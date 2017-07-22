World news briefs — compiled July 22

PHA+SXJhbjwvcD48cD5DYXB0aXZlcyYjODIxNzsgcmVsZWFzZSBkZW1hbmRlZDwvcD48cD5JcmFu
IGhhcyBkZW1hbmRlZCB0aGF0IHRoZSBVLlMuIHJlbGVhc2UgYWxsIGRldGFpbmVkIElyYW5pYW4g
Y2l0aXplbnMsIHRoZSBzZW1pb2ZmaWNpYWwgVGFzbmltIG5ld3MgYWdlbmN5IHJlcG9ydGVkIFNh
dHVyZGF5LiBJdCBxdW90ZWQgSXJhbiYjODIxNztzIGRlcHV0eSBmb3JlaWduIG1pbmlzdGVyLCBB
YmJhcyBBcmFnaGNoaSwgYXMgc2F5aW5nIGhlIHJhaXNlZCB0aGUgaXNzdWUgRnJpZGF5IGluIGEg
bWVldGluZyB3aXRoIGEgVS5TLiBkZWxlZ2F0aW9uIGluIFZpZW5uYSwgb24gdGhlIHNpZGVsaW5l
cyBvZiBhIG1lZXRpbmcgb24gYSAyMDE1IG51Y2xlYXIgZGVhbC4gRWFybGllciBvbiBGcmlkYXkg
dGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHRocmVhdGVuZWQgJiM4MjIwO25ldyBhbmQgc2VyaW91cyBjb25zZXF1
ZW5jZXMmIzgyMjE7IGZvciBJcmFuIHVubGVzcyBpdCByZWxlYXNlcyBhbGwgVS5TLiBjaXRpemVu
cyB3aG8gYXJlIGRldGFpbmVkIHRoZXJlLiBUaGUgV2hpdGUgSG91c2Ugc2F5cyBQcmVzaWRlbnQg
RG9uYWxkIFRydW1wIGlzIHByZXBhcmVkIHRvIGFjdCBpbiBhbiBhdHRlbXB0IHRvIGVuZCBJcmFu
JiM4MjE3O3MgcHJhY3RpY2Ugb2YgdXNpbmcgZGV0ZW50aW9ucyBhbmQgaG9zdGFnZSB0YWtpbmcg
YXMgc3RhdGUgcG9saWN5LCBidXQgaXQgcHJvdmlkZXMgbm8gc3BlY2lmaWNzIGFib3V0IHBvdGVu
dGlhbCBjb25zZXF1ZW5jZXMuPC9wPjxwPkdyZWVjZTwvcD48cD5DcmV3cyBhc3Nlc3MgcXVha2Ug
ZGFtYWdlPC9wPjxwPkNyZXdzIG9mIGV4cGVydHMgYmVnYW4gZXhhbWluaW5nIHRoZSBkYW1hZ2Ug
dG8gY3VsdHVyYWwgbW9udW1lbnRzIGFuZCBpbmZyYXN0cnVjdHVyZSBvbiB0aGUgR3JlZWsgaXNs
YW5kIG9mIEtvcyBvbiBTYXR1cmRheSwgYSBkYXkgYWZ0ZXIgYSBwb3dlcmZ1bCBlYXJ0aHF1YWtl
IGtpbGxlZCB0d28gdG91cmlzdHMgYW5kIGh1cnQgbmVhcmx5IDUwMCBvdGhlcnMgaW4gdGhlIEFl
Z2VhbiBTZWEgcmVnaW9uIHRoYXQgc3RyZXRjaGVzIHRvIFR1cmtleSYjODIxNztzIHNwcmF3bGlu
ZyBjb2FzdC4gUmVzaWRlbnRzIGFuZCB0b3VyaXN0cyB3ZXJlIHN0aWxsIGppdHRlcnkgYXMgYSBz
ZXJpZXMgb2YgYWZ0ZXJzaG9ja3MgU2F0dXJkYXkgbmlnaHQgY29udGludWVkIHRvIHJvY2sgdGhl
