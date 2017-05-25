World news briefs — compiled May 25

PHA+VU5JVEVEIE5BVElPTlM8L3A+PHA+SG9zcGl0YWxzLCBwYXRpZW50cyBhdHRhY2tlZDwvcD48
cD5BdHRhY2tzIG9uIGhvc3BpdGFscywgZG9jdG9ycywgYW1idWxhbmNlcywgdGhlIHdvdW5kZWQg
YW5kIHNpY2sgdG9vayBwbGFjZSBpbiBhdCBsZWFzdCAyMCBjb3VudHJpZXMgYWZmZWN0ZWQgYnkg
Y29uZmxpY3QgbGFzdCB5ZWFyLCBVLk4uIFNlY3JldGFyeS1HZW5lcmFsIEFudG9uaW8gR3V0ZXJy
ZXMgc2FpZCBUaHVyc2RheS4gR3V0ZXJyZXMgdG9sZCBhIFUuTi4gU2VjdXJpdHkgQ291bmNpbCBt
ZWV0aW5nIG9uIGhlYWx0aCBjYXJlIGluIGNvbmZsaWN0IHRoYXQgaW4gbW9zdCBvZiB0aGUgY291
bnRyaWVzICYjODIyMDtmcmFnaWxlIG1lZGljYWwgc3lzdGVtcyB3ZXJlIGFscmVhZHkgYXQgdGhl
IGJyZWFraW5nIHBvaW50JiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IGFuZCBpbiBtb3N0IGNhc2VzIG5vIG9uZSB3
YXMgaGVsZCBhY2NvdW50YWJsZTogJiM4MjIwO1RoZXNlIGF0dGFja3MgYXJlIGV2aWRlbmNlIG9m
IGEgYnJvYWRlciB0cmVuZDogUGFydGllcyB0byBjb25mbGljdCBhcmUgdHJlYXRpbmcgaG9zcGl0
YWxzIGFuZCBoZWFsdGggY2xpbmljcyBhcyB0YXJnZXRzLCByYXRoZXIgdGhhbiByZXNwZWN0aW5n
IHRoZW0gYXMgc2FuY3R1YXJpZXMuIFRoaXMgZ29lcyBhZ2FpbnN0IHRoZSBzcGlyaXQgb2YgdGhl
IEdlbmV2YSBDb252ZW50aW9ucywgdGhlIGZ1bmRhbWVudGFsIHRlbmV0cyBvZiBpbnRlcm5hdGlv
bmFsIGh1bWFuaXRhcmlhbiBsYXcsIGFuZCBvdXIgYmFzaWMgaHVtYW5pdHkuJiM4MjIxOyA8L3A+
PHA+R3JlZWNlPC9wPjxwPkJvbWJzIGh1cnQgZXgtUE0sIGJhbmtlcnM8L3A+PHA+Rm9ybWVyIEdy
ZWVrIFByaW1lIE1pbmlzdGVyIEx1Y2FzIFBhcGFkZW1vcywgNjksIHdhcyBpbmp1cmVkIG9uIGhp
cyByaWdodCB0aGlnaCBhbmQgdXBwZXIgYm9keSBhZnRlciBhIGxldHRlciBib21iIGV4cGxvZGVk
IGluc2lkZSBoaXMgY2FyIGluIGEgY2VudHJhbCBBdGhlbnMgb24gVGh1cnNkYXkgaW4gYW4gYXR0
YWNrIHRoYXQgYWxzbyBsZWZ0IHR3byBCYW5rIG9mIEdyZWVjZSBlbXBsb3llZXMgd291bmRlZC4g
QXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZCBhbGwgdGhyZWUgd2VyZSBjb25zY2lvdXMgYW5kIGhvc3BpdGFsaXpl
ZCBpbiBzdGFibGUgY29uZGl0aW9uLiBUaGVyZSB3YXMgbm8gaW1tZWRpYXRlIGNsYWltIG9mIHJl
c3BvbnNpYmlsaXR5IGZvciB0aGUgYXR0YWNrLCBidXQgR3JlZWsgcG9saXRpY2lhbnMgaGF2ZSBi
