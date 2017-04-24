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2017 NFL Draft: Browns will likely pick players from Senior Bowl and Phil Savage breaks down which ones would fit

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 24, 2017 - 05:24 PM | Updated: April 25, 2017 - 07:12 AM
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East Carolina wide receiver Zay Jones runs a drill at the NFL football scouting combine in March 2017, in Indianapolis. (AP Photo/David J. Phillip)


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