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Boxing

British heavyweight boxing star Anthony Joshua knocks out Wladimir Klitschko

By Tim Dahlberg
Associated Press

Published: April 29, 2017 - 07:46 PM
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British boxer Anthony Joshua (right) fights Ukrainian boxer Wladimir Klitschko for Joshua's IBF and the vacant WBA Super World and IBO heavyweight titles at Wembley stadium in London, Saturday. Joshua won with an 11th round stoppage. (AP Photo/Matt Dunham)


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