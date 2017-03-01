World news briefs — compiled March 1

PHA+QWZnaGFuaXN0YW48L3A+PHA+Qm9tYmluZ3MsIHNob290b3V0IGtpbGwgMTY8L3A+PHA+TmVh
ci1zaW11bHRhbmVvdXMgVGFsaWJhbiBzdWljaWRlIGJvbWJpbmdzIGFuZCBhbiBob3Vycy1sb25n
IHNob290b3V0IHdpdGggQWZnaGFuIHNlY3VyaXR5IGZvcmNlcyBsZWZ0IGF0IGxlYXN0IDE2IHBl
b3BsZSBkZWFkIGFuZCBvdmVyIDEwMCB3b3VuZGVkIGluIEthYnVsIG9uIFdlZG5lc2RheS4gSW4g
b25lIG9mIHRoZSB0d2luIGF0dGFja3MsIGEgc3VpY2lkZSBjYXIgYm9tYmVyIHJhbW1lZCBoaXMg
dmVoaWNsZSBpbnRvIHRoZSBnYXRlcyBvZiBhIHNwcmF3bGluZyBwb2xpY2UgY29tcG91bmQgaW4g
d2VzdGVybiBLYWJ1bC4gVGhlIGV4cGxvc2lvbiB3YXMgZm9sbG93ZWQgYnkgYSBndW5iYXR0bGUg
YmV0d2VlbiBzZWN1cml0eSBmb3JjZXMgYW5kIHNldmVyYWwgZ3VubWVuIHdobyBzdG9ybWVkIGlu
dG8gdGhlIGNvbXBsZXgsIHNhaWQgTmFqaWIgRGFuaXNoLCBkZXB1dHkgc3Bva2VzbWFuIGZvciB0
aGUgSW50ZXJpb3IgTWluaXN0cnkuIFdhaGlkIE11anJvLCB0aGUgcHVibGljIGhlYWx0aCBtaW5p
c3RyeSBzcG9rZXNtYW4sIHNhaWQgMTUgcGVvcGxlIHdlcmUga2lsbGVkIGluIHRoZSBwb2xpY2Ug
Y29tcG91bmQuIFRoZSBzZWNvbmQgYXR0YWNrIHRvb2sgcGxhY2UgaW4gZWFzdGVybiBLYWJ1bCB3
aGVyZSBhIHN1aWNpZGUgYm9tYmVyIG9uIGZvb3QgZGV0b25hdGVkIGhpcyBleHBsb3NpdmVzIG91
dHNpZGUgdGhlIG9mZmljZXMgb2YgdGhlIGNvdW50cnkmIzgyMTc7cyBpbnRlbGxpZ2VuY2Ugc2Vy
dmljZSwga2lsbGluZyBvbmUgcGVyc29uLjwvcD48cD5SVVNTSUE8L3A+PHA+UmViZWxzIHNlaXpl
IFVrcmFpbmUgc2l0ZXM8L3A+PHA+UnVzc2lhbi1iYWNrZWQgcmViZWxzIGFyZSB0YWtpbmcgb3Zl
ciBzY29yZXMgb2YgZmFjdG9yaWVzIGFuZCBtaW5lcyBpbiBlYXN0ZXJuIFVrcmFpbmUsIG1hbnkg
b2YgdGhlbSBiZWxvbmdpbmcgdG8gYSB0eWNvb24gd2hvc2UgZm91bmRhdGlvbiBoYXMgYmVlbiB0
aGUgbGFyZ2VzdCBwcm92aWRlciBvZiBodW1hbml0YXJpYW4gYWlkIHRvIGEgd2FyLWJhdHRlcmVk
IHBvcHVsYXRpb24uIFRoZSBtb3ZlcyBhbm5vdW5jZWQgV2VkbmVzZGF5IGJ5IHRoZSByZWJlbHMg
Y2FtZSBhZnRlciBhIHdlZWtzbG9uZyBibG9ja2FkZSBvZiB0aGUgZWFzdCBieSBVa3JhaW5pYW4g
bmF0aW9uYWxpc3RzIGFuZCByaWdodC13aW5nZXJzLjwvcD48cD5JVEFMWTwvcD48cD5Qb3BlIGJl
