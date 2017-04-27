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[ No. 1 Myles Garrett ] [ No. 25 Jabrill Peppers ] [ No. 29 David Njoku ]

2017 NFL Draft: Browns pick defensive end Myles Garrett at No. 1, defensive back Jabrill Peppers at No. 25, tight end David Njoku at No. 29

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 27, 2017 - 08:56 PM | Updated: April 28, 2017 - 09:20 AM
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Texas A&M's Myles Garrett puts on a Cleveland Browns hat after Garrett was taken as the No. 1 pick in the NFL draft, at Terre Verde Golf Course in Arlington, Texas, Thursday. (Nathan Hunsinger/The Dallas Morning News via AP)

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