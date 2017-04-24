2017 NFL Draft: Browns will likely pick players from Senior Bowl and Phil Savage breaks down which ones would fit

PHA+VGhlIEJyb3ducyBiZWxpZXZlIGNvYWNoaW5nIGluIHRoZSBTZW5pb3IgQm93bCB0aGlzIHBh
c3QgSmFudWFyeSBnYXZlIHRoZW0gYSBzaWduaWZpY2FudCBhZHZhbnRhZ2Ugd2hpbGUgcHJlcGFy
aW5nIGZvciB0aGUgTkZMIERyYWZ0LCBhbmQgaGlzdG9yeSBzYXlzIHRoZXkmIzgyMTc7bGwgbGlr
ZWx5IHNlbGVjdCBtdWx0aXBsZSBwcm9zcGVjdHMgd2hvIHBsYXllZCBpbiB0aGUgY29sbGVnZSBh
bGwtc3RhciBnYW1lLjwvcD48cD5PZiB0aGUgMjAgdGVhbXMgdGhhdCBjb2FjaGVkIGluIHRoZSBT
ZW5pb3IgQm93bCBkdXJpbmcgdGhlIHBhc3QgMTAgeWVhcnMsIDE2IGRyYWZ0ZWQgYSBwbGF5ZXIg
d2hvIHBhcnRpY2lwYXRlZCBpbiB0aGUgc2hvd2Nhc2Ugd2l0aCAxNSBwaWNraW5nIGF0IGxlYXN0
IHR3byBwcm9zcGVjdHMuPC9wPjxwPk5vYm9keSBrbm93cyBhbGwgb2YgdGhlIFNlbmlvciBCb3ds
IHBsYXllcnMgcXVpdGUgbGlrZSBQaGlsIFNhdmFnZSwgZXhlY3V0aXZlIGRpcmVjdG9yIG9mIHRo
ZSBldmVudCBhbmQgYSBmb3JtZXIgQnJvd25zIGdlbmVyYWwgbWFuYWdlci4gSGUgcmVjZW50bHkg
c3Bva2UgdG8gdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGJ5IHBob25lIGFib3V0IHRoZSBCcm93bnMmIzgy
MTc7IG5lZWRzIGFuZCBwbGF5ZXJzIGZyb20gdGhlIFNlbmlvciBCb3dsIHdobyBjb3VsZCBiZSBz
dW1tb25lZCB0byBmaWxsIHRoZW0gVGh1cnNkYXkgdGhyb3VnaCBTYXR1cmRheSBkdXJpbmcgdGhl
IGRyYWZ0LjwvcD48cD5QYXNzIGNhdGNoZXJzPC9wPjxwPldlJiM4MjE3O2xsIHN0YXJ0IHdpdGgg
dGhpcyBncm91cCBiZWNhdXNlIGl0JiM4MjE3O3MgaGVhZGxpbmVkIGJ5IHRoZSBiZXN0IHBsYXll
ciB3aG8gYXBwZWFyZWQgaW4gdGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3MgU2VuaW9yIEJvd2wgYW5kIGEgcHJv
amVjdGVkIHRvcC0yMCBwaWNrOiBBbGFiYW1hIHRpZ2h0IGVuZCBPLkouIEhvd2FyZC48L3A+PHA+
SG93YXJkLCA2LWZvb3QtNSYjMTkwOyBhbmQgMjUxIHBvdW5kcywgd2FzIHVuZGVydXNlZCBhcyBh
IHJlY2VpdmVyIGluIGNvbGxlZ2UsIGNvbXBpbGluZyAxMTQgY2F0Y2hlcyBmb3IgMSw3MjYgeWFy
ZHMgYW5kIHNldmVuIHRvdWNoZG93bnMgaW4gZm91ciBzZWFzb25zLCBidXQgaGUmIzgyMTc7cyB0
aGUgcHJvdG90eXBlLiAgPC9wPjxwPiYjODIyMDtIaXMgYmVzdCBmb290YmFsbCBpcyBzdGlsbCBh
aGVhZCBvZiBoaW0sJiM4MjIxOyBzYWlkIFNhdmFnZSwgd2hvIGFsc28gd29ya3MgYXMgYSByYWRp
byBhbmFseXN0IGZvciBBbGFiYW1hIGdhbWVzLiAmIzgyMjA7WW91IGNhbm5vdCBqdWRnZSBoaW0g
YnkgdGhlIHN0YXRpc3RpY3MgYXQgJiM4MjE3O0JhbWEgYmVjYXVzZSB0aGlzIHllYXIgdGhleSBo
