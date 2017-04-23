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Boxing

Boxing: Shawn Porter defeats Andre Berto to set up possible title bout against Keith Thurman

By Barry Wilner
Associated Press

Published: April 23, 2017 - 03:49 PM
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A bloody Shawn Porter is seen after defeating Andre Berto during their welterweight fight on Saturday in Brooklyn, NY. Porter won via 9th round TKO. (AP Photo/Gregory Payan)


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