Amateur Success Stories: Hoban grad DeAllen Jackson an OAC player of the year candidate at Mount Union

PHA+QXQgdGhlIG1pZHBvaW50IG9mIHRoZSBPaGlvIEF0aGxldGljIENvbmZlcmVuY2UgYmFza2V0
YmFsbCBzZWFzb24sIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTW91bnQgVW5pb24gcG9pbnQgZ3VhcmQgRGVBbGxl
biBKYWNrc29uIChBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuKSBpcyBsZWFkaW5nIHRoZSBtZW4mIzgyMTc7cyBk
aXZpc2lvbiBpbiBzY29yaW5nICgyMC40IHBvaW50cyBwZXIgZ2FtZSkgYW5kIHN0ZWFscyAoMi4z
KS4gSmFja3NvbiBhbHNvIGlzIGZvdXJ0aCBpbiAzLXBvaW50IHBlcmNlbnRhZ2UgKDUxLjkpIGFu
ZCBmaWZ0aCBpbiByZWJvdW5kcyAoNy42KS48L3A+PHA+SmFja3NvbiBoYXMgc2NvcmVkIDI1IG9y
IG1vcmUgcG9pbnRzIGZvdXIgdGltZXMgZm9yIGNvYWNoIE1pa2UgRnVsaW5lIGFuZCB0aGUgUHVy
cGxlIFJhaWRlcnMgKDktNSwgNC0zKS4gVGhlIDYtZm9vdC0yLCAyMDAtcG91bmQgc2VuaW9yIHBv
dXJlZCBpbiBhIHNlYXNvbi1oaWdoIDM1IHBvaW50cyBkdXJpbmcgYSA5MS04OSBsb3NzIGF0IEpv
aG4gQ2Fycm9sbC4gSGUgYWxzbyBpcyByYW5rZWQgYW1vbmcgdGhlIE9BQyYjODIxNztzIHRvcCAx
MCBmcmVlLXRocm93IHNob290ZXJzICg4NC4xIHBlcmNlbnQpLjwvcD48cD5JZiBKYWNrc29uIGlz
biYjODIxNzt0IHRoZSBPQUMgUGxheWVyIG9mIHRoZSBZZWFyLCB0aGVuIE1hcmlldHRhIENvbGxl
Z2Ugc2VuaW9yIHBvc3QgQS5KLiBFZHdhcmRzIChUd2luc2J1cmcpIG1pZ2h0IGJlIG5leHQgdXAu
PC9wPjxwPkVkd2FyZHMgaXMgYXZlcmFnaW5nIDE4LjAgcG9pbnRzLCA5LjIgcmVib3VuZHMgYW5k
IDEuMSBibG9ja3MgcGVyIGdhbWUgZm9yIHRoZSAyM3JkLXJhbmtlZCBQaW9uZWVycyAoMTAtNCwg
NS0yKS48L3A+PHA+QXQgNi01LCAyNTAgcG91bmRzLCBFZHdhcmRzIGhhcyAzMC1wb2ludCBzY29y
aW5nIGdhbWVzIGFnYWluc3QgV2lsbWluZ3RvbiBhbmQgT2hpbyBOb3J0aGVybi4gVGhpcyBwYXN0
IHdlZWssIE1hcmlldHRhIHRvcHBlZCB2aXNpdGluZyBNb3VudCBVbmlvbiA5Ni03OC48L3A+PHA+
U2V2ZXJhbCBvdGhlciBmb3JtZXIgYXJlYSBzdGFycyBhcmUgY29udHJpYnV0aW5nIHRvIE1vdW50
IFVuaW9uJiM4MjE3O3Mgc2Vhc29uOiBzb3Bob21vcmUgQW5kcmV3IEZyYW5jZXNjb25pIChUYWxs
bWFkZ2UpIGlzIGF0IDguNCBwb2ludHMgcGVyIGdhbWUsIGZyZXNobWFuIE5hdGhhbiBCb3dlci1N
YWxvbmUgKFN0b3cpIGF0IDcuOSwgc29waG9tb3JlIFRvbW15IFN0ZW5nZXIgKE5vcnRoIENhbnRv
biBIb292ZXIpIGF0IDcuNiwgYW5kIGp1bmlvciBNaWxlcyBHcmlmZmluIChKYWNrc29uKSBhdCA2
LjkgcG9pbnRzIGFuZCAzLjkgcmVib3VuZHMgcGVyIGdhbWUuPC9wPjxwPkZyYW5jZXNjb25pIGhh