YWQgYSB0cnVlIGZyZXNobWFuIHF1YXJ0ZXJiYWNrLiBUaGV5IHJlYWxseSBkaWRuJiM4MjE3O3Qg
dHJ1c3QgaGltIHRocm93aW5nIHRoZSBiYWxsIGJldHdlZW4gdGhlIGhhc2ggbWFya3MuIEl0IHdh
cyBhIHBlcmltZXRlci1iYXNlZCBvZmZlbnNlLiBCdXQgTy5KLiYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJl
IGEgZ29vZCBwbGF5ZXIgaW4gdGhlIE5GTCAmIzgyMTI7IFBybyBCb3dsIGxldmVsLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+RWFzdCBDYXJvbGluYSYjODIxNztzIFpheSBKb25lcyBpcyBjbGVhcmx5IHRoZSBiZXN0
IHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgZnJvbSB0aGUgU2VuaW9yIEJvd2wsIFNhdmFnZSBzYWlkLiBKb25lcywg
Ni0yJiM4NTM5OyBhbmQgMjAxIHBvdW5kcywgaGFkIDM5OSBjYXRjaGVzIGZvciA0LDI3OSB5YXJk
cyBhbmQgMjMgVERzIGluIGNvbGxlZ2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGdvdCBhIGNo
YW5jZSBhdCBzbGlwcGluZyBpbnRvIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZC4gSSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGlu
ayBoZSYjODIxNztsbCBsYXN0IGJleW9uZCB0aGUgdG9wIDUwIHBpY2tzLCYjODIyMTsgU2F2YWdl
IHNhaWQuICYjODIyMDtaYXkgaGFzIHRoZSBmbGV4aWJpbGl0eSB0byBwbGF5IGFsbCB0aHJlZSBw
b3NpdGlvbnMuIEhlJiM4MjE3O3MgaGFkIGEgdG9uIG9mIHByb2R1Y3Rpb24uIEhlIHJlYWxseSBr
bm93cyBob3cgdG8gcGxheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkVhc3Rlcm4gV2FzaGluZ3RvbiYjODIxNztz
IENvb3BlciBLdXBwLCA2LTEmIzg1NDE7IGFuZCAyMDQgcG91bmRzLCBkb21pbmF0ZWQgdGhlIHNt
YWxsLXNjaG9vbCBGQ1MsIHJhY2tpbmcgdXAgNDI4IGNhdGNoZXMgZm9yIDYsNDY0IHlhcmRzIGFu
ZCA3MyBURHMsIGFuZCBoYWQgYSBzdHJvbmcgU2VuaW9yIEJvd2wsIGJ1dCBoaXMgbGFjayBvZiBl
bGl0ZSBzcGVlZCB3YXMgZXZpZGVudCB3aGVuIGhlIHBvc3RlZCBhIHRpbWUgb2YgNC42MiBzZWNv
bmRzIGluIHRoZSA0MC15YXJkIGRhc2ggYXQgdGhlIE5GTCBTY291dGluZyBDb21iaW5lLiBCeSBj
b21wYXJpc29uLCBKb25lcyByYW4gYSA0LjQ1LjwvcD48cD4mIzgyMjA7W0t1cHBdIGRpZCBub3Qg
aGF2ZSB0aGUgbWVhc3VyYWJsZXMsIGFzIGl0IHR1cm5zIG91dCwgdGhhdCB3aWxsIHB1dCBoaW0g
YXMgYSBmaXJzdC1yb3VuZCBjYW5kaWRhdGUsJiM4MjIxOyBTYXZhZ2Ugc2FpZC4gJiM4MjIwO0hl
JiM4MjE3O3MgbW9yZSBvZiBhIHZhbHVlIHBpY2sgaW4gdGhlIHNlY29uZCBvciB0aGlyZCByb3Vu
ZCBhcyBhIHNsb3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5RdWFydGVyYmFja3M8L3A+PHA+U2F2YWdlIHdvdWxk
IHJhbmsgdGhlIFNlbmlvciBCb3dsJiM4MjE3O3MgYmVzdCBpbiB0aGlzIG9yZGVyOiBDYWxpZm9y
bmlhJiM4MjE3O3MgRGF2aXMgV2ViYiwgUGl0dHNidXJnaCYjODIxNztzIE5hdGUgUGV0ZXJtYW4g