ZWVuIHRhcmdldGVkIGluIHRoZSBwYXN0IGJ5IG1pbGl0YW50IGZhci1sZWZ0IGFuZCBhbmFyY2hp
c3QgZ3JvdXBzLjwvcD48cD5CcmF6aWw8L3A+PHA+VHJvb3BzIHB1bGwgb3V0IG9mIGNhcGl0YWw8
L3A+PHA+QnJhemlsJiM4MjE3O3MgcHJlc2lkZW50IG9uIFRodXJzZGF5IGNhbmNlbGVkIGFuIG9y
ZGVyIHRoYXQgc2VudCBzb2xkaWVycyBpbnRvIHRoZSBzdHJlZXRzIG9mIHRoZSBjYXBpdGFsLCBC
cmFzaWxpYSwgZm9sbG93aW5nIGNyaXRpY2lzbSB0aGF0IHRoZSBtb3ZlIHdhcyBleGNlc3NpdmUg
YW5kIG1lcmVseSBhbiBlZmZvcnQgdG8gbWFpbnRhaW4gcG93ZXIgYW1pZCBpbmNyZWFzaW5nIGNh
bGxzIGZvciBoaXMgcmVzaWduYXRpb24uIEluIGEgZGVjcmVlIHB1Ymxpc2hlZCBpbiB0aGUgT2Zm
aWNpYWwgRGlhcnksIFByZXNpZGVudCBNaWNoZWwgVGVtZXIgcmV2b2tlZCB0aGUgb3JkZXIgaXNz
dWVkIGEgZGF5IGVhcmxpZXIsICYjODIyMDtjb25zaWRlcmluZyB0aGUgaGFsdCB0byBhY3RzIG9m
IGRlc3RydWN0aW9uIGFuZCB2aW9sZW5jZSBhbmQgdGhlIHN1YnNlcXVlbnQgcmUtZXN0YWJsaXNo
bWVudCBvZiBsYXcgYW5kIG9yZGVyLiYjODIyMTsgT24gVGh1cnNkYXkgYWZ0ZXJub29uLCBzb2xk
aWVycyBiZWdhbiB0byBsZWF2ZSB0aGVpciBwb3N0cyBpbiBCcmFzaWxpYSwgdGhlIERlZmVuc2Ug
TWluaXN0cnkgc2FpZC4gPC9wPjxwPlBoaWxpcHBpbmVzPC9wPjxwPlJlZ2ltZSBhdHRhY2tzIGV4
dHJlbWlzdHM8L3A+PHA+QmFja2VkIGJ5IHRhbmtzIGFuZCByb2NrZXQtZmlyaW5nIGhlbGljb3B0
ZXJzLCBQaGlsaXBwaW5lIHRyb29wcyBsYXVuY2hlZCAmIzgyMjA7cHJlY2lzaW9uIGF0dGFja3Mm
IzgyMjE7IFRodXJzZGF5IHRvIGNsZWFyIGV4dHJlbWlzdHMgbGlua2VkIHRvIHRoZSBJc2xhbWlj
IFN0YXRlIGdyb3VwIGZyb20gYSBjaXR5IHRoYXQgaGFzIGJlZW4gdW5kZXIgc2llZ2Ugc2luY2Ug
YSByYWlkIHRoYXQgZmFpbGVkIHRvIGNhcHR1cmUgb25lIG9mIEFzaWEmIzgyMTc7cyBtb3N0LXdh
bnRlZCBtaWxpdGFudHMuIFJlYmVscyBoYXZlIHRvcm4gdGhyb3VnaCB0aGUgc3RyZWV0cyBvZiBN
YXJhd2kgc2luY2UgVHVlc2RheSBuaWdodCwgdG9yY2hpbmcgYnVpbGRpbmdzLCB0YWtpbmcgaG9z
dGFnZXMgYW5kIHNlYWxpbmcgb2ZmIG11Y2ggb2YgdGhlIGNpdHkuIFRoZSB2aW9sZW5jZSBmb3Jj
ZWQgdGhvdXNhbmRzIHRvIGZsZWUgYW5kIHJhaXNlZCBmZWFycyBvZiBncm93aW5nIGV4dHJlbWlz
bSBpbiB0aGUgY291bnRyeS4gQXQgbGVhc3QgNDQgcGVvcGxlIGhhdmUgZGllZCwgaW5jbHVkaW5n
IDMxIG1pbGl0YW50cyBhbmQgMTEgc29sZGllcnMuPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSBy
ZXBvcnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.