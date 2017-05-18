World news briefs — compiled May 18

PHA+VkVORVpVRUxBPC9wPjxwPlUuUy4gc2FuY3Rpb25zIGp1c3RpY2VzIDwvcD48cD5UaGUgVS5T
LiBoYXMgc2xhcHBlZCBuZXcgc2FuY3Rpb25zIG9uIGVpZ2h0IG1lbWJlcnMgb2YgVmVuZXp1ZWxh
JiM4MjE3O3MgU3VwcmVtZSBDb3VydCwgYWNjdXNpbmcgdGhlbSBvZiBhYnVzaW5nIHBvd2VyIGFu
ZCBkYW1hZ2luZyB0aGVpciBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBkZW1vY3JhdGljIGZhYnJpYyBhcyB0aGUg
VHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gcmFpc2VzIGNvbmNlcm5zIHRoYXQgc29jaWFsaXN0IFByZXNp
ZGVudCBOaWNvbGFzIE1hZHVybyBpcyBtb3ZpbmcgdG93YXJkIG9uZS1wYXJ0eSwgYXV0aG9yaXRh
cmlhbiBydWxlLiBUaG9zZSBibGFja2xpc3RlZCBieSB0aGUgVHJlYXN1cnkgRGVwYXJ0bWVudCBp
bmNsdWRlIE1haWtlbCBNb3Jlbm8sIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIGdvdmVybm1lbnQtcGFj
a2VkIFN1cHJlbWUgQ291cnQsIGFzIHdlbGwgYXMgYWxsIHNldmVuIGp1c3RpY2VzIHdobyBzaWdu
ZWQgYSBydWxpbmcgaW4gbGF0ZSBNYXJjaCBzdHJpcHBpbmcgdGhlIG9wcG9zaXRpb24tY29udHJv
bGxlZCBjb25ncmVzcyBvZiBpdHMgbGFzdCByZW1haW5pbmcgcG93ZXJzLjwvcD48cD5TeXJpYSA8
L3A+PHA+VS5TLiBsYXVuY2hlcyBhaXJzdHJpa2VzIDwvcD48cD5BIFUuUy4gYWlyc3RyaWtlIHN0
cnVjayBwcm8tU3lyaWFuIGdvdmVybm1lbnQgZm9yY2VzIHRoYXQgdGhlIGNvYWxpdGlvbiBzYWlk
IHBvc2VkIGEgdGhyZWF0IHRvIEFtZXJpY2FuIHRyb29wcyBhbmQgYWxsaWVkIHJlYmVscyBvcGVy
YXRpbmcgbmVhciB0aGUgYm9yZGVyIHdpdGggSm9yZGFuIG9uIFRodXJzZGF5LCB0aGUgZmlyc3Qg
c3VjaCBjbG9zZSBjb25mcm9udGF0aW9uIGJldHdlZW4gVS5TLiBmb3JjZXMgYW5kIGZpZ2h0ZXJz
IGJhY2tpbmcgUHJlc2lkZW50IEJhc2hhciBBc3NhZC4gVGhlIGNvYWxpdGlvbiBzYWlkICYjODIy
MDthcHBhcmVudCYjODIyMTsgUnVzc2lhbiBhdHRlbXB0cyB0byBzdG9wIHByby1Bc3NhZCBmb3Jj
ZXMgZnJvbSBtb3ZpbmcgdG93YXJkIFRhbmYsIGFzIHdlbGwgYXMgd2FybmluZyBzaG90cyBhbmQg
YSBzaG93IG9mIGZvcmNlLCBoYWQgZmFpbGVkLiBBbWVyaWNhbiBvZmZpY2lhbHMgYW5kIFN5cmlh
biBhY3RpdmlzdHMgc2FpZCB0aGUgc3RyaWtlIGhpdCBpbiB0aGUgZGVzZXJ0IG5lYXIgdGhlIGJv
