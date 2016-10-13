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World news briefs — compiled Oct. 13

Published: October 13, 2016 - 10:00 PM
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Thais cry outside Siriraj Hospital where King Bhumibol Adulyadej was treated in Bangkok, Thailand, Thursday. Thailand's Royal Palace said King Bhumibol, the world's longest-reigning monarch, has died at age 88. (AP Photo/Sakchai Lalit)


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