World news briefs — compiled Oct. 4

PHA+R2VybWFueSA8L3A+PHA+QXNzYW5nZSB2b3dzIG1vcmUgbGVha3M8L3A+PHA+V2lraUxlYWtz
IGZvdW5kZXIgSnVsaWFuIEFzc2FuZ2UgaXMgcHJvbWlzaW5nICYjODIyMDtzaWduaWZpY2FudCYj
ODIyMTsgZGlzY2xvc3VyZXMgb24gc3ViamVjdHMgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBVLlMuIGVsZWN0aW9u
IGFuZCBHb29nbGUgaW4gdGhlIGNvbWluZyB3ZWVrcyBhcyB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uIG1hcmtz
IGl0cyAxMHRoIGFubml2ZXJzYXJ5LiBBc3NhbmdlLCBzcGVha2luZyBieSB2aWRlbyBsaW5rIHRv
IGFuIGFubml2ZXJzYXJ5IG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBpbiBCZXJsaW4sIHNhaWQgVHVlc2RheSB0
aGF0IFdpa2lMZWFrcyBwbGFucyB0byBzdGFydCBhIHNlcmllcyBvZiBwdWJsaWNhdGlvbnMgdGhp
cyB3ZWVrLCBidXQgd291bGRuJiM4MjE3O3Qgc3BlY2lmeSB0aGUgdGltaW5nIGFuZCBzdWJqZWN0
LiBIZSBzYXlzIHRoZSBncm91cCBob3BlcyAmIzgyMjA7dG8gYmUgcHVibGlzaGluZyBldmVyeSB3
ZWVrIGZvciB0aGUgbmV4dCAxMCB3ZWVrcyYjODIyMTsgYW5kIHRoZSBsZWFrcyBpbmNsdWRlICYj
ODIyMDtzaWduaWZpY2FudCBtYXRlcmlhbCYjODIyMTsgb24gd2FyLCBhcm1zLCBvaWwsIEdvb2ds
ZSBhbmQgdGhlIFUuUy4gZWxlY3Rpb24uIFN3ZWRlbiBpcyBzZWVraW5nIEFzc2FuZ2UmIzgyMTc7
cyBleHRyYWRpdGlvbiBpbiBhIHJhcGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbi4gSGUgaGFzbiYjODIxNzt0IGxl
ZnQgdGhlIEVjdWFkb3JlYW4gRW1iYXNzeSBpbiBMb25kb24gc2luY2UgMjAxMi4gPC9wPjxwPlNv
dXRoIEFmcmljYSA8L3A+PHA+U3R1ZGVudHMgY2xhc2ggd2l0aCBwb2xpY2UgPC9wPjxwPlNvdXRo
IEFmcmljYW4gc3R1ZGVudHMgcHJvdGVzdGluZyBmb3IgZnJlZSBlZHVjYXRpb24gZGlzcnVwdGVk
IGxlY3R1cmVzIGF0IG9uZSBvZiB0aGUgY291bnRyeSYjODIxNztzIGxlYWRpbmcgdW5pdmVyc2l0
aWVzIG9uIFR1ZXNkYXksIGNsYXNoaW5nIHdpdGggcG9saWNlIHdobyB0cmllZCB0byBkaXNwZXJz
ZSBjcm93ZHMgd2l0aCB0ZWFyIGdhcywgcnViYmVyIGJ1bGxldHMgYW5kIHN0dW4gZ3JlbmFkZXMu
IFRoZSB2aW9sZW5jZSBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiB0aGUgV2l0d2F0ZXJzcmFuZCwgb3Ig
V2l0cywgaW4gSm9oYW5uZXNidXJnIGVydXB0ZWQgZGVzcGl0ZSBhbiBhcHBlYWwgZnJvbSB0aGUg
dmljZS1jaGFuY2VsbG9yLCBBZGFtIEhhYmliLiBIZSBoYWQgYXNrZWQgc3R1ZGVudHMgYW5kIHN0
