World news briefs — compiled May 13

PHA+TmFtaWJpYTwvcD48cD5OaWdlcmlhbiB0byBoZWFkIEx1dGhlcmFuczwvcD48cD5OaWdlcmlh
biBBcmNoYmlzaG9wIE11c2EgUGFudGkgRmlsaWJ1cyB3YXMgZWxlY3RlZCBhcyBoZWFkIG9mIHRo
ZSBMdXRoZXJhbiBXb3JsZCBGZWRlcmF0aW9uIG9uIFNhdHVyZGF5IGF0IGFuIGFzc2VtYmx5IGlu
IFdpbmRob2VrLCB0aGUgY2FwaXRhbCBvZiBOYW1pYmlhLiBGaWxpYnVzLCA1NywgaXMgdGhlIHNl
Y29uZCBjaHVyY2ggbGVhZGVyIGZyb20gQWZyaWNhIHRvIGxlYWQgdGhlIEx1dGhlcmFuIGZlZGVy
YXRpb24gc2luY2UgaXQgd2FzIGZvdW5kZWQgaW4gMTk0Ny4gSGUgY29tZXMgZnJvbSB0aGUgbm9y
dGhlYXN0IHJlZ2lvbiBvZiBOaWdlcmlhLCB3aGljaCBoYXMgZW5kdXJlZCBhdHRhY2tzIGJ5IHRo
ZSBCb2tvIEhhcmFtIElzbGFtaWMgZXh0cmVtaXN0IGdyb3VwLiBUaGUgTHV0aGVyYW4gZmVkZXJh
dGlvbiBzYXlzIG1hbnkgY2h1cmNoZXMgaW4gdGhlIGFyZWEgaGFkIHRvIHN1c3BlbmQgYWN0aXZp
dGllcyB0d28geWVhcnMgYWdvIHRvIGF2b2lkIG1pbGl0YW50IGFzc2F1bHRzIGR1cmluZyB3b3Jz
aGlwIHNlcnZpY2VzLiBGaWxpYnVzIHJlcGxhY2VzIEJpc2hvcCBNdW5pYiBZb3VuYW4sIHByZXNp
ZGVudCBzaW5jZSAyMDEwLjwvcD48cD5Jdm9yeSBDb2FzdDwvcD48cD5NdXRpbm91cyBzb2xkaWVy
cyBzZWl6ZSBjaXRpZXM8L3A+PHA+TXV0aW5vdXMgc29sZGllcnMgaW4gSXZvcnkgQ29hc3QgdG9v
ayBjb250cm9sIG9mIHNldmVyYWwgY2l0aWVzIGFzIHRoZXkgZGVtYW5kZWQgaGlnaGVyIHBheSwg
d2l0bmVzc2VzIHNhaWQgU2F0dXJkYXkuIFRlbnNpb25zIGJlZ2FuIEZyaWRheSB3aGVuIGd1bmZp
cmUgcmFuZyBvdXQgaW4gdGhlIHNlY29uZC1sYXJnZXN0IGNpdHkgb2YgQm91YWtlIGFuZCBzb2xk
aWVycyBkZW1vbnN0cmF0ZWQgaW4gQWJpZGphbiYjODIxNztzIFBsYXRlYXUgZGlzdHJpY3QgYmVm
b3JlIGJlaW5nIGRpc2xvZGdlZCBieSBhY3RpdmUgYXJteS4gUmVzaWRlbnRzIG9mIEJvdWFrZSBh
bmQgS29yaG9nbyBzYWlkIHRoZSBlbnRyYW5jZXMgdG8gdGhlaXIgY2l0aWVzIGhhZCBiZWVuIGJs
b2NrZWQuIFNvbWUgb2YgdGhlIHNvbGRpZXJzIGludm9sdmVkIHdlcmUgYmVoaW5kIGEgbXV0aW55
IGluIEphbnVhcnkgYW5kIGhhdmUgYmVlbiBzZWVraW5nIGJldHRlciBsaXZpbmcgY29uZGl0aW9u
cy4gVGhleSBhcmUgZm9ybWVyIHJlYmVscyB3aG8gaGVscGVkIHB1dCBQcmVzaWRlbnQgQWxhc3Nh
