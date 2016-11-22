World news briefs — compiled Nov. 22

PHA+U291dGggS29yZWE8L3A+PHA+T2ZmaWNpYWxzIHJhaWQgU2Ftc3VuZyB1bml0PC9wPjxwPlNv
dXRoIEtvcmVhbiBwcm9zZWN1dG9ycyBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIGEgY29ycnVwdGlvbiBzY2FuZGFs
IHN1cnJvdW5kaW5nIHRoZSBjb3VudHJ5JiM4MjE3O3MgcHJlc2lkZW50IGFuZCBoZXIgZnJpZW5k
IHJhaWRlZCBhIHVuaXQgb2YgU2Ftc3VuZyBhbmQgdGhlIG5hdGlvbmFsIHBlbnNpb24gZnVuZCBv
biBXZWRuZXNkYXkuIE9mZmljaWFscyBhdCBTYW1zdW5nIEdyb3VwIGFuZCBOYXRpb25hbCBQZW5z
aW9uIFNlcnZpY2UgY29uZmlybWVkIGludmVzdGlnYXRvcnMgdmlzaXRlZCB0aGVpciBvZmZpY2Vz
IGluIFNlb3VsLiBUaGUgSW52ZXN0bWVudCBNYW5hZ2VtZW50IE9mZmljZSBvZiB0aGUgd29ybGQm
IzgyMTc7cyB0aGlyZC1sYXJnZXN0IHBlbnNpb24gZnVuZCB3YXMgdGhlIHRhcmdldCBvZiB0aGUg
cmFpZCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGFuIE5QUyBvZmZpY2lhbCB3aG8gZGVjbGluZWQgdG8gYmUgbmFt
ZWQsIGNpdGluZyBvZmZpY2UgcnVsZXMuIFNhbXN1bmcgc3Bva2Vzd29tYW4gTGltIEJvbWkgZGVj
bGluZWQgdG8gc2F5IHdoaWNoIFNhbXN1bmcgZGVwYXJ0bWVudCB3YXMgcmFpZGVkLjwvcD48cD5Q
QU5BTUE8L3A+PHA+RGVhdGhzIHJlcG9ydGVkIGZyb20gc3Rvcm08L3A+PHA+TGF0ZS1zZWFzb24g
c3Rvcm0gT3R0byBzdHJlbmd0aGVuZWQgaW50byBhIGh1cnJpY2FuZSBUdWVzZGF5IGFzIGNpdmls
IGRlZmVuc2Ugb2ZmaWNpYWxzIHJlcG9ydGVkIHRocmVlIGRlYXRocyBpbiBQYW5hbWEgYW1pZCBo
ZWF2eSByYWluIGFuZCBDb3N0YSBSaWNhIG9yZGVyZWQgdGhlIGV2YWN1YXRpb24gb2YgNCwwMDAg
cGVvcGxlIGZyb20gaXRzIENhcmliYmVhbiBjb2FzdC4gVGhlIFUuUy4gTmF0aW9uYWwgSHVycmlj
YW5lIENlbnRlciBzYWlkIE90dG8gd2FzIGxpa2VseSB0byBnYWluIHN0cmVuZ3RoIGFzIGl0IGhl
YWRlZCBmb3IgYW4gZXhwZWN0ZWQgVGh1cnNkYXkgYWZ0ZXJub29uIGxhbmRmYWxsIGFyb3VuZCB0
aGUgTmljYXJhZ3VhLUNvc3RhIFJpY2EgYm9yZGVyLiBJdCBjb3VsZCBiZWNvbWUgdGhlIGZpcnN0
IGh1cnJpY2FuZSB0byBtYWtlIGxhbmRmYWxsIGluIENvc3RhIFJpY2Egc2luY2UgcmVsaWFibGUg
cmVjb3JkLWtlZXBpbmcgYmVnYW4gaW4gMTg1MS4gVGhlIHN0b3JtIGNhdXNlZCBoZWF2eSByYWlu