YW5kIFRlbm5lc3NlZSYjODIxNztzIEpvc2ggRG9iYnMuPC9wPjxwPkJlZm9yZSB0aGUgc2hvd2Nh
c2UsIFNhdmFnZSB0aG91Z2h0IFdlYmIgd291bGQgYmUgYSB0aGlyZC1yb3VuZCBwaWNrLCBidXQg
c2V2ZXJhbCBwZW9wbGUgaW4gSmFudWFyeSB0b2xkIGhpbSBXZWJiIHdvdWxkIGdvIGluIHRoZSBm
aXJzdCByb3VuZC48L3A+PHA+V2ViYiwgNi00JiM4NTQxOyBhbmQgMjI5IHBvdW5kcywgbG9zdCB0
aGUgc3RhcnRpbmcgam9iIGF0IFRleGFzIFRlY2ggYmVjYXVzZSBvZiBpbmp1cmllcyBhbmQgY291
bGQgbmV2ZXIgcmVjYXB0dXJlIGl0IGZyb20gcHJvamVjdGVkIGZpcnN0LXJvdW5kIHBpY2sgUGF0
cmljayBNYWhvbWVzLiBBdCBDYWwgbGFzdCBzZWFzb24sIGhlIGNvbXBsZXRlZCA2MS42IHBlcmNl
bnQgb2YgaGlzIHBhc3NlcyBmb3IgNCwyOTUgeWFyZHMgYW5kIDM3IFREcyB3aXRoIDEyIGludGVy
Y2VwdGlvbnMuIEhlIGFsc28gcmFuIGZvciBzaXggVERzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7RGF2aXMsIGJl
Y2F1c2Ugb2YgaGlzIHNpemUsIGFybSBzdHJlbmd0aCwgaGUmIzgyMTc7cyB0aGUgc29uIG9mIGEg
Y29hY2gsIGhlJiM4MjE3O3MgcGxheWVkIGluIHNvbWUgZGlmZmVyZW50IHN5c3RlbXMsIGFsYmVp
dCB0aGUgc3ByZWFkLXR5cGUgYXR0YWNrLCBoZSYjODIxNztzIHZlcnkgbWF0dXJlLCBoZSYjODIx
NztzIGEgd29ya2VyIG9uIGFuZCBvZmYgdGhlIGZpZWxkLCBoZSBnZXRzIGFsb25nIHdpdGggb3Ro
ZXIgcGxheWVycyBhcyBoZSBzaG93ZWQgYXQgVGV4YXMgVGVjaCBhcyBhIGNhcHRhaW4gYW5kIHRo
ZW4gYXQgQ2FsIGFsc28gYXMgYSBjYXB0YWluLCB0aGVyZSYjODIxNztzIGEgbG90IG9mIHRoaW5n
cyB0byBsaWtlIGFib3V0IERhdmlzIGZyb20gdGhlIHB1cmUgcGh5c2ljYWwgc3RhbmRwb2ludCwg
YW5kIHRoZSBmYWN0IHRoYXQgSSB0aGluayBoZSBoYXMgZ29vZCBpbnRhbmdpYmxlcywmIzgyMjE7
IFNhdmFnZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIHF1ZXN0aW9uIGlzIGdvaW5nIHRvIGJlIGNhbiBzb21l
Ym9keSB0cnVseSBnaXZlIGhpbSB0aGUgdGltZSB0byBtYWtlIHRoZSBhZGp1c3RtZW50IHRvIHRo
ZSBORkwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TYXZhZ2Ugc2FpZCBQZXRlcm1hbiBoYXMgYSBjaGFuY2UgdG8g
YmVjb21lIGEgc2Vjb25kLXJvdW5kIHBpY2sgYW5kIGhlJiM4MjE3O3MgYmV0dGVyIHByZXBhcmVk
IHRvIHBsYXkgcmlnaHQgYXdheSB0aGFuIFdlYmIgb3IgRG9iYnMgYmVjYXVzZSBoZSBjb21lcyBm
cm9tIFBpdHQmIzgyMTc7cyBwcm8tc3R5bGUgb2ZmZW5zZS4gUGV0ZXJtYW4gY291bGRuJiM4MjE3
O3QgYmVhdCBvdXQgRG9iYnMgYXQgVGVubmVzc2VlIGFuZCB0cmFuc2ZlcnJlZCB0byBQaXR0LiA8
L3A+PHA+UGV0ZXJtYW4sIDYtMiYjMTg5OyBhbmQgMjI2IHBvdW5kcywgY29tcGxldGVkIDYwLjUg
cGVyY2VudCBvZiBoaXMgcGFzc2VzIGxhc3Qgc2Vhc29uIGZvciAyLDg1NSB5YXJkcyBhbmQgMjcg
