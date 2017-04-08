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2017 NFL Draft: Browns got close look at Cal quarterback Davis Webb’s obsession with football that coaches rave about

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 8, 2017 - 03:47 PM | Updated: April 8, 2017 - 05:42 PM

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