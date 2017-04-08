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Browns: NFL Draft

2017 NFL Draft: Browns got close look at Cal quarterback Davis Webb’s obsession with football that coaches rave about

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 8, 2017 - 03:47 PM
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In this March 2017 photo, California quarterback Davis Webb throws during NFL football pro day in Berkeley, Calif. Webb has the arm strength, confidence and leadership skills that NFL teams covet in quarterbacks. Webb heads into the draft with a bit of a stigma after spending three years running that spread offense at Texas Tech and then California as a graduate transfer. (AP Photo/Eric Risberg)


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