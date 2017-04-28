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2017 NFL Draft: After quarterback-free first round, Browns exec Sashi Brown says he may trade for veteran QB

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 28, 2017 - 01:46 AM | Updated: April 28, 2017 - 02:06 PM
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Texas A&M's Myles Garrett takes off his shirt to reveal a Cleveland Browns shirt while standing next to his mother, Audrey Garrett (left) after he was taken as the No. 1 pick in the NFL draft, at Terre Verde Golf Course in Arlington, Texas, Thursday. (Nathan Hunsinger/The Dallas Morning News via AP)

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