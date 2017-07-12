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Andy Murray corrects reporter at Wimbledon to point out sexist mistake

Published: July 12, 2017 - 05:36 PM
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Britain's Andy Murray gestures during a press conference after losing his Men's Singles Quarterfinal Match against Sam Querrey of the United States on day nine at the Wimbledon Tennis Championships in London, Wednesday, July 12, 2017. (AELTC, Joe Toth via AP)


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