Amateur Success Stories: Former Green star Dan Fanelly ends college career at Wooster with a flourish

PHA+Q29sbGVnZSBvZiBXb29zdGVyIHNlbmlvciBEYW4gRmFuZWxseSAoR3JlZW4pIGVuZGVkIGhp
cyBjb2xsZWdlIGJhc2tldGJhbGwgY2FyZWVyIHdpdGggYSBiYW5nLjwvcD48cD5JbiB0aGUgdGhy
ZWUgYmlnZ2VzdCBnYW1lcyBvZiB0aGUgc2Vhc29uLCB0aGUgTm9ydGggQ29hc3QgQXRobGV0aWMg
Q29uZmVyZW5jZSAoTkNBQykgVG91cm5hbWVudCBzZW1pZmluYWwgYW5kIGZpbmFsLCBhbmQgdGhl
IGZpcnN0IHJvdW5kIG9mIHRoZSBOQ0FBIERpdmlzaW9uIElJSSBUb3VybmFtZW50LCBGYW5lbGx5
IGF2ZXJhZ2VkIDI5LjcgcG9pbnRzLCA4LjAgcmVib3VuZHMsIDIuNyBhc3Npc3RzLCAyLjMgYmxv
Y2tzLCBhbmQgMS4wIHN0ZWFsIHBlciBnYW1lLjwvcD48cD5UaGUgRmlnaHRpbmcgU2NvdHMgd29u
IHRoZSBOQ0FDIHRvdXJuZXksIGRlZmVhdGluZyBEZW5pc29uIGFuZCBob3N0IE9oaW8gV2VzbGV5
YW4sIHRvIGNsaW5jaCB0aGVpciAxNXRoIGNvbnNlY3V0aXZlIG5hdGlvbmFsIHRvdXJuYW1lbnQg
YXBwZWFyYW5jZS4gRmFuZWxseSB3YXMgbmFtZWQgTkNBQyBUb3VybmFtZW50IE1WUCwgc2Nvcmlu
ZyAzMiBwb2ludHMgYWdhaW5zdCBEZW5pc29uIGFuZCAzNCBhZ2FpbnN0IE9oaW8gV2VzbGV5YW4u
PC9wPjxwPldvb3N0ZXIgbG9zdCB0byBOb3J0aCBDZW50cmFsIENvbGxlZ2Ugb2YgSWxsaW5vaXMg
aW4gdGhlIG9wZW5pbmcgcm91bmQgb2YgdGhlIE5DQUEuPC9wPjxwPkEgNi1mb290LTYgZm9yd2Fy
ZC9jZW50ZXIsIEZhbmVsbHkgYXZlcmFnZWQgMTkuNCBwb2ludHMgcGVyIGdhbWUgaW4gMjAxNi0x
NywgYW5kIHNob3QgNjEuOSBwZXJjZW50IGZyb20gdGhlIGZsb29yLCA0MS4yIHBlcmNlbnQgZnJv
bSAzLXBvaW50IHJhbmdlLCBhbmQgNzguOCBwZXJjZW50IGZyb20gdGhlIGZvdWwgbGluZS48L3A+
PHA+QXMgYSBqdW5pb3IsIGhlIHRhbGxpZWQgNDUgcG9pbnRzICgyMSBmaWVsZCBnb2FscykgaW4g
YW4gTkNBQSBUb3VybmFtZW50IHdpbiBhZ2FpbnN0IExhbmNhc3RlciBCaWJsZS48L3A+PHA+SGUg
aXMgV29vc3RlciYjODIxNztzIHNpeHRoIGFsbC10aW1lIGxlYWRpbmcgc2NvcmVyIHdpdGggMSw2
ODQgY2FyZWVyIHBvaW50cy48L3A+PHA+RmlnaHRpbmcgU2NvdHM8L3A+PHA+SW4gRmVicnVhcnks
IHNlbmlvciBjYXB0YWluIEpvc2ggSGVyb2xkIChKYWNrc29uKSBzdHJ1Y2sgZm9yIHRocmVlIGdv
YWxzIGFuZCBhbiBhc3Npc3Qgd2hlbiB0aGUgbWVuJiM4MjE3O3MgbGFjcm9zc2UgdGVhbSBsb3N0
IGl0cyBvcGVuZXIgdG8gQWxiaW9uLCAxMy0xMSAmIzgyMzA7IEF0IHRoZSBOQ0FDIEluZG9vciBU