YWZmIHRvICYjODIyMDt0YWtlIGJhY2sgb3VyIGNhbXB1cyYjODIyMTsgZnJvbSB3aGF0IGhlIGNh
bGxlZCBhIG1pbm9yaXR5IG9mIHN0dWRlbnRzIHdobyB3b3VsZCByYXRoZXIgcHJvdGVzdCB0aGFu
IHN0dWR5LiA8L3A+PHA+SXJhbiA8L3A+PHA+V29yayB3aXRoIE5BU0Egc291Z2h0IDwvcD48cD5U
aGUgaGVhZCBvZiBJcmFuJiM4MjE3O3Mgc3BhY2UgYWdlbmN5IHNhaWQgVHVlc2RheSBoaXMgY291
bnRyeSBpcyBpbnRlcmVzdGVkIGluIGNvb3BlcmF0aW5nIHdpdGggTkFTQS4gU3BlYWtpbmcgdG8g
cmVwb3J0ZXJzIGF0IHRoZSBzdGFydCBvZiBXb3JsZCBTcGFjZSBXZWVrLCBNb2hzZW4gQmFocmFt
aSBzYWlkIHRoYXQgJiM4MjIwO21hbnkgaW4gdGhlIHdvcmxkIGxvb2sgYXQgTkFTQSYjODIxNztz
IHByb2dyYW1zLiBXZSBhcmUgaW50ZXJlc3RlZCBpbiBoYXZpbmcgY29vcGVyYXRpb24sIG5hdHVy
YWxseS4gV2hlbiB5b3UgYXJlIGluIG9yYml0LCB0aGVyZSBpcyBubyBjb3VudHJ5IGFuZCByYWNl
LiYjODIyMTsgSXQgd2FzIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIElyYW4gaGFkIGV4cHJlc3NlZCBzdWNoIGlu
dGVyZXN0IHNpbmNlIHNpZ25pbmcgbGFzdCBzdW1tZXImIzgyMTc7cyBsYW5kbWFyayBudWNsZWFy
IGRlYWwgd2l0aCB3b3JsZCBwb3dlcnMuPC9wPjxwPkF1c3RyaWEgPC9wPjxwPlN0cm9uZ2VyIHNh
bWUtc2V4IHVuaW9ucyA8L3A+PHA+QXVzdHJpYSBwbGFucyB0byB1cGdyYWRlIHRoZSBzdGF0dXMg
b2Ygc2FtZS1zZXggdW5pb25zIHdoaWxlIHN0aWxsIHN0b3BwaW5nIHNob3J0IG9mIGRlY2xhcmlu
ZyB0aGVtIG1hcnJpYWdlcy4gQSBkcmFmdCBsYXcgc3VibWl0dGVkIFR1ZXNkYXkgZm9yIGZpbmFs
IHJldmlldyBmb3Jlc2VlcyB0aGF0IHN1Y2ggcGFydG5lcnNoaXBzIHdpbGwgYmUgcmVnaXN0ZXJl
ZCBhdCB0aGUgZGlzdHJpY3QgY2xlcmsmIzgyMTc7cyBvZmZpY2UsIGFzIG1hcnJpYWdlcyBub3cg
YXJlLiBVcCB0byBub3csIGhvbW9zZXh1YWwgdW5pb25zIGhhdmUgYmVlbiByZWdpc3RlcmVkIGJ5
IHRoZSBkaXN0cmljdCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBkZXBhcnRtZW50LCB3aGljaCBvdmVyc2VlcyBs
b2NhbCBhbmQgbXVuaWNpcGFsIHN0YXR1dGVzLiBUaGUgZHJhZnQgYWxzbyB3aWxsIGFsbG93IGNv
dXBsZXMgdG8gbGlzdCB0aGVpciBjb21tb24gbmFtZXMgYXMgJiM4MjIwO2ZhbWlseSBuYW1lcyYj
ODIyMTsgaW5zdGVhZCBvZiAmIzgyMjA7bGFzdCBuYW1lcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNvbXBpbGVk
IGZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.