VERzIHdpdGggc2V2ZW4gSU5UcyBhbmQgdGhyZWUgcnVzaGluZyBURHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtI
ZSYjODIxNztzIGdvdCBxdWljayBmZWV0LiBIZSYjODIxNztzIGdvdCBhIHF1aWNrIGFybS4gSGUm
IzgyMTc7cyBnb3QgcXVpY2sgZXllcy4gQnV0IGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhIGh1Z2Ug
YXJtLCYjODIyMTsgU2F2YWdlIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGhhdmUgdHJl
bWVuZG91cyBtb2JpbGl0eSwgYWx0aG91Z2ggaGUmIzgyMTc7cyBhdGhsZXRpYyBlbm91Z2guIElu
IENsZXZlbGFuZCwgaW4gdGhhdCB3aW5kLCBpbiB0aGF0IHN0YWRpdW0sIEkmIzgyMTc7dmUgYWx3
YXlzIGZlbHQgbGlrZSB5b3UgYmV0dGVyIGZpbmQgdGhlIGd1eXMgd2l0aCBhIGJpZyBhcm0gdGhh
dCBjYW4gY3V0IHRoZSBiYWxsIHRocm91Z2ggdGhlIHdpbmQuIFNvIEkgZG9uJiM4MjE3O3Qga25v
dyBpZiBoZSBmaXRzIHRoYXQgcHJvZmlsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNhdmFnZSBjb25zaWRlcnMg
RG9iYnMgJiM4MjIwO2EgdHJ1ZSBkZXZlbG9wbWVudGFsIHBsYXllciYjODIyMTsgYW5kIGJlbGll
dmVzIGhlJiM4MjE3O2xsIGJlIHBpY2tlZCBpbiB0aGUgbWlkZGxlIHJvdW5kcy4gRG9iYnMsIDYt
MyYjODU0MDsgYW5kIDIxNiBwb3VuZHMsIGNvbXBsZXRlZCA2MyBwZXJjZW50IG9mIGhpcyBwYXNz
ZXMgbGFzdCBzZWFzb24gZm9yIDIsOTQ2IHlhcmRzIGFuZCAyNyBURHMgd2l0aCAxMiBJTlRzIGFu
ZCAxMiBydXNoaW5nIFREcy48L3A+PHA+RGVmZW5zaXZlIGJhY2tzPC9wPjxwPkNvbm5lY3RpY3V0
IHNhZmV0eSBPYmkgTWVsaWZvbnd1LCA2LTMmIzg1NDI7IGFuZCAyMjQgcG91bmRzLCBsaXQgdXAg
dGhlIGNvbWJpbmUgd2l0aCBhIDQwIHRpbWUgb2YgNC40IGFuZCBhIHZlcnRpY2FsIGp1bXAgb2Yg
NDQgaW5jaGVzLiBIZSBzdGFydGVkIDQ3IG9mIGhpcyA0OCBnYW1lcyBpbiBjb2xsZWdlIGFuZCB0
YWxsaWVkIDM1MSB0YWNrbGVzIGFuZCAyNCBwYXNzZXMgZGVmZW5zZWQgd2l0aCBlaWdodCBJTlRz
IGFuZCB0d28gZm9yY2VkIGZ1bWJsZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSB0ZXN0ZWQgc28gd2VsbCB0
aGF0IHBlb3BsZSBoYXZlIGhpbSBwb3RlbnRpYWxseSBpbiB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQsIG5vIGxh
dGVyIHRoYW4gdGhlIGVhcmx5IHBhcnQgb2YgdGhlIHNlY29uZCByb3VuZCwmIzgyMjE7IFNhdmFn
ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBnb3QgYSBsb3Qgb2YgdXBzaWRlLiBIZSYjODIxNztz
IGJpZywgYnV0IGhlJiM4MjE3O3MgYXRobGV0aWMuIFNvIG9mIGFsbCBbdGhlIFNlbmlvciBCb3ds
IHNhZmV0aWVzXSwgaGUmIzgyMTc7cyB0aGUgb25lIHdpdGggdGhlIG1vc3QgcG90ZW50aWFsIHRv
IGJlIGEgY29tYmluYXRpb24gW2ZyZWUgc2FmZXR5IGFuZCBzdHJvbmcgc2FmZXR5XSBhbmQgYSBs
b25ndGltZSBzdGFydGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2F2YWdlIGhhZCBoaWdoIHByYWlzZSBmb3Ig