cmRlciB3aXRoIEpvcmRhbiwgdGhvdWdoIGl0IHdhcyB1bmNsZWFyIGlmIGl0IHN0cnVjayB0aGUg
U3lyaWFuIGFybXkgb3IganVzdCBtaWxpdGlhcyBhbGxpZWQgd2l0aCB0aGUgZ292ZXJubWVudC48
L3A+PHA+Q3ViYTwvcD48cD5aaWthIHNwcmVhZGluZyBvbiBpc2xhbmQgPC9wPjxwPkN1YmFuIHN0
YXRlIG1lZGlhIG9uIFRodXJzZGF5IHJlcG9ydGVkIGEgc3VyZ2Ugb2YgWmlrYSBjYXNlcyBvbiB0
aGUgaXNsYW5kLCB0aG91Z2ggdGhlIG92ZXJhbGwgbnVtYmVyIG9mIGNhc2VzIHdhcyBzdGlsbCBm
YXIgZmV3ZXIgdGhhbiBlbHNld2hlcmUgaW4gdGhlIENhcmliYmVhbi4gU3RhdGUgbWVkaWEgc2Fp
ZCB0aGVyZSBoYXZlIGJlZW4gbmVhcmx5IDEsODUwIGNhc2VzIG9mIHRoZSBtb3NxdWl0by1ib3Ju
ZSBpbGxuZXNzIGZvciBhbGwgb2YgMjAxNiBhbmQgdGhlIGZpcnN0IG1vbnRocyBvZiAyMDE3LiBB
IHNlbmlvciBjaXZpbCBkZWZlbnNlIG9mZmljaWFsIHNhaWQgdGhlIHByb3ZpbmNlcyB3aXRoIHRo
ZSBtb3N0IGNhc2VzIGluY2x1ZGUgSGF2YW5hLCBHdWFudGFuYW1vIGFuZCBDaWVuZnVlZ29zLiBa
aWthIGNhdXNlcyByZWxhdGl2ZWx5IG1pbGQgc3ltcHRvbXMgaW4gbW9zdCBhZHVsdHMgYnV0IGNh
biBiZSBwYXNzZWQgZnJvbSBhIHByZWduYW50IHdvbWFuIHRvIGhlciBmZXR1cyBhbmQgY2F1c2Ug
YmlydGggZGVmZWN0cy4gVGhlcmUgaXMgbm8gdmFjY2luZSBhbmQgcHJldmVudGlvbiBlZmZvcnRz
IGhhdmUgZm9jdXNlZCBvbiBtb3NxdWl0byBjb250cm9sLjwvcD48cD5WQVRJQ0FOIENJVFkgPC9w
PjxwPlBvcGUgd2VsY29tZXMgdGhlIGFpbGluZyA8L3A+PHA+UG9wZSBGcmFuY2lzIGVtYnJhY2Vk
IHdlZXBpbmcgbW90aGVycywgZmF0aGVycyBhbmQgY2hpbGRyZW4gd2l0aCBIdW50aW5ndG9uJiM4
MjE3O3MgRGlzZWFzZSBvbiBUaHVyc2RheSBhcyBoZSBzb3VnaHQgdG8gcmVtb3ZlIHRoZSBzdGln
bWEgb2YgYW4gaW5jdXJhYmxlIGdlbmV0aWMgZGlzb3JkZXIgdGhhdCBjYXVzZXMgc3VjaCBkZXZh
c3RhdGluZyBwaHlzaWNhbCBhbmQgcHN5Y2hpYXRyaWMgZWZmZWN0cyB0aGF0IGl0cyBzdWZmZXJl
cnMgYXJlIG9mdGVuIHNodW5uZWQgYW5kIGFiYW5kb25lZC4gT25lIGJ5IG9uZSwgRnJhbmNpcyBi
bGVzc2VkIGFuZCBncmVldGVkIGVhY2ggb2YgdGhlIDE1MCBwZW9wbGUgd2l0aCBIdW50aW5ndG9u
JiM4MjE3O3MsIGFzIHdlbGwgYXMgdGhlaXIgZmFtaWx5IG1lbWJlcnMgYW5kIGNhcmVnaXZlcnMs
IHdobyB0cmF2ZWxlZCBmcm9tIGFyb3VuZCB0aGUgd29ybGQgZm9yIHRoZSBob3VybG9uZyBhdWRp
ZW5jZS4gPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.