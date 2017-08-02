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Brazilian soccer star Neymar on cusp of record-breaking move to PSG

By Manu Fernandez and Joseph Wilson
Associated Press

Published: August 2, 2017 - 01:19 PM
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FC Barcelona's Neymar arrives at the Sports Center FC Barcelona Joan Gamper in Sant Joan Despi, Spain, Wednesday, Aug. 2, 2017. Neymar has arrived at Barcelona's training grounds amid widespread rumors that the Brazil striker could make a record-breaking move to Paris Saint-Germain. (AP Photo/Manu Fernandez)


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