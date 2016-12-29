By Beacon Journal staff
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Year in review: A look back at the biggest Akron-area news stories of 2016 December 31,2016 02:17 PM GMT Beacon Journal staff Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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