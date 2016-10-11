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Zika ‘syndrome’: Health problems mount as babies turn 1

By Adriana Gomez Licon
Associated Press

Published: October 11, 2016 - 10:50 PM
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Tatiane holds her nephew Arthur Conceicao, who was born with microcephaly, during his one-year birthday party, Oct. 1 in Recife, Pernambuco state, Brazil. Health Minister Ricardo Barros said there was a drop of 85 percent in microcephaly cases in August and September compared to those months last year, when the first births started worrying pediatricians. He credited growing awareness of the virus and government attempts to combat mosquitoes through spraying campaigns. (AP Photo/Felipe Dana)


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