VGV4YXMgQSZhbXA7TSBzYWZldHkgSnVzdGluIEV2YW5zLCB3aG9tIGhlIHNlZXMgYXMgYSB0aGly
ZC1yb3VuZCBwaWNrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgd2lsbCBjdXQgeW91IGluIGhhbGYgYXMgYSB0
YWNrbGVyLCYjODIyMTsgU2F2YWdlIHNhaWQsICYjODIyMDthbmQgaGUmIzgyMTc7cyBnb3QgbW9y
ZSByYW5nZSB0aGFuIHByb2JhYmx5IHBlb3BsZSBjcmVkaXQgaGltIGZvci4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlNhdmFnZSBzYWlkIEJvc3RvbiBDb2xsZWdlIHNhZmV0eSBKb2huIEpvaG5zb24sIGEgcHJvamVj
dGVkIG1pZGRsZS1yb3VuZCBjaG9pY2UsIGhhcyBzaG93biBoaXMgY29ybmVyYmFjayBiYWNrZ3Jv
dW5kIGFuZCBjYW4gY292ZXIgdGhlIHNsb3QgaW4gbmlja2VsLjwvcD48cD5EZXNtb25kIEtpbmcg
cGxheWVkIGNvcm5lcmJhY2sgYXQgSW93YSBhbmQgZHVyaW5nIHRoZSBTZW5pb3IgQm93bCwgYnV0
IFNhdmFnZSBlbnZpc2lvbnMgaGltIHBsYXlpbmcgc2FmZXR5IGluIHRoZSBORkwuPC9wPjxwPk9m
IHRoZSBTZW5pb3IgQm93bCBjb3JuZXJiYWNrcywgU2F2YWdlIHByb2plY3RzIExvdWlzaWFuYSBT
dGF0ZSYjODIxNztzIFRyZSYjODIxNztEYXZpb3VzIFdoaXRlIHRvIGJlIGRyYWZ0ZWQgdGhlIGhp
Z2hlc3QuPC9wPjxwPldoaXRlLCA1LTExJiMxODg7IGFuZCAxOTIgcG91bmRzLCBoYWQgMTY3IHRh
Y2tsZXMsIDQwIHBhc3NlcyBkZWZlbnNlZCwgc2l4IElOVHMgYW5kIGEgZm9yY2VkIGZ1bWJsZSBh
dCBMU1UuPC9wPjxwPlNhdmFnZSBzYWlkIFRlbm5lc3NlZSYjODIxNztzIENhbWVyb24gU3V0dG9u
IGhlbHBlZCBoaW1zZWxmIG1vcmUgdGhhbiBhbnkgY29ybmVyIGF0IHRoZSBTZW5pb3IgQm93bCBi
eSBzaG93aW5nIGhpcyB2ZXJzYXRpbGl0eSAmIzgyMTI7IGhlIGNhbiBwbGF5IG91dHNpZGUsIHNs
b3QsIHNhZmV0eSBhbmQgcmV0dXJuIHB1bnRzICYjODIxMjsgYW5kIGNvdWxkIGJlY29tZSBhIHRo
aXJkLXJvdW5kIHBpY2suPC9wPjxwPkRlZmVuc2l2ZSB0YWNrbGVzPC9wPjxwPlRoZSBzdGFibGUg
b2YgdGhyZWUtdGVjaG5pcXVlcyBjb3VsZCB1c2UgcmVpbmZvcmNlbWVudHMsIGFuZCBBdWJ1cm4m
IzgyMTc7cyBNb250cmF2aXVzIEFkYW1zIGlzIGEgc2Vjb25kLSBvciB0aGlyZC1yb3VuZCBvcHRp
b24sIFNhdmFnZSBzYWlkLiBBZGFtcywgNi0zJiM4NTQxOyBhbmQgMzA0IHBvdW5kcywgdGFsbGll
ZCAxNTEgdGFja2xlcyBhbmQgMjEgZm9yIGxvc3Mgd2l0aCAxMSBzYWNrcyBhbmQgdGhyZWUgZm9y
Y2VkIGZ1bWJsZXMgaW4gY29sbGVnZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgZGVmaW5pdGVs
eSBnb3Qgc29tZSBpbml0aWFsIHF1aWNrbmVzcywmIzgyMjE7IFNhdmFnZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7
SGUmIzgyMTc7cyBhIGxpdHRsZSBiaXQgc3RpZmYgaW4gaGlzIGFua2xlcyBpbiB0ZXJtcyBvZiBj
aGFuZ2luZyBkaXJlY3Rpb24sIGJ1dCBoZSBkZWZpbml0ZWx5IGhhcyB0aGUgcXVpY2tuZXNzIHlv
