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2017 NFL Draft: After quarterback-free first round, Browns exec Sashi Brown says he may trade for veteran QB

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 28, 2017 - 01:46 AM | Updated: April 28, 2017 - 09:36 AM
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