Z2lucyBMZW50IGF0IGJhc2lsaWNhPC9wPjxwPlBvcGUgRnJhbmNpcyBib3dlZCBoaXMgZm9yZWhl
YWQgdG8gcmVjZWl2ZSBhIGRhYiBvZiBhc2hlcywgdGhlbiBzbXVkZ2VkIGFzaGVzIGluIHR1cm4g
b24gdGhlIGhlYWRzIG9mIG90aGVyIGZhaXRoZnVsIGR1cmluZyBhbiBBc2ggV2VkbmVzZGF5IHNl
cnZpY2UgaW4gYW4gYW5jaWVudCBSb21hbiBiYXNpbGljYS4gQXNoIFdlZG5lc2RheSBiZWdpbnMg
dGhlIENhdGhvbGljIENodXJjaCYjODIxNztzIGFubnVhbCBMZW50ZW4gcGVyaW9kIG9mIHJlZmxl
Y3Rpb24gaW4gcHJlcGFyYXRpb24gZm9yIEVhc3Rlci4gSW4gaGlzIGhvbWlseSwgRnJhbmNpcyBz
dWdnZXN0ZWQgaGlzIG93biBhcHByb2FjaCB0byBMZW50LCB3aGljaCBoZSBkZXNjcmliZWQgYXMg
JiM4MjIwO3RoZSB0aW1lIGZvciBzYXlpbmcgbm8uJiM4MjIxOyBIZSB1cmdlZCBmYWl0aGZ1bCB0
byBzd2VhciBvZmYgaW5kaWZmZXJlbmNlLCAmIzgyMjA7aGFyc2ggYW5kIGhhc3R5IGNyaXRpY2lz
bSYjODIyMTsgb2Ygb3RoZXJzIGFuZCAmIzgyMjA7c2ltcGxpc3RpYyBhbmFseXNlcyB0aGF0IGZh
aWwgdG8gZ3Jhc3AgdGhlIGNvbXBsZXhpdHkgb2YgcHJvYmxlbXMsIGVzcGVjaWFsbHkgdGhlIHBy
b2JsZW1zIG9mIHRob3NlIHdobyBzdWZmZXIgdGhlIG1vc3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5GUkFOQ0U8
L3A+PHA+RWdnIGhpdHMgY2FuZGlkYXRlIGF0IGZhaXI8L3A+PHA+RnJhbmNlJiM4MjE3O3MgY2Vu
dHJpc3QgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbmRpZGF0ZSwgRW1tYW51ZWwgTWFjcm9uLCBoYXMgYmVlbiBy
aWRpbmcgaGlnaCBpbiBwdWJsaWMgb3BpbmlvbiBwb2xscywgYnV0IHNvbWVvbmUgd2hvJiM4MjE3
O3MgY2xlYXJseSBub3QgYSBmYW4gdG9zc2VkIGFuIGVnZyBhdCBoaW0uIFdoaWxlIHZpc2l0aW5n
IHRoZSBhbm51YWwgUGFyaXMgZmFybSBmYWlyIG9uIFdlZG5lc2RheSAmIzgyMTI7IGEgbXVzdCBz
dG9wIGZvciBjYW5kaWRhdGVzIGluIHRoZSBzcHJpbmcgcHJlc2lkZW50aWFsIGVsZWN0aW9uICYj
ODIxMjsgTWFjcm9uIHdhcyBoaXQgb24gdGhlIGJhY2sgb2YgaGlzIGhlYWQuIFRoZSB5b2xrIGRy
aXBwZWQgb3ZlciBoaXMgZmFjZS4gTWFjcm9uIHNhaWQgaGUgJiM4MjIwO2RlcGxvcmVkJiM4MjIx
OyB0aGUgZWdnIHRocm93aW5nICYjODIyMDtiZWNhdXNlIGl0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgZWxldmF0
ZSBwb2xpdGljYWwgZGlhbG9ndWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVw
b3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.