World news briefs — compiled July 16

PHA+SXJhbjwvcD48cD5BbWVyaWNhbiBpbXByaXNvbmVkICA8L3A+PHA+SXJhbiBoYXMgaW1wcmlz
b25lZCBhIENoaW5lc2UtQW1lcmljYW4gbWFuIGZvciB0ZW4geWVhcnMgYWZ0ZXIgYWNjdXNpbmcg
aGltIG9mICYjODIyMDtpbmZpbHRyYXRpbmcmIzgyMjE7IHRoZSBjb3VudHJ5IGFuZCBkZXRhaW5l
ZCBQcmVzaWRlbnQgSGFzc2FuIFJvdWhhbmkmIzgyMTc7cyBicm90aGVyIG92ZXIgYWxsZWdhdGlv
bnMgb2YgZmluYW5jaWFsIG1pc2NvbmR1Y3QsIGF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQgU3VuZGF5LiBOZXdz
IG9mIHRoZSBkZXRlbnRpb25zIGNvbWVzIGxlc3MgdGhhbiB0d28gbW9udGhzIGFmdGVyIHJlbGF0
aXZlIG1vZGVyYXRlIFJvdWhhbmkgYmVhdCBhIGhhcmQtbGluZSBvcHBvbmVudCB0byB3aW4gcmUt
ZWxlY3Rpb24gYnkgcnVubmluZyBpbiBsYXJnZSBwYXJ0IG9uIGhpcyByZWNvcmQgb2YgcHVyc3Vp
bmcgZ3JlYXRlciBlbmdhZ2VtZW50IHdpdGggdGhlIFdlc3QuIFRoZXkgd2VyZSBhbm5vdW5jZWQg
YnkgdGhlIGp1ZGljaWFyeSwgYSBwaWxsYXIgb2YgaGFyZC1saW5lcnMmIzgyMTc7IGluZmx1ZW5j
ZS4gVGhlIENoaW5lc2UtQW1lcmljYW4gZHVhbCBuYXRpb25hbCB3YXMgaWRlbnRpZmllZCBhcyBY
aXl1ZSBXYW5nLCBhIDM3LXllYXItb2xkIGhpc3RvcnkgcmVzZWFyY2hlciwgYWNjb3JkaW5nIHRv
IE1pemFuIE9ubGluZSwgYSB3ZWJzaXRlIGFmZmlsaWF0ZWQgd2l0aCB0aGUganVkaWNpYXJ5Ljwv
cD48cD5FZ3lwdDwvcD48cD5Qb2xpY2UsIHJlc2lkZW50cyBjbGFzaCA8L3A+PHA+RWd5cHRpYW4g
cG9saWNlIG9uIFN1bmRheSBmaXJlZCB0ZWFyIGdhcyB0byBkaXNwZXJzZSBhIHJvY2stcGVsdGlu
ZyBjcm93ZCBvZiByZXNpZGVudHMgZGVmZW5kaW5nIHRoZWlyIGhvbWVzIG9uIGEgTmlsZSBSaXZl
ciBpc2xhbmQgYWdhaW5zdCBidWxsZG96ZXJzIHNlbnQgYnkgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgdG8gZGVt
b2xpc2ggdGhlaXIgaWxsZWdhbGx5LWJ1aWx0IGR3ZWxsaW5ncy4gVGhlIGNsYXNoZXMgbGVmdCBv
bmUgcGVyc29uIGRlYWQgYW5kIDUwIG90aGVycyBpbmp1cmVkLiBUaGUgdmlvbGVuY2Ugb24gdGhl
IGlzbGFuZCBvZiBlbC1XYXJhcSBvbiB0aGUgc291dGhlcm4gZnJpbmdlcyBvZiBDYWlybyBpcyBs
aWtlbHkgdG8gc3RhaW4gYSBuYXRpb253aWRlIGNhbXBhaWduIGxhdW5jaGVkIHRoaXMgc3VtbWVy