dSYjODIxNztkIFt3YW50XS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlVDTEEmIzgyMTc7cyBFZGRpZSBWYW5kZXJk
b2VzLCBhIHByb2plY3RlZCB0aGlyZC0gb3IgZm91cnRoLXJvdW5kIHBpY2ssIGhhZCBzZXZlcmFs
IGluanVyeSBpc3N1ZXMgaW4gY29sbGVnZSBidXQgJiM4MjIwO2NvdWxkIGJlIGEgcmVhbCBzbGVl
cGVyLCYjODIyMTsgU2F2YWdlIHNhaWQuPC9wPjxwPkNoYXJsb3R0ZSYjODIxNztzIExhcnJ5IE9n
dW5qb2JpIGNvdWxkIGVtZXJnZSBhcyBhIHN0YXJ0ZXIsIFNhdmFnZSBzYWlkLCBhZGRpbmcgaGUg
YWxzbyBsaWtlcyBBbGFiYW1hJiM4MjE3O3MgRGFsdmluIFRvbWxpbnNvbiwgVHVsYW5lJiM4MjE3
O3MgVGFuemVsIFNtYXJ0IGFuZCBNaWNoaWdhbiYjODIxNztzIFJ5YW4gR2xhc2dvdyBhcyBjYW5k
aWRhdGVzIHRvIGZpbGwgdGhlIHJvbGUuPC9wPjxwPk9mZmVuc2l2ZSB0YWNrbGVzPC9wPjxwPlNo
b3VsZCB0aGUgQnJvd25zIGFkZCB0byBhIGhlYXAgb2YgbGluZW1lbiB2eWluZyB0byBzdGFydCBh
dCByaWdodCB0YWNrbGUsIFdlc3Rlcm4gTWljaGlnYW4mIzgyMTc7cyBUYXlsb3IgTW90b24sIDYt
NSYjMTg4OyBhbmQgMzE5IHBvdW5kcywgaXMgYSBuYW1lIHRvIHdhdGNoIGluIHRoZSBzZWNvbmQg
b3IgdGhpcmQgcm91bmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBzdGFydGVkIFs1Ml0gZ2FtZXMgYXQgV2Vz
dGVybiBNaWNoaWdhbiwgWzM5IGF0IHJpZ2h0IHRhY2tsZSBhbmQgMTMgYXQgcmlnaHQgZ3VhcmRd
LCYjODIyMTsgU2F2YWdlIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBpcyBhIHJpZ2h0IHRhY2tsZS4gSSBkb24m
IzgyMTc7dCBzZWUgaGltIGFzIGEgbGVmdCB0YWNrbGUgYXQgYWxsLiBUbyBmdWxmaWxsIGEgbmVl
ZCBhdCByaWdodCB0YWNrbGUsIE1vdGVuIHdvdWxkIGNsZWFybHkgYmUgdGhlIGNob2ljZS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkJ1Y2tuZWxsJiM4MjE3O3MgSnVsaWUmIzgyMTc7biBEYXZlbnBvcnQsIDYtNiYj
MTkwOyBhbmQgMzE4IHBvdW5kcywgaXMgYSBwcm9qZWN0ZWQgbWlkZGxlLXJvdW5kIHBpY2sgd2hv
JiM4MjE3O3MgY29uc2lkZXJlZCBhIGRldmVsb3BtZW50YWwgcmlnaHQgdGFja2xlLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBnb3Qgc29tZSBhdGhsZXRpYyBhYmlsaXR5LCBidXQgaGUmIzgyMTc7
cyBnb3QgdG8gaW1wcm92ZSBoaXMgc3RyZW5ndGgsJiM4MjIxOyBTYXZhZ2Ugc2FpZC4gJiM4MjIw
O0hlJiM4MjE3O3Mgbm90IGdvaW5nIHRvIGJlIHJlYWR5IHRvIGdldCBvbiBhbiBORkwgZmllbGQg
cHJvYmFibHkgZm9yIGF0IGxlYXN0IGFub3RoZXIgeWVhci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5hdGUgVWxy
aWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpv
dXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJv
d25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sg
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.