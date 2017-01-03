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Todd Blackledge finds time to weave schedules as ESPN football analyst, North Canton Hoover basketball coach

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: January 3, 2017 - 01:31 PM | Updated: January 9, 2017 - 12:43 PM
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North Canton Hoover High basketball coach Todd Blackledge who is also an ESPN football analyst poses for a portrait in the gym Tuesday in North Canton. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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