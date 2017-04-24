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2017 NFL Draft: Browns will likely pick players from Senior Bowl and Phil Savage breaks down which ones would fit

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 24, 2017 - 05:24 PM

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The Browns believe coaching in the Senior Bowl this past January gave them a significant advantage while preparing for the NFL Draft, and history says they’ll likely select multiple prospects who played in the college all-star game.

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