IGlzbGFuZC4gQSB0cmVtb3IgbWVhc3VyaW5nIGEgcHJlbGltaW5hcnkgNC40IG1hZ25pdHVkZSBz
dHJ1Y2ssIGZvbGxvd2VkIGJ5IGEgNC42IG1hZ25pdHVkZSB0cmVtb3IgMTYgbWludXRlcyBsYXRl
ci4gPC9wPjxwPklzcmFlbDwvcD48cD5WaW9sZW5jZSByZWlnbml0ZXMgYXQgc2hyaW5lPC9wPjxw
PklzcmFlbCYjODIxNztzIG1pbGl0YXJ5IGZvcnRpZmllZCBpdHMgdHJvb3BzIGluIHRoZSBXZXN0
IEJhbmsgYW5kIHBsYWNlZCBmb3JjZXMgb24gaGlnaCBhbGVydCBTYXR1cmRheSwgYSBkYXkgYWZ0
ZXIgc29tZSBvZiB0aGUgd29yc3QgSXNyYWVsaS1QYWxlc3RpbmlhbiBjbGFzaGVzIGluIHllYXJz
IGVydXB0ZWQgb3ZlciB0ZW5zaW9ucyBhdCB0aGUgSG9seSBMYW5kJiM4MjE3O3MgbW9zdCBjb250
ZXN0ZWQgc2hyaW5lLiBGb2xsb3dpbmcgYSByZWxhdGl2ZWx5IHF1aWV0IGRheSwgdmlvbGVuY2Ug
cmVzdW1lZCBsYXRlIFNhdHVyZGF5IGluIHRoZSBPbGQgQ2l0eSBvZiBKZXJ1c2FsZW0uIEFmdGVy
IGh1bmRyZWRzIG9mIE11c2xpbSB3b3JzaGlwcGVycyBkZWZpYW50bHkgaGVsZCB0aGVpciBldmVu
aW5nIHByYXllcnMgb3V0c2lkZSB0aGUgaG9seSBzaXRlLCByZXN1bWluZyB0aGVpciBwcm90ZXN0
IGFnYWluc3Qgc2VjdXJpdHkgbWVhc3VyZXMgSXNyYWVsIGltcG9zZWQgYWZ0ZXIgYSBkZWFkbHkg
YXR0YWNrLCBjbGFzaGVzIHVuZm9sZGVkIHdpdGggcG9saWNlIGZpcmluZyB0ZWFyIGdhcyBhbmQg
d2F0ZXIgY2Fubm9ucyB0byBkaXNwZXJzZSBwcm90ZXN0ZXJzLiA8L3A+PHA+TUVYSUNPPC9wPjxw
PkRydWcga2lsbGluZ3Mgc29hciB0byByZWNvcmQ8L3A+PHA+RHJ1ZyB3YXIgYmxvb2RzaGVkIGlu
IE1leGljbyBoYXMganVtcGVkIHRvIHJlY29yZCBsZXZlbHMsIHdpdGggbW9yZSBob21pY2lkZXMg
cmVjb3JkZWQgaW4gSnVuZSB0aGFuIGluIGFueSBtb250aCBpbiBhdCBsZWFzdCB0d28gZGVjYWRl
cy4gUHJvc2VjdXRvcnMgb3BlbmVkIDIsMjM0IGhvbWljaWRlIGludmVzdGlnYXRpb25zIGxhc3Qg
bW9udGgsIGFjY29yZGluZyB0byBnb3Zlcm5tZW50IHN0YXRpc3RpY3MgcmVsZWFzZWQgRnJpZGF5
LiBSaXNpbmcgZGVtYW5kIGZvciBoZXJvaW4gaW4gdGhlIFUuUy4gYW5kIGEgYmxvb2R5IHBvd2Vy
IHN0cnVnZ2xlIGluc2lkZSBhIHBvd2VyZnVsIGRydWcgY2FydGVsIGhhcyBwdXQgdGhlIGNvdW50
cnkgb24gdHJhY2sgdG8gcmVjb3JkIG1vcmUga2lsbGluZ3MgaW4gMjAxNyB0aGFuIGluIGFueSB5
ZWFyIHNpbmNlIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IGJlZ2FuIHJlbGVhc2luZyBjcmltZSBkYXRhIGluIDE5
OTcuPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.