cmFjayBhbmQgRmllbGQgQ2hhbXBpb25zaGlwcywgc2VuaW9yIEphY2tpZSBXaGl0ZSAoV29vc3Rl
cikgbGVkIG9mZiB0aGUgU2NvdHMmIzgyMTc7IGRpc3RhbmNlIG1lZGxleSByZWxheSB0ZWFtLCB3
aGljaCBwbGFjZWQgZmlmdGggKDEzOjAyLjU5KS48L3A+PHA+S2VudCBTdGF0ZSBob29wczwvcD48
cD5GcmVzaG1hbiBNaXRjaCBQZXRlcnNvbiAoV2Fsc2ggSmVzdWl0KSBtYWRlIGEgY29uc2lkZXJh
YmxlIGNvbnRyaWJ1dGlvbiB0byBLZW50IFN0YXRlJiM4MjE3O3MgcnVuIHRvIHRoZSBNaWQtQW1l
cmljYW4gQ29uZmVyZW5jZSBtZW4mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsIHRvdXJuYW1lbnQgY2hhbXBp
b25zaGlwIGdhbWUuPC9wPjxwPlRoZSBHb2xkZW4gRmxhc2hlcyAoMjEtMTMpIGZhY2VkIHRvcC1z
ZWVkIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gKDI2LTcpIGluIHRoZSB0aXRsZSBnYW1lIFNhdHVyZGF5
IG5pZ2h0LjwvcD48cD5QZXRlcnNvbiwgYSA2LTUgc3dpbmcgcGxheWVyLCBhdmVyYWdlZCAzMCBt
aW51dGVzIHBlciBnYW1lIGluIHRoZSBmaXJzdCB0aHJlZSBnYW1lcyBvZiB0aGUgdG91cm5hbWVu
dCAoNy4zIHBvaW50cyBwZXIgZ2FtZSwgaW5jbHVkaW5nIGZvdXIgMy1wb2ludGVycywgYW5kIDMu
MyByZWJvdW5kcyBwZXIgZ2FtZSkuIEluIDkwIG1pbnV0ZXMgb2YgTUFDIFRvdXJuYW1lbnQgYWN0
aW9uLCBoZSBoYWQgZm91ciBhc3Npc3RzIGFnYWluc3Qgb25lIHR1cm5vdmVyLjwvcD48cD5Gb3Ig
dGhlIHNlYXNvbiwgUGV0ZXJzb24gaXMgYXZlcmFnaW5nIDUuNCBwb2ludHMgYW5kIDIuOSByZWJv
dW5kcyBwZXIgZ2FtZSB3aXRoIGEgc2Vhc29uLWhpZ2ggMTkgcG9pbnRzIHZzLiBDZW50cmFsIE1p
Y2hpZ2FuIGR1cmluZyB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24uPC9wPjxwPkdMSUFDIHRyYWNrIGFuZCBm
aWVsZDwvcD48cD5Bc2hsYW5kIFVuaXZlcnNpdHkganVuaW9yIE1hcmllIEhhbW1lciAoU3QuIFZp
bmNlbnQtU3QuIE1hcnkpIHdvbiB0aGUgd29tZW4mIzgyMTc7cyBwZW50YXRobG9uIHR3byB3ZWVr
cyBhZ28gYXQgdGhlIEdyZWF0IExha2VzIEludGVyY29sbGVnaWF0ZSBBdGhsZXRpYyBDb25mZXJl
bmNlIChHTElBQykgSW5kb29yIENoYW1waW9uc2hpcHMgYXQgRmluZGxheSwgT2hpby48L3A+PHA+
SGFtbWVyIHdvbiB0aGUgcGVudGF0aGxvbiBzaG90IHB1dCAoMzctNiksIHRvb2sgc2Vjb25kIGlu
IHRoZSBsb25nIGp1bXAgKDE3LTkpIGFuZCBwbGFjZWQgdGhpcmQgaW4gdGhlIDgwMCBtZXRlcnMg
b24gaGVyIHdheSB0byAzLDUyMCBwb2ludHMuIEluIGFkZGl0aW9uLCBzaGUgaGFzIGJlZW4gbmFt
ZWQgdG8gdGhlIERpdmlzaW9uIElJIFRyYWNrIGFuZCBGaWVsZCBDb2FjaGVzIEFzc29jaWF0aW9u