cyBpbiBQYW5hbWEgYXMgaXQgbW92ZWQgb2ZmIHRoYXQgbmF0aW9uJiM4MjE3O3Mgbm9ydGhlcm4g
Y29hc3QuPC9wPjxwPkJSSVRBSU48L3A+PHA+RGlzbGlrZSBmb3IgVHJ1bXAgc3VnZ2VzdGlvbjwv
cD48cD5Eb25hbGQgVHJ1bXAgaGFzIGEgcGxhbiBmb3IgbWFraW5nIHRoZSB2YXVudGVkIHJlbGF0
aW9uc2hpcCBiZXR3ZWVuIEJyaXRhaW4gYW5kIHRoZSBVLlMuIGV2ZW4gbW9yZSBzcGVjaWFsOiBN
YWtlIHRoZSBpbXBpc2ggYWN0aW5nIGxlYWRlciBvZiB0aGUgVUsgSW5kZXBlbmRlbmNlIFBhcnR5
LCBOaWdlbCBGYXJhZ2UsIEJyaXRpc2ggYW1iYXNzYWRvciBpbiBXYXNoaW5ndG9uLiBQcmltZSBN
aW5pc3RlciBUaGVyZXNhIE1heSBoYXMgYW5vdGhlciBpZGVhICYjODIxMjsgbGVhdmUgQnJpdGlz
aCBhcHBvaW50bWVudHMgdG8gdGhlIGdvdmVybm1lbnQsIHRoYW5rIHlvdSB2ZXJ5IG11Y2guIEhl
ciByZXByZXNlbnRhdGl2ZXMgVHVlc2RheSBxdWlja2x5IHNob3QgZG93biBUcnVtcCYjODIxNztz
IGV4dHJhb3JkaW5hcmlseSB1bmRpcGxvbWF0aWMgaW5pdGlhdGl2ZSwgd2hpY2ggd2FzIGV4cHJl
c3NlZCBpbiBhIHR3ZWV0IHRoZSBuaWdodCBiZWZvcmUgYnkgdGhlIFUuUy4gcHJlc2lkZW50LWVs
ZWN0LiBGb3JlaWduIE1pbmlzdGVyIEJvcmlzIEpvaG5zb24gYW5kIG90aGVycyBzYWlkIHRoZXJl
IHdhcyBubyB3YXkgRmFyYWdlIHdvdWxkIGJlIGNob3Nlbi4gRmFyYWdlIHBsYXllZCBhIGtleSBy
b2xlIGluIGNvbnZpbmNpbmcgQnJpdGlzaCB2b3RlcnMgdG8gbGVhdmUgdGhlIEV1cm9wZWFuIFVu
aW9uIGluIHRoZSBKdW5lIHJlZmVyZW5kdW0uIFRydW1wIGVuZG9yc2VkIHRoZSBCcmV4aXQgbW92
ZW1lbnQuPC9wPjxwPkRvZG8gc2tlbGV0b24gaXMgYmlnIHNlbGxlcjwvcD48cD5TdW1tZXJzIFBs
YWNlIEF1Y3Rpb25zIGhhcyBzb2xkIGEgY29tcG9zaXRlIGRvZG8gc2tlbGV0b24gdG8gYSBwcml2
YXRlIGNvbGxlY3RvciBmb3IgJDQxNiwzMDAsIGluY2x1ZGluZyBidXllciYjODIxNztzIHByZW1p
dW0uIFRoZSB1bmlxdWUgc3BlY2ltZW4gb2YgYSBjcmVhdHVyZSBvbmNlIGZvdW5kIG9uIHRoZSBp
c2xhbmQgb2YgTWF1cml0aXVzIGluIHRoZSBJbmRpYW4gT2NlYW4gd2FzIGNyZWF0ZWQgYnkgYSBk
b2RvIGVudGh1c2lhc3Qgd2hvIGNvbGxlY3RlZCB0aGUgYmlyZCYjODIxNztzIGJvbmVzIGZvciA0
MCB5ZWFycyB1bnRpbCBoZSByZWFsaXplZCBoZSBoYWQgZW5vdWdoIGJvbmVzIHRvIGNyZWF0ZSBh
biBhbG1vc3QgY29tcGxldGUgc2tlbGV0b24uPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBv
cnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.