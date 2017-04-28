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[ No. 52 DeShone Kizer ] [ No. 65 Larry Ogunjobi ]

2017 NFL Draft: Browns surprised quarterback DeShone Kizer fell to them at No. 52; Hue Jackson says ‘he has the characteristics that we’re looking for’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 28, 2017 - 11:02 PM | Updated: April 29, 2017 - 12:10 PM
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Notre Dame quarterback DeShone Kizer (14) is tackled by Miami 's RJ McIntosh during the first half of agame Oct. 29, 2016, in South Bend, Ind. Kizer was selected by the Cleveland Browns in the second round of the NFL draft.(AP Photo/Darron Cummings)


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