IEFsbC1BY2FkZW1pYyBUZWFtLjwvcD48cD5XYWxzaCBVbml2ZXJzaXR5IGp1bmlvciBIdW50ZXIg
V2lsbGlhbXMgKFdhZHN3b3J0aCkgcGxhY2VkIHNpeHRoIGluIHRoZSBHTElBQyBtZW4mIzgyMTc7
cyAyMDAgbWV0ZXJzICgyMi42MykuPC9wPjxwPkF0IE5DQUEgRGl2aXNpb24gSUkgSW5kb29yIE5h
dGlvbmFscywgTWFyY2ggOS0xMSBhdCBCaXJtaW5naGFtLCBBbGEuLCBBc2hsYW5kIHNlbmlvciBO
aWNrIEhhbGwgKFN0b3cpIHF1YWxpZmllZCBmb3IgdGhlIGZpbmFscyBpbiB0aGUgbWlsZSB3aXRo
IGEgcHJlbGltIHRpbWUgb2YgNDowNi4yMi48L3A+PHA+QXNobGFuZCBmcmVzaG1hbiBOaWNrIFph
ayAoQnJ1bnN3aWNrKSB0b29rIHNpeHRoIHBsYWNlIGluIHdlaWdodCB0aHJvdyAoNjUtNCkuIE1h
bG9uZSBzZW5pb3IgRHVrZSBUYXlsb3IgKEVhc3QgQ2FudG9uKSBmaW5pc2hlZCBlaWdodGggaW4g
d2VpZ2h0IHRocm93ICg2MS05JiMxOTA7KS48L3A+PHA+QXNobGFuZCBzdGlsbCBwZXJmZWN0PC9w
PjxwPlRoZSBBc2hsYW5kIFVuaXZlcnNpdHkgd29tZW4mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsLCBzdGls
bCB1bmRlZmVhdGVkIGF0IDMyLTAsIHdhcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gcGxheSBHTElBQyByaXZhbCBH
cmFuZCBWYWxsZXkgU3RhdGUgaW4gYSBOQ0FBIERpdmlzaW9uIElJIHJlZ2lvbmFsIHNlbWlmaW5h
bCBvbiBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+U2l4IGRheXMgZWFybGllciwgdGhlIHRvcC1yYW5rZWQgRWFn
bGVzIGRlZmVhdGVkIEdyYW5kIFZhbGxleSBpbiB0aGUgR0xJQUMgY2hhbXBpb25zaGlwIGdhbWUg
ODUtNzYgd2l0aCAxNiBwb2ludHMsIHRocmVlIGFzc2lzdHMgYW5kIHRocmVlIHN0ZWFscyBmcm9t
IHNlbmlvciBndWFyZCBLZWxzZXkgUGVhcmUgKE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIpLjwvcD48cD5G
cmVzaG1hbiBKb2RpIEpvaG5zb24gKFdhZHN3b3J0aCkgYWRkZWQgMTQgcG9pbnRzLCBzaXggcmVi
b3VuZHMgYW5kIHRocmVlIGFzc2lzdHMuIEp1bmlvciBwb3N0IEp1bGllIFdvcmxleSAoTm9ydGgg
Q2FudG9uIEhvb3ZlcikgY29udHJpYnV0ZWQgc2l4IHBvaW50cyBhbmQgZml2ZSByZWJvdW5kcy48
L3A+PHA+VGhlIEVhZ2xlcyBlbmRlZCBXYWxzaCBVbml2ZXJzaXR5JiM4MjE3O3Mgc2Vhc29uIGlu
IHRoZSBHTElBQyB0b3VybmV5IGFuZCB0aGVuIGZpbmlzaGVkIE1hbG9uZSBVbml2ZXJzaXR5JiM4
MjE3O3Mgc2Vhc29uIGluIHRoZSByZWdpb25hbCBxdWFydGVyZmluYWxzLjwvcD48cD4mIzgyMTI7
IDxzdHJvbmc+SmVmZiBCcmV3ZXI8L3N0cm9uZz48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.