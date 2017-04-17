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Boston Marathon

Boston Marathon: Kenyans Geoffrey Kirui, Edna Kiplagat capture crowns

By Jimmy Golen
Associated Press

Published: April 17, 2017 - 01:52 PM
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Geoffrey Kirui, of Kenya, leads Galen Rupp, of the United States, and the rest of the field along the course of the 121st Boston Marathon on Monday in Boston. (AP Photo/Steven Senne)


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