ZCBhIGNhcmVlci1oaWdoIDIyIHBvaW50cyBpbiB0aGUgbG9zcyBhdCBNYXJpZXR0YS48L3A+PHA+
QmFsZHdpbiBXYWxsYWNlIFVuaXZlcnNpdHkgaGFzIHRocmVlIGFyZWEgcGxheWVycyBpbiBpdHMg
bWVuJiM4MjE3O3Mgcm90YXRpb24sIGluY2x1ZGluZyBNaWNoYWVsIFF1aXJpbmcgKEJydW5zd2lj
aykgYXQgNy43IHBvaW50cyBwZXIgZ2FtZS4gTWlrZSBLYW1pbnNraSAoTWVkaW5hKSBhdCA2LjYs
IGFuZCBzZW5pb3IgWmFjayBCcmFuZHkgKEh1ZHNvbikgYXQgNi40LiBCcmFuZHkgaXMgY29udmVy
dGluZyA1NC41IHBlcmNlbnQgb2YgaGlzIDMtcG9pbnQgc2hvdHMuPC9wPjxwPk9uIHRoZSB3b21l
biYjODIxNztzIHNpZGUsIHNvbWUgcGxheWVycyBtYWtpbmcgbGFyZ2VyIGNvbnRyaWJ1dGlvbnMg
YXJlOiBKb2huIENhcnJvbGwgc29waG9tb3JlIENhbWlsbGUgQWRlbG1hbiAoRmllbGQsIDQuMiBw
b2ludHMsIDQuNSByZWJvdW5kcyksIE1vdW50IFVuaW9uIHNvcGhvbW9yZSBBbm5hIEFsa2lyZSAo
SmFja3NvbiwgNC40IHBvaW50cyksIEJhbGR3aW4gV2FsbGFjZSBmcmVzaG1hbiBUaWZmYW55IEJl
bnRsZXIgKE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIsIDMuNCBwb2ludHMpLCBNdXNraW5ndW0ganVuaW9y
IE9saXZpYSBCZXNhbmNvbiAoU21pdGh2aWxsZSwgOS4zIHBvaW50cywgMy44IHJlYm91bmRzLCAx
LjkgYXNzaXN0cyksIEhlaWRlbGJlcmcganVuaW9yIE1hZ2dpZSBEYXZhdWx0IChPcnJ2aWxsZSwg
OS4zIHBvaW50cywgMy4yIHJlYm91bmRzIDEuNiBhc3Npc3RzKSwgQmFsZHdpbiBXYWxsYWNlIHNl
bmlvciBDbGFyYSBMZW1tb24gKExvdWlzdmlsbGUsIDYuOSBwb2ludHMsIDcuMSByZWJvdW5kcyks
IEJhbGR3aW4gV2FsbGFjZSBmcmVzaG1hbiBLYXJhIE1hcnNoYWxsIChBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFu
LCAyLjggcG9pbnRzKSwgYW5kIE1vdW50IFVuaW9uIHNvcGhvbW9yZSBKYWltZSBTYW5ib3JuIChU
d2luc2J1cmcsIDguMSBwb2ludHMpLjwvcD48cD5PaGlvIFN0YXRlIHdyZXN0bGluZzwvcD48cD5P
aGlvIFN0YXRlIHJlZHNoaXJ0IGp1bmlvciB3cmVzdGxpbmcgc3RhbmRvdXQgTmF0aGFuIFRvbWFz
ZWxsbyAoQ1ZDQSkgaXMgaG9waW5nIGZvciBhIHJlcGVhdCAyMDE0LTE1IHdoZW4gaGUgY2FwdHVy
ZWQgQmlnIFRlbiBhbmQgTkNBQSB0aXRsZXMgYXQgMTI1IHBvdW5kcy48L3A+PHA+VG9tYXNlbGxv
LCBjdXJyZW50bHkgOC0wIGF0IDEzMywgaGFzIGEgY2FyZWVyIHJlY29yZCBvZiA4Ni01IHdpdGgg
dGhlIEJ1Y2tleWVzIGFuZCBpcyBhIHR3by10aW1lIGRlZmVuZGluZyBCaWcgVGVuIGNoYW1waW9u
LjwvcD48cD5IaXMgZm91ci15ZWFyIENWQ0EgaGlnaCBzY2hvb2wgcmVjb3JkIHdhcyBhIHJlbWFy
a2FibGUgMTc4LTUgd2l0aCBhbGwgZml2ZSBzZXRiYWNrcyBjb21pbmcgZHVyaW5nIGhpcyBmcmVz
aG1hbiBzZWFzb24uIFRvbWFzZWxsbyB3YXMgYSB0aHJlZS10aW1lIEZhcmdvIE5hdGlvbmFsIGNo
