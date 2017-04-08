All CATEGORIES
☰ Menu

Browns: NFL Draft

2017 NFL Draft: Browns got close look at Cal quarterback Davis Webb’s obsession with football that coaches rave about

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 8, 2017 - 03:47 PM | Updated: April 10, 2017 - 12:07 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this March 2017 photo, California quarterback Davis Webb throws during NFL football pro day in Berkeley, Calif. Webb has the arm strength, confidence and leadership skills that NFL teams covet in quarterbacks. Webb heads into the draft with a bit of a stigma after spending three years running that spread offense at Texas Tech and then California as a graduate transfer. (AP Photo/Eric Risberg)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe11_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Indians return home to celebrate 2016 AL championship while keeping their focus on 2017

The Indians return to the friendly confines of Progressive Field on Tuesday after an extended spring training because of the World Baseball Classic and a weeklong road trip to begin the 2017 season.

Purple power is back as RubberDucks celebrate Canal Park’s 20th birthday
AP17089641172385
Myles Garrett says Browns coach Hue Jackson told him he’d be happy to draft him, vows to haunt team if it doesn’t make him top pick
cavs10cutweb
Hawks 126, Cavaliers 125 (OT): Cavs blow 26-point lead in fourth quarter in stunning loss
Browns notebook: Myles Garrett skips interview because of past criticism from former NFL defensive lineman - 8:55 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next