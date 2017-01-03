By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal
Todd Blackledge finds time to weave schedules as ESPN football analyst, North Canton Hoover basketball coach January 03,2017 10:24 PM GMT Tim Rogers Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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