World news briefs — compiled May 31

PHA+VHVya2V5IDwvcD48cD5IZWxpY29wdGVyIGNyYXNoIGtpbGxzIDEzIDwvcD48cD5BIFR1cmtp
c2ggbWlsaXRhcnkgaGVsaWNvcHRlciBjcmFzaGVkIFdlZG5lc2RheSBuZWFyIFR1cmtleSYjODIx
NztzIGJvcmRlciB3aXRoIElyYXEsIGtpbGxpbmcgYWxsIDEzIHBlcnNvbm5lbCBvbiBib2FyZCwg
dGhlIG1pbGl0YXJ5IHNhaWQuIFRoZSBjcmFzaCBvY2N1cnJlZCBpbiB0aGUgYm9yZGVyIHByb3Zp
bmNlIG9mIFNpcm5haywgd2hlcmUgVHVya2lzaCB0cm9vcHMgYXJlIGVuZ2FnZWQgaW4gb3BlcmF0
aW9ucyBhZ2FpbnN0IEt1cmRpc2ggbWlsaXRhbnRzLiBCdXQgYSBtaWxpdGFyeSBzdGF0ZW1lbnQg
c2FpZCB0aGUgY3Jhc2ggYXBwZWFyZWQgdG8gYmUgYWNjaWRlbnRhbCwgd2l0aCBpbml0aWFsIGlu
Zm9ybWF0aW9uIGluZGljYXRpbmcgdGhhdCB0aGUgQVMgNTMyIENvdWdhciBoYWQgaGl0IGEgaGln
aC12b2x0YWdlIHRyYW5zbWlzc2lvbiBsaW5lIHNob3J0bHkgYWZ0ZXIgdGFraW5nIG9mZiBmcm9t
IGEgYmFzZSBpbiBTaXJuYWsmIzgyMTc7cyBTZW5vYmEgcmVnaW9uLjwvcD48cD48L3A+PHA+SGFp
dGkgPC9wPjxwPlUuUy4gc2VjdXJpdHkgY2hpZWYgcGF5cyB2aXNpdCA8L3A+PHA+VGhlIFUuUy4g
aG9tZWxhbmQgc2VjdXJpdHkgY2hpZWYgbWFkZSBhIGJyaWVmIHZpc2l0IHRvIEhhaXRpIG9uIFdl
ZG5lc2RheSBsZXNzIHRoYW4gdHdvIHdlZWtzIGFmdGVyIHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlv
biBzdWdnZXN0ZWQgdGhhdCA1OCwwMDAgSGFpdGlhbnMgaW4gdGhlIFUuUy4gc2hvdWxkIGdldCBy
ZWFkeSB0byByZXR1cm4gaG9tZS4gSG9tZWxhbmQgU2VjdXJpdHkgU2VjcmV0YXJ5IEpvaG4gS2Vs
bHkgbWV0IHByaXZhdGVseSB3aXRoIFByZXNpZGVudCBKb3ZlbmVsIE1vaXNlIGFuZCBvdGhlciBv
ZmZpY2lhbHMgb24gdGhlIGdyb3VuZHMgdGhhdCB1c2VkIHRvIGhvdXNlIEhhaXRpJiM4MjE3O3Mg
ZG9tZWQgTmF0aW9uYWwgUGFsYWNlIGJlZm9yZSBpdCBwYW5jYWtlZCBpbiBhIGRldmFzdGF0aW5n
IDIwMTAgZWFydGhxdWFrZS4gQWZ0ZXIgYW4gYXBwcm94aW1hdGVseSA5MC1taW51dGUgbWVldGlu
ZywgS2VsbHkgc2FpZCBoZSB0b2xkIE1vaXNlIHRoYXQgdGhlIHR3byBjb3VudHJpZXMgY291bGQg
JiM4MjIwO3dvcmsgdG9nZXRoZXIgYXMgd2UgbW92ZSBmb3J3YXJkIG9uIGFueSBmdXR1cmUgZXh0
ZW5zaW9ucyYjODIyMTsgZm9yIEhhaXRpYW5zIGZhY2luZyByZXBhdHJpYXRpb24gZnJvbSB0aGUg
VS5TLjwvcD48cD5DemVjaCBSZXB1YmxpYzwvcD48cD5TbW9raW5nIGJhbiB0YWtlcyBlZmZlY3Qg
