ0U8L3A+PHA+U2VsZi1mdWVsaW5nIGJvYXQgc2V0cyBzYWls
PC9wPjxwPkEgYm9hdCB0aGF0IGZ1ZWxzIGl0c2VsZiBpcyBzZXR0aW5nIG9mZiBhcm91bmQgdGhl
IHdvcmxkIGZyb20gUGFyaXMgb24gYSBzaXgteWVhciBqb3VybmV5IHRoYXQgaXRzIGRlc2lnbmVy
cyBob3BlIHdpbGwgc2VydmVzIGFzIGEgbW9kZWwgZm9yIGVtaXNzaW9ucy1mcmVlIGVuZXJneSBu
ZXR3b3JrcyBvZiB0aGUgZnV0dXJlLiBFbmVyZ3kgT2JzZXJ2ZXIgd2lsbCB1c2UgaXRzIHNvbGFy
IHBhbmVscywgd2luZCB0dXJiaW5lcyBhbmQgYSBoeWRyb2dlbiBmdWVsIGNlbGwgc3lzdGVtIHRv
IHBvd2VyIGl0cyB0cmlwLiBUaGUgJDUuMjUgbWlsbGlvbiBib2F0IGhlYWRzIG9mZiBTYXR1cmRh
eSBmcm9tIFBhcmlzIHRvd2FyZCB0aGUgQXRsYW50aWMuIFRoZSAxMDAtZm9vdCBib2F0IHdpbGwg
cmVseSBvbiBzdW4gb3Igd2luZCBkdXJpbmcgdGhlIGRheSBhbmQgdGFwIGludG8gaXRzIGh5ZHJv
Z2VuIHJlc2Vydm9pcnMgYXQgbmlnaHQuIEl0IHByb2R1Y2VzIGl0cyBvd24gaHlkcm9nZW4gdGhy
b3VnaCBlbGVjdHJvbHlzaXMgb2Ygc2VhIHdhdGVyLjwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUg
cmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.