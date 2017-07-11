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Browns coach Hue Jackson starting foundation to aid fight against human trafficking

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 11, 2017 - 02:08 PM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson directs his team during an organized team activity at its training facility May 31, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)


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