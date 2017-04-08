All CATEGORIES
☰ Menu

Browns: NFL Draft

2017 NFL Draft: Browns got close look at Cal quarterback Davis Webb’s obsession with football that coaches rave about

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 8, 2017 - 03:47 PM | Updated: April 10, 2017 - 12:07 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this March 2017 photo, California quarterback Davis Webb throws during NFL football pro day in Berkeley, Calif. Webb has the arm strength, confidence and leadership skills that NFL teams covet in quarterbacks. Webb heads into the draft with a bit of a stigma after spending three years running that spread offense at Texas Tech and then California as a graduate transfer. (AP Photo/Eric Risberg)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs10cutweb Todd Kirkland - AP
Hawks 126, Cavaliers 125 (OT): Cavs blow 26-point lead in fourth quarter in stunning loss - 11:22 AM

ATLANTA: Another day, another shocking loss to the Atlanta Hawks.

AP17089641172385
Myles Garrett says Browns coach Hue Jackson told him he’d be happy to draft him, vows to haunt team if it doesn’t make him top pick - 12:07 PM
tribe10cutweb
Diamondbacks 3, Indians 2: Indians’ rally falls short as Diamondbacks complete sweep
The Masters: Sergio Garcia wins the Masters, ends drought at the majors
High school notebook: Stephen White reaches out to union rep to try to regain position as Buchtel boys basketball coach
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next