bmUgT3VhdHRhcmEgaW4gcG93ZXIuPC9wPjxwPkNvbmdvPC9wPjxwPjIgbW9yZSBwb3NzaWJsZSBF
Ym9sYSBjYXNlczwvcD48cD5UaGUgV29ybGQgSGVhbHRoIE9yZ2FuaXphdGlvbiBpZGVudGlmaWVk
IHR3byBtb3JlIHN1c3BlY3RlZCBjYXNlcyBvZiB0aGUgZGVhZGx5IEVib2xhIHZpcnVzIGEgZGF5
IGFmdGVyIGRlY2xhcmluZyBhbiBvdXRicmVhayBpbiBDb25nby4gVGhlIFUuTi4gYWdlbmN5IHNh
aWQgU2F0dXJkYXkgdGhlcmUgYXJlIG5vdyAxMSBzdXNwZWN0ZWQgY2FzZXMsIGluY2x1ZGluZyB0
aHJlZSByZXBvcnRlZCBkZWF0aHMsIGluIExpa2F0aSBpbiBDb25nbyYjODIxNztzIG5vcnRoLiBX
SE8gc2FpZCBvbmUgZGVhZCBwZXJzb24gdGVzdGVkIHBvc2l0aXZlIGZvciBhbiBFYm9sYSBzdHJh
aW4gc2VlbiBpbiB0aGUgY291bnRyeSBiZWZvcmUuIFRoZSBhZ2VuY3kgc2FpZCB0aGUgZmlyc3Qg
Y2FzZSB3YXMgQXByaWwgMjIgaW4gYSBtYWxlIHNvbWUgODcwIG1pbGVzIGZyb20gdGhlIGNhcGl0
YWwsIEtpbnNoYXNhLiBXSE8gaXMgd29ya2luZyB3aXRoIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IHRvIGNvb3Jk
aW5hdGUgYSByZXNwb25zZS48L3A+PHA+U1BBSU48L3A+PHA+VGhvdXNhbmRzIHByb3Rlc3QgYnVs
bGZpZ2h0czwvcD48cD5UaG91c2FuZHMgb2YgYW5pbWFsIHJpZ2h0cyBhY3RpdmlzdHMgcHJvdGVz
dGVkIFNhdHVyZGF5IGluIE1hZHJpZCB0byBkZW1hbmQgYW4gZW5kIHRvIFNwYWluJiM4MjE3O3Mg
bG9uZyB0cmFkaXRpb24gb2YgYnVsbGZpZ2h0aW5nLiBUaGUgbWFyY2ggd2VudCB0aHJvdWdoIHRo
ZSBTcGFuaXNoIGNhcGl0YWwmIzgyMTc7cyBjaXR5IGNlbnRlciwgd2l0aCBzZXZlcmFsIGdyb3Vw
cyB1bml0ZWQgdW5kZXIgb25lIGNsZWFyLWN1dCBtZXNzYWdlOiAmIzgyMjA7QnVsbGZpZ2h0aW5n
IGlzIHZpb2xlbmNlLCBhbmQgeW91IGNhbiBzdG9wIGl0LiYjODIyMTsgQW5pbWFsIHJpZ2h0cyBh
Y3RpdmlzdHMgc2F5IHRoZSBnb3J5IGZpZ2h0cyBhcmUgYW1vbmcgdGhlIHBsYW5ldCYjODIxNztz
IG1vc3QgYmxhdGFudCBmb3JtcyBvZiBhbmltYWwgY3J1ZWx0eSwgd2l0aCBidWxscyBsYW5jZWQg
YW5kIGZpbmFsbHkgc3RhYmJlZCB0aHJvdWdoIHRoZSBoZWFydC4gTWF0YWRvcnMgYXJlIHByYWlz
ZWQgZm9yIGtpbGxpbmcgd2l0aCBhIHNpbmdsZSBzdGFiLCB0aG91Z2ggc29tZSBkb24mIzgyMTc7
dCBzdWNjZWVkIGluIGZpbmlzaGluZyBvZmYgdGhlIGFuaW1hbCB3aXRoIHJlcGVhdGVkIHRocnVz
dHMuPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.