PC9wPjxwPkEgc21va2luZyBiYW4gaW4gQ3plY2ggYmFycywgcmVzdGF1cmFudHMgYW5kIGNhZmVz
IGNhbWUgaW50byBlZmZlY3QgV2VkbmVzZGF5LCBwdXR0aW5nIHRvIGFuIGVuZCB0aGUgQ3plY2gg
UmVwdWJsaWMmIzgyMTc7cyBzdGF0dXMgYXMgb25lIG9mIHRoZSBsYXN0IGhhdmVucyBmb3IgdG9i
YWNjbyBzbW9rZXJzIGluIEV1cm9wZS4gVGhlIGJhbiwgd2hpY2ggYXBwbGllcyB0byBpbnNpZGUg
YXJlYXMgb2YgYmFycyBhbmQgcmVzdGF1cmFudHMgYXMgd2VsbCBhcyBwdWJsaWMgcGxhY2VzIGxp
a2UgY2luZW1hcywgdGhlYXRlcnMgYW5kIHNwb3J0cyB2ZW51ZXMsIHdhcyBhcHByb3ZlZCBieSBQ
YXJsaWFtZW50IGZvbGxvd2luZyB5ZWFycyBvZiBoZWF0ZWQgZGViYXRlIGFuZCBzaWduZWQgYnkg
UHJlc2lkZW50IE1pbG9zIFplbWFuLCBhIGNoYWluIHNtb2tlci4gVW5saWtlIG1vc3Qgb2YgRXVy
b3BlLCBDemVjaHMgaGFkIHJlbWFpbmVkIHRvbGVyYW50IG9mIHNtb2tpbmcgdXAgdGlsbCBub3cu
PC9wPjxwPlBoaWxpcHBpbmVzIDwvcD48cD5MZWFkZXIgYmxhc3RzIENoZWxzZWEgQ2xpbnRvbiAg
PC9wPjxwPlBoaWxpcHBpbmUgUHJlc2lkZW50IFJvZHJpZ28gRHV0ZXJ0ZSBkZW5vdW5jZWQgdGhl
IGRhdWdodGVyIG9mIGZvcm1lciBVLlMuIFByZXNpZGVudCBCaWxsIENsaW50b24gb24gV2VkbmVz
ZGF5IGFmdGVyIHNoZSBjcml0aWNpemVkIGEgY29tbWVudCBoZSBtYWRlIGFib3V0IHJhcGVzIGNv
bW1pdHRlZCBieSBzb2xkaWVycy4gSW4gYW4gZXhwbGV0aXZlLWxhZGVuIHNwZWVjaCBhdCBhIG5h
dnkgZXZlbnQsIER1dGVydGUgYXNrZWQgQ2hlbHNlYSBDbGludG9uIGlmIHNoZSBhbHNvIGNyaXRp
Y2l6ZWQgaGVyIGZhdGhlciB3aGVuIGhlIGhhZCBhbiBhZmZhaXIgd2l0aCBNb25pY2EgTGV3aW5z
a3kgaW4gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHdoZW4gaGUgd2FzIHByZXNpZGVudC4gSGUgc2FpZCBoZSB3
YXMgYmVpbmcgc2FyY2FzdGljIHdoZW4gaGUgdG9sZCB0cm9vcHMgbGFzdCB3ZWVrIHRoYXQgaGUg
d291bGQgdGFrZSByZXNwb25zaWJpbGl0eSBmb3IgYW55IGNyaW1lcyB0aGV5IGNvbW1pdCB3aGls
ZSBpbXBsZW1lbnRpbmcgbWFydGlhbCBsYXcgdGhhdCBoZSBkZWNsYXJlZCBpbiB0aGUgc291dGhl
cm4gdGhpcmQgb2YgdGhlIGNvdW50cnksIGV2ZW4gaWYgdGhleSByYXBlIHRocmVlIHdvbWVuLjwv
cD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0cyA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.