YW1waW9uLjwvcD48cD5UaGUgQnVja2V5ZXMgaGF2ZSBmb3VyIGFkZGl0aW9uYWwgbG9jYWwgd3Jl
c3RsZXJzIG9uIHRoZWlyIHJvc3Rlcjogc2VuaW9yIGhlYXZ5d2VpZ2h0IE5pY2sgVGF2YW5lbGxv
IChXYWRzd29ydGgpIHdpdGggYSA4NC0zOCBjYXJlZXIgbWFyaywganVuaW9yIDE0MS1wb3VuZGVy
IE1pa2UgSG96YW4gKEJsYWNrIFJpdmVyKSBhdCAxMS0xNCwgcmVkc2hpcnQgZnJlc2htYW4gMTk3
LXBvdW5kZXIgS29sbGluIE1vb3JlIChOb3J3YXluZSkgYXQgNDItNiwgYW5kIHJlZHNoaXJ0IGZy
ZXNobWFuIDEyNS1wb3VuZGVyIEpvc2UgUm9kcmlndWV6IChQZXJyeSkgYXQgMjQtNy48L3A+PHA+
TmluZSBCaWcgVGVuIHRlYW1zIGN1cnJlbnRseSBhcmUgcmFua2VkIGluIHRoZSBUb3AgMjAuIE9r
bGFob21hIFN0YXRlIGlzIE5vLiAxLiBUaGUgZm91cnRoLXJhbmtlZCBCdWNrZXllcyBoYXZlIGlt
cG9ydGFudCB1cGNvbWluZyBkdWFsIG1lZXRzIEphbi4gMjcgYXQgdGhpcmQtcmFua2VkIElvd2Eg
YW5kIEZlYi4gMyBhdCB0aGUgU2Nob3R0ZW5zdGVpbiBDZW50ZXIgYWdhaW5zdCBzZWNvbmQtcmFu
a2VkIFBlbm4gU3RhdGUgYXQgNiBwLm0uPC9wPjxwPlNpbHZlciBMZWFndWUgU29mdGJhbGw8L3A+
PHA+U3VtbWl0IFNlbmlvciBTb2Z0YmFsbCwgb3IgU2lsdmVyIExlYWd1ZSBTb2Z0YmFsbCwgaXMg
cmVnaXN0ZXJpbmcgcGxheWVycyBmb3IgaXRzIDMxc3Qgc2Vhc29uLiBUaGUgbGVhZ3VlIHN0YXJ0
cyBNYXkgMSBhbmQgZW5kcyBiZWZvcmUgTGFib3IgRGF5LjwvcD48cD5MYXN0IHllYXIsIDQyNSBw
bGF5ZXJzIGluIGZpdmUgZGl2aXNpb25zLCB3aXRoIDMxIHNwb25zb3JzLCBtYWRlIGZvciBhIGZ1
biBhbmQgZW50ZXJ0YWluaW5nIGxlYWd1ZS48L3A+PHA+QWxsIGRpdmlzaW9ucyBwbGF5IGluIEJh
cmJlcnRvbiBvbiBNb25kYXlzIGFuZCBXZWRuZXNkYXlzLiBUaGUgbW9ybmluZyBkaXZpc2lvbnMg
YXJlIGZvciBwbGF5ZXJzIDYwLTcwIGFuZCA3MS1wbHVzLiBFdmVuaW5nIGRpdmlzaW9ucyBhcmUg
Zm9yIHBsYXllcnMgNDMtNTEsIDUyLTU5IGFuZCA2MC1wbHVzLjwvcD48cD5UaG9zZSBpbnRlcmVz
dGVkIGluIHBsYXlpbmcgc2hvdWxkIHNlZSB0aGUgbGVhZ3VlIHdlYnNpdGUgYXQgU2lsdmVyIExl
YWd1ZSBTb2Z0YmFsbCAoPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zaWx2ZXJsZWFndWVzb2Z0YmFsbC5v
cmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuc2lsdmVybGVhZ3Vlc29mdGJhbGwub3JnPC9hPikgZm9y
IGEgcmVnaXN0cmF0aW9uIGZvcm0gb3IgY29udGFjdCBhbnkgb2YgdGhlIGxlYWd1ZSYjODIxNztz
IG9mZmljZXJzICYjODIxMjsgRGF2ZSBWYW5kZXJuZXV0ICgzMzAtMzg5LTEwMjcpLCBDaHVjayBM
YW5jYXN0ZXIgKDMzMC02MDctMDQ0Mikgb3IgSmVmZiBTbG9hbiAoMzMwLTMyOS0wNjM3KS48L3A+
PHA+JiM4MjEyOyA8c3Ryb25nPkplZmYgQnJld2VyPC9zdHJvbmc+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.