IGJ5IEFiZGVsLUZhdHRhaCBlbC1TaXNzaSwgRWd5cHQmIzgyMTc7cyBnZW5lcmFsLXR1cm5lZC1w
cmVzaWRlbnQsIHRvIHJlc3RvcmUgZ292ZXJubWVudCBjb250cm9sIG92ZXIgc3RhdGUtb3duZWQg
bGFuZC4gPC9wPjxwPlBvbGFuZCA8L3A+PHA+VGhvdXNhbmRzIGpvaW4gcHJvdGVzdCA8L3A+PHA+
VGhvdXNhbmRzIG9mIGdvdmVybm1lbnQgb3Bwb25lbnRzIHByb3Rlc3RlZCBpbiBXYXJzYXcgYW5k
IG90aGVyIGNpdGllcyBpbiBQb2xhbmQgb24gU3VuZGF5IGFnYWluc3QgbmV3IGp1ZGljaWFsIHJl
Zm9ybXMgYW5kIGZ1dHVyZSBwbGFucyB0byBjaGFuZ2UgdGhlIFN1cHJlbWUgQ291cnQuIExlZ2lz
bGF0aW9uIHRoYXQgd2FzIGFkb3B0ZWQgbGFzdCB3ZWVrIGhhcyBkcmF3biBjb25kZW1uYXRpb24g
ZnJvbSBFdXJvcGVhbiBVbmlvbiBwb2xpdGljaWFucyBhbmQgZnJvbSBQb2xhbmQmIzgyMTc7cyBv
cHBvc2l0aW9uLiBUaGV5IHNheSBpdCB2aW9sYXRlcyBqdWRpY2lhbCBpbmRlcGVuZGVuY2UgYW5k
IHRoZSBydWxlIG9mIGxhdy4gVGhlIHByb3Rlc3RlcnMgZ2F0aGVyZWQgdHdpY2Ugb24gU3VuZGF5
LCBmaXJzdCBkdXJpbmcgdGhlIGRheSBpbiBjaXR5IGNlbnRlcnMuIEluIHRoZSBldmVuaW5nLCB0
aGV5IGFzc2VtYmxlZCBvdXRzaWRlIGNvdXJ0aG91c2VzLjwvcD48cD5TcGFpbjwvcD48cD5Db2Fz
dGVyIGNvbGxpc2lvbiBodXJ0cyAzMzwvcD48cD5TcGFuaXNoIGF1dGhvcml0aWVzIHNheSAzMyBw
ZW9wbGUsIGluY2x1ZGluZyBzaXggY2hpbGRyZW4gdW5kZXIgMTAgeWVhcnMgb2xkLCB3ZXJlIGlu
anVyZWQgaW4gYSByb2xsZXIgY29hc3RlciBjb2xsaXNpb24gaW4gTWFkcmlkLiBFbWVyZ2VuY3kg
c2VydmljZXMgc2FpZCB0aGF0IDI3IHBlb3BsZSBuZWVkZWQgaG9zcGl0YWwgdHJlYXRtZW50IGZv
ciBtaW5vciBpbmp1cmllcyB3aGVuIHR3byByb2xsZXIgY29hc3RlciBjYXJzIGNvbGxpZGVkIFN1
bmRheSBvbiB0aGUgJiM4MjIwO1RyZW4gZGUgbGEgTWluYSYjODIyMTsgYXQgTWFkcmlkJiM4MjE3
O3MgUGFycXVlIGRlIEF0cmFjY2lvbmVzIHRoZW1lIHBhcmsuIEVtZXJnZW5jeSBzZXJ2aWNlcyBz
cG9rZXN3b21hbiBDYXJtZW4gQ2FtYWNobyBzYWlkIHRoYXQgbm9uZSBvZiB0aGUgaW5qdXJpZXMg
YXBwZWFyZWQgdG8gYmUgc2VyaW91cy4gU2hlIHNhaWQgdGhhdCB0aGUgcmlkZXJzIHdlcmUgdHJl
YXRlZCBmb3IgbmVjaywgYmFjayBhbmQgc3RvbWFjaCBwYWlucy48L3A+PHA+Q29tcGlsZWQgZnJv
bSB3aXJlIHJlcG9ydHMgPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.