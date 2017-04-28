All CATEGORIES
☰ Menu

[ No. 52 DeShone Kizer ] [ No. 65 Larry Ogunjobi ]

2017 NFL Draft: Browns surprised quarterback DeShone Kizer fell to them at No. 52; Hue Jackson says ‘he has the characteristics that we’re looking for’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 28, 2017 - 11:02 PM | Updated: April 29, 2017 - 12:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Notre Dame quarterback DeShone Kizer (14) is tackled by Miami 's RJ McIntosh during the first half of agame Oct. 29, 2016, in South Bend, Ind. Kizer was selected by the Cleveland Browns in the second round of the NFL draft.(AP Photo/Darron Cummings)


MORE IN SPORTS

tribe30cut_07 Tony Dejak - AP
Indians 4, Mariners 3: First-inning barrages followed by silence in Indians’ win over Mariners - 9:07 PM

CLEVELAND: The Indians and Seattle Mariners traded punches in an offensive-powered first inning before the proverbial lights went out for the rest of a miserably cold Saturday afternoon. It was the Indians’ initial strike that proved to be enough to hold up and support starter Danny Salazar and the bullpen in a 4-3 win at Progressive Field.

browns29cut_1
2017 NFL Draft: Browns surprised quarterback DeShone Kizer fell to them at No. 52; Hue Jackson says ‘he has the characteristics that we’re looking for’
cavs29cut_1
Cavaliers report: LeBron James’ mentality of relishing road adversity could provide edge in Raptors series
2017 NFL Draft: Browns’ sixth-round pick Caleb Brantley facing charge of misdemeanor battery for allegedly striking a woman - 9:50 PM
Browns notebook: Larry Ogunjobi has mother to thank for football career - 9:40 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next