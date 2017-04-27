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2017 NFL Draft: Browns draft pick bios

Published: April 27, 2017 - 08:41 PM
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2017 NFL Draft: Browns pick defensive end Myles Garrett at No. 1, defensive back Jabrill Peppers at No. 25, tight end David Njoku at No. 29

BEREA: The Browns kicked off what they dubbed a “momentous” NFL Draft by enlisting Texas A&M defensive end Myles Garrett and Michigan defensive back Jabrill Peppers on Thursday night to transform their defense.

Garrett became the first overall selection and Peppers the 25th choice.

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