Australian Open: Pursuing a record 23rd major title, Serena Williams opens with win

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUVMQk9VUk5FLCBBdXN0cmFsaWE6IEZvciB0aGUgZmlyc3QgZml2ZSBnYW1lcyBpbiB0aGUg
c2Vjb25kIHNldCwgU2VyZW5hIFdpbGxpYW1zIHBsYXllZCBhbG1vc3QgZmxhd2xlc3MgdGVubmlz
IGluIGhlciBmaXJzdC1yb3VuZCBtYXRjaCBhdCB0aGUgQXVzdHJhbGlhbiBPcGVuLjwvcD48cD5U
aGVuIGNhbWUgdGhlIHJ1c3RpbmVzcyB0aGF0IHRlbmRzIHRvIGZvbGxvdyBhIGxlbmd0aHkgbGF5
b2ZmLCBnaXZpbmcgQmVsaW5kYSBCZW5jaWMgYSBnbGltbWVyIG9mIGhvcGUsIGJlZm9yZSBXaWxs
aWFtcyByZWdhaW5lZCBoZXIgY29tcG9zdXJlIHRvIHdpbiA2LTQsIDYtMyBvbiBUdWVzZGF5LiBU
aGUgc2l4LXRpbWUgQXVzdHJhbGlhbiBPcGVuIGNoYW1waW9uIGltcHJvdmVkIGhlciBpbXByZXNz
aXZlIHJlY29yZCBpbiB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQgb2YgR3JhbmQgU2xhbSB0b3VybmFtZW50cyB0
byA2NS0xLjwvcD48cD5UaGUgTm8uIDItcmFua2VkIFdpbGxpYW1zJiM4MjE3OyBwcmlvcml0eSBo
ZXJlIGlzIGFuIE9wZW4gZXJhIHJlY29yZCAyM3JkIG1ham9yIHRpdGxlLiBTaGUmIzgyMTc7cyBv
bmUgd2luIGRvd24gJiM4MjEyOyBiZWF0aW5nIGEgcGxheWVyIHdobyB3YXMgc2VlZGVkIDEydGgg
aGVyZSBsYXN0IHllYXIgYW5kIHJlYWNoZWQgYSBjYXJlZXItaGlnaCBOby4gNyByYW5raW5nIGxh
c3QgRmVicnVhcnkgJiM4MjEyOyBhbmQgaXMgdGFyZ2V0aW5nIHNpeCBtb3JlIGF0IE1lbGJvdXJu
ZSBQYXJrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U2hlIHdhcyBqdXN0IHJlY2VudGx5IGluIHRoZSB0b3AgMTAu
IEkga25ldyBpdCB3b3VsZCBiZSBvbmUgb2YgdGhlIHRvdWdoZXN0IGZpcnN0LXJvdW5kIG1hdGNo
ZXMgSSYjODIxNzt2ZSBldmVyIHBsYXllZCwmIzgyMjE7IHRoZSBuZXdseSBlbmdhZ2VkIFdpbGxp
YW1zIHNhaWQuPC9wPjxwPkluIHJvdW5kIHR3byBzaGUmIzgyMTc7bGwgbWVldCBMdWNpZSBTYWZh
cm92YSwgd2hvIGJlYXQgWWFuaW5hIFdpY2ttYXllciAzLTYsIDctNiAoNyksIDYtMS48L3A+PHA+
QmVuY2ljIGdvdCBvbmUgc2VydmljZSBicmVhayBpbiB0aGUgZmlyc3Qgc2V0LCBidXQgb25seSB0
b29rIHR3byBwb2ludHMgaW4gdGhlIGZpcnN0IHRocmVlIGdhbWVzIG9uIFdpbGxpYW1zJiM4MjE3
OyBzZXJ2ZSBpbiB0aGUgc2Vjb25kLjwvcD48cD5TZXJ2aW5nIGZvciB0aGUgbWF0Y2ggYXQgNi00
LCA1LTEsIHRoaW5ncyBjaGFuZ2VkLiBXaWxsaWFtcyBmaW5pc2hlZCBoZXIgMjAxNiBhZnRlciB0
aGUgVS5TLiBPcGVuLCByZXN0aW5nIGluanVyaWVzLiBBbmQgc3RhcnRlZCAyMDE3IHdpdGggYW4g
ZXJyb3ItcHJvbmUgbG9zcyBpbiBBdWNrbGFuZCwgTmV3IFplYWxhbmQuPC9wPjxwPldpbGxpYW1z
IHNlcnZlZCBvbmx5IGhlciBzZWNvbmQgZG91YmxlLWZhdWx0IG9mIHRoZSBtYXRjaCB0byBnaXZl
IEJlbmNpYyBhIGJyZWFrLXBvaW50IGNoYW5jZSwgYW5kIEJlbmNpYyBjb252ZXJ0ZWQgaXQgd2l0
aCBhIGNyb3NzY291cnQgd2lubmluZyBmb3JlaGFuZC48L3A+PHA+VGhlIFN3aXNzIHRlZW5hZ2Vy
IGhlbGQgYXQgbG92ZSBhbmQgdGhlbiBmYWNlZCBhIG1hdGNoIHBvaW50LCB3aGVuIFdpbGxpYW1z
IGRvdWJsZS1mYXVsdGVkIGFnYWluLjwvcD48cD5UaGUgMzUteWVhci1vbGQgV2lsbGlhbXMgbWFk
ZSBubyBtaXN0YWtlIG9uIGhlciBzZWNvbmQgbWF0Y2ggcG9pbnQgYW5kIHB1bXBlZCBoZXIgZmly
c3QgaW4gY2VsZWJyYXRpb24uIFNoZSBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDMwIHdpbm5lcnMgYW5kIDMwIHVu
Zm9yY2VkIGVycm9ycywgZWlnaHQgZXJyb3JzIGFuZCBmb3VyIGRvdWJsZS1mYXVsdHMuPC9wPjxw
Pkthcm9saW5hIFBsaXNrb3ZhIGFuZCBKb2hhbm5hIEtvbnRhIGJvdGggaGFkIHRoZWlyIEdyYW5k
IFNsYW0gYnJlYWt0aHJvdWdocyBsYXN0IHllYXIsIGJvdGggcHJlcGFyZWQgZm9yIHRoZSBzZWFz
b24mIzgyMTc7cyBmaXJzdCBtYWpvciB3aXRoIHRpdGxlIHJ1bnMgaW4gQXVzdHJhbGlhIGFuZCBi
b3RoIGFkdmFuY2VkIHdpdGggc3RyYWlnaHQgc2V0cyB3aW5zLjwvcD48cD5VLlMuIE9wZW4gZmlu
YWxpc3QgUGxpc2tvdmEgZm9sbG93ZWQgaGVyIHRpdGxlIHdpbiBhdCB0aGUgQnJpc2JhbmUgSW50
ZXJuYXRpb25hbCB3aXRoIGEgNi0yLCA2LTAgdmljdG9yeSBvdmVyIFNhcmEgU29ycmliZXMgVG9y
bW8uPC9wPjxwPk5pbnRoLXNlZWRlZCBLb250YSwgd2hvIHdvbiB0aGUgU3lkbmV5IEludGVybmF0
aW9uYWwgdGl0bGUgbGFzdCB3ZWVrLCBoYWQgYSB0b3VnaGVyIHRpbWUgaW4gYmVhdGluZyBLaXJz
dGVuIEZsaXBrZW5zIDctNSwgNi0yIG9uIE1hcmdhcmV0IENvdXJ0IEFyZW5hLjwvcD48cD5PbiB0
aGUgbWVuJiM4MjE3O3Mgc2lkZSwgTm8uIDI1IEdpbGxlcyBTaW1vbiBiZWF0IFUuUy4gd2lsZC1j
YXJkIGVudHJ5IE1pY2hhZWwgTW1vaCA2LTEsIDYtMywgNi0zLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.