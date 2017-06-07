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Belmont Stakes

Belmont Stakes: Irish War Cry returns to Triple Crown as 7-2 favorite

By Beth Harris
Associated Press

Published: June 7, 2017 - 05:25 PM
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Race Caller Larry Collins (left) announces Irish War Cry will start in the 7th post position during the post position draw of the 149th Belmont Stakes horse race, Wednesday in New York. (AP Photo/Mary Altaffer)


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