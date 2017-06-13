World news briefs — compiled June 13

PHA+SXJhcSA8L3A+PHA+VGFpbnRlZCBmb29kIHNpY2tlbnMgNzUyPC9wPjxwPkZvb2QgcG9pc29u
aW5nIGF0IGEgY2FtcCBmb3IgZGlzcGxhY2VkIHJlc2lkZW50cyBvZiBNb3N1bCBoYXMgbWFkZSBt
b3JlIHRoYW4gNzAwIHBlb3BsZSBzaWNrLCB3aXRoIGh1bmRyZWRzIGhvc3BpdGFsaXplZCwgSXJh
cWkgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgVHVlc2RheS4gVGhlIGluY2lkZW50IGF0IHRoZSBIYXNzYW4gU2hh
bSBVMiBjYW1wLCBhYm91dCAxMyBtaWxlcyBlYXN0IG9mIE1vc3VsLCBoYXMgYmVjb21lIHBhcnQg
b2YgdGhlIG9uZ29pbmcgZGlzcHV0ZSBiZXR3ZWVuIFNhdWRpIEFyYWJpYSBhbmQgUWF0YXIuIFNh
dWRpIG1lZGlhIGFjY3VzZWQgYSBRYXRhcmkgY2hhcml0eSBvZiBzdXBwbHlpbmcgdGFpbnRlZCBm
b29kIHRvIHRoZSByZXNpZGVudHMgb2YgdGhlIGRlc2VydCBjYW1wLiBJcmFxaSBIZWFsdGggTWlu
aXN0ZXIgQWRpbGEgSGFtb3VkIHRvbGQgdGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgdGhhdCA3NTIgcGVv
cGxlIGluIHRoZSBjYW1wIGJlY2FtZSBpbGwgZm9sbG93aW5nIGEgTW9uZGF5IG5pZ2h0IGlmdGFy
ICYjODIxMjsgdGhlIG1lYWwgYnJlYWtpbmcgdGhlIGRhd24tdG8tZHVzayBmYXN0IGJ5IE11c2xp
bXMgZHVyaW5nIHRoZSBob2x5IG1vbnRoIG9mIFJhbWFkYW4uIDwvcD48cD48L3A+PHA+QnJhemls
PC9wPjxwPkV4LWdvdmVybm9yIGdvaW5nIHRvIHByaXNvbjwvcD48cD5UaGUgZm9ybWVyIGdvdmVy
bm9yIG9mIEJyYXppbCYjODIxNztzIFJpbyBkZSBKYW5laXJvIHN0YXRlIGhhcyBiZWVuIHNlbnRl
bmNlZCB0byAxNCB5ZWFycyBhbmQgdHdvIG1vbnRocyBpbiBwcmlzb24gZm9yIGNvcnJ1cHRpb24g
YW5kIG1vbmV5IGxhdW5kZXJpbmcuIFNlcmdpbyBDYWJyYWwgd2FzIGFycmVzdGVkIGluIE5vdmVt
YmVyIG9uIGNoYXJnZXMgb2YgcmVjZWl2aW5nIGJyaWJlcyBhbmQgbGF1bmRlcmluZyBtb25leSBh
cyBwYXJ0IG9mIGEgY29sb3NzYWwgZ3JhZnQgcHJvYmUgcm9pbGluZyBCcmF6aWwuIEhpcyBzZW50
ZW5jZSB3YXMgaGFuZGVkIGRvd24gVHVlc2RheSBieSBKdWRnZSBTZXJnaW8gTW9ybyB3aG8gaGVh
ZHMgdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24gb2YgdGhlIGNvcnJ1cHRpb24ta2lja2JhY2sgc2NhbmRhbCBh
dCBCcmF6aWwmIzgyMTc7cyBzdGF0ZS1vd25lZCBvaWwgY29tcGFueSBQZXRyb2JyYXMuIDwvcD48
cD5NRVhJQ08gPC9wPjxwPlN0b3JtIGtlZXBzIGR1bXBpbmcgcmFpbiA8L3A+PHA+VGhlIHJlbW5h
bnRzIG9mIFRyb3BpY2FsIFN0b3JtIENhbHZpbiBkaXNzaXBhdGVkIG92ZXIgdGhlIG1vdW50YWlu
cyBvZiBzb3V0aGVybiBNZXhpY28gb24gVHVlc2RheSwgZHVtcGluZyBtb3JlIHJhaW4gb3ZlciBh
cmVhcyBhbHJlYWR5IHNvYWtlZCBlYXJsaWVyIHRoaXMgbW9udGggYnkgVHJvcGljYWwgU3Rvcm0g
QmVhdHJpei4gSGVhdnkgcmFpbiB3YXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gY29udGludWUgdGhyb3VnaCBUdWVz
ZGF5IG5pZ2h0IGluIHRoZSBtb3VudGFpbnMgb2YgT2F4YWNhIHN0YXRlLCB3aG9zZSBnb3Zlcm5t
ZW50IG9wZW5lZCBkb3plbnMgb2Ygc2hlbHRlcnMuIFRoZSBVLlMuIE5hdGlvbmFsIEh1cnJpY2Fu
ZSBDZW50ZXIgc2FpZCBDYWx2aW4gd2FzIGV4cGVjdGVkIHRvIGR1bXAgNiB0byAxMiBpbmNoZXMg
b2YgcmFpbiBhY3Jvc3MgT2F4YWNhLCBHdWVycmVybyBhbmQgQ2hpYXBhcyBzdGF0ZXMsIHdpdGgg
aGlnaGVyIGlzb2xhdGVkIGFjY3VtdWxhdGlvbnMgcG9zc2libGUsIHRocmVhdGVuaW5nIGxhbmRz
bGlkZXMgYW5kIGZsYXNoIGZsb29kcy48L3A+PHA+PC9wPjxwPlZBVElDQU4gQ0lUWSA8L3A+PHA+
UG9wZSBuYW1lcyBhcmNoYmlzaG9wIDwvcD48cD5Qb3BlIEZyYW5jaXMgb24gVHVlc2RheSBuYW1l
ZCBNb25zaWdub3IgQ2hhcmxlcyBUaG9tcHNvbiBhcyB0aGUgc2V2ZW50aCBhcmNoYmlzaG9wIG9m
IEluZGlhbmFwb2xpcy4gVGhvbXBzb24sIGEgY2Fub24gbGF3eWVyLCByZXBsYWNlcyBKb3NlcGgg
VG9iaW4sIHdob20gRnJhbmNpcyBlbGV2YXRlZCB0byBjYXJkaW5hbCBhbmQgbW92ZWQgdG8gTmV3
YXJrLCBOLkouLCBpbiBOb3ZlbWJlci4gVGhlIDU2LXllYXItb2xkIFRob21wc29uIGlzIGEgbmF0
aXZlIG9mIExvdWlzdmlsbGUsIEt5LiBIZSBncmFkdWF0ZWQgZnJvbSBCZWxsYXJtaW5lIENvbGxl
Z2UgaW4gTG91aXN2aWxsZSBpbiAxOTc5IHdpdGggYSBkZWdyZWUgaW4gYWNjb3VudGluZy4gSGUg
bGF0ZXIgc3R1ZGllZCBhbmQgdGF1Z2h0IGNhbm9uIGxhdyBhdCB0aGUgU2FpbnQgTWVpbnJhZCBT
Y2hvb2wgb2YgVGhlb2xvZ3kgaW4gSW5kaWFuYS48L3A+PHA+Q29tcGlsZWQgZnJvbSB3aXJlIHJl
